У Православній церкві України висловили сподівання, що вірянам дозволять відвідувати богослужіння у церквах на Великдень. Однак це точно відбуватиметься за умови дотримання дистанції між людьми і перебування всіх в масках.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив митрополит Антоній з Православної церкви України. Він додав, що якщо біля храму є територія – українці можуть слухати службу на вулиці задля більшої безпеки.

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У ПЦУ запевнили, що святкування Великодня у храмі – найголовніша їхня надія.

Щоб у людей була можливість прийти в храм і саме в храмі почути найголовніші слова "Христос Воскрес – Воістину Воскрес",

– зауважив митрополит Антоній.

Він наголосив, що для того, аби це сталося – необхідно дотримуватися карантинних заходів.

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