Папа Римський у неділю, 4 квітня, виголосив традиційне великоднє послання. Зокрема, понтифік згадав про війну на Сході України.

Папа Франциск висловив надію, що Господь дасть натхнення правителям по цілому світу зупинити гонитву нових озброєнь.

Зауважте "Темні часи пандемії": Папа Римський закликав не втрачати надію

Нехай же Господь, який є нашим миром, допоможе нам здолати ментальність війни. Нехай же дасть полоненим під час конфліктів, особливо, в східній Україні та в Нагорному Карабасі, цілими й здоровими повернутися до своїх сімей,

– заявив понтифік.

Що ще сказав Папа Римський

У світі наразі надто багато війн і надто багато насильства.

Зараз світ живе в епоху "скандалу": у розпалі пандемія, людство переживає соціальну та економічну кризу, збройні конфлікти не припиняються.

Цьогоріч Великдень та Всесвітній день заборони протипіхотних мін припали на один день. Ці підступні та жахливі боєприпаси щороку "вбивають або калічать багатьох невинних людей і не дозволяють людству "разом ступати стежками життя, не боячись підступу знищення та смерті".

Воскреслий Христос є надією для усіх стражденних.

Нехай Господь підтримає людей, які втратили своїх рідних, та заражених, а також – лікарів, медсестер і медбратів.

Вакцинація – суттєвий елемент боротьби з коронавірусом.

Ватикан закликає міжнародну спільноту у дусі "інтернаціоналізму вакцин" докласти спільних зусиль та сприяти взаємоподілу вакцинами з найбіднішими країнами.

Які ще країни згадав понтифік

Ліван та Йорданію. Вони приймають численних біженців, що втекли від сирійського конфлікту.

Вони приймають численних біженців, що втекли від сирійського конфлікту. Сирію. Там мільйони людей "живуть тепер у нелюдських умовах". Папа Римський заявив, що "нехай же Христос, наш мир, змусить нарешті змовкнути гуркіт зброї".

Там мільйони людей "живуть тепер у нелюдських умовах". Папа Римський заявив, що "нехай же Христос, наш мир, змусить нарешті змовкнути гуркіт зброї". Ємен. Події у країні огорнуті моторошною та обурливою мовчанкою.

Події у країні огорнуті моторошною та обурливою мовчанкою. Лівію. Там "нарешті, проглядається вихід із десятиріччя протистояння та кривавих сутичок".

Там "нарешті, проглядається вихід із десятиріччя протистояння та кривавих сутичок". Ізраїль. Папа Римський наголосив, що випрошує миру та безпеки для країни. Щоб ізраїльтяни та палестинці віднайшли силу діалогу та досягнули стабільної розв'язки. Її наслідком буде мирне та сповнене добробуту життя 2 країн.

Папа Римський наголосив, що випрошує миру та безпеки для країни. Щоб ізраїльтяни та палестинці віднайшли силу діалогу та досягнули стабільної розв'язки. Її наслідком буде мирне та сповнене добробуту життя 2 країн. Окрім того, понтифік згадав африканські народи, які "бачать своє майбутнє нараженим на ризик внутрішнім насильством і міжнародним тероризмом". Зокрема, у регіоні Сахелю та в Нігерії, а також у регіоні Тіґрай і в Кабо-Дельґадо.

Зверніть увагу! У неділю, 4 квітня, світ відзначає католицький Великдень.