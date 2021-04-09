На Великдень віруючим українцям можуть дозволити відвідати церкву
У Православній церкві України висловили сподівання, що вірянам дозволять відвідувати богослужіння у церквах на Великдень. Однак це точно відбуватиметься за умови дотримання дистанції між людьми і перебування всіх в масках.
Джерело:24 канал
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив митрополит Антоній з Православної церкви України. Він додав, що якщо біля храму є територія – українці можуть слухати службу на вулиці задля більшої безпеки.
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У ПЦУ запевнили, що святкування Великодня у храмі – найголовніша їхня надія.
Щоб у людей була можливість прийти в храм і саме в храмі почути найголовніші слова "Христос Воскрес – Воістину Воскрес",
– зауважив митрополит Антоній.
Він наголосив, що для того, аби це сталося – необхідно дотримуватися карантинних заходів.
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