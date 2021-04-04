Папа Римский в воскресенье, 4 апреля, произнес традиционное пасхальное послание. В частности, понтифик вспомнил о войне на востоке Украины.

Папа Франциск выразил надежду, что Господь даст вдохновение правителям по всему миру остановить погоню новых вооружений.

Заметьте "Темные времена пандемии": Папа Римский призвал не терять надежду

Пусть же Господь, который является нашим миром, поможет нам преодолеть ментальность войны. Пусть же даст пленным во время конфликтов, особенно, в восточной Украине и в Нагорном Карабахе, целыми и здоровыми вернуться к своим семьям,

– заявил понтифик.

Что еще сказал Папа Римский

В мире сейчас слишком много войн и слишком много насилия.

Сейчас мир живет в эпоху "скандала": в разгаре пандемия, человечество переживает социальный и экономический кризис, вооруженные конфликты не прекращаются.

В этом году Пасха и Всемирный день запрета противопехотных мин пришлись на один день. Эти коварные и ужасные боеприпасы каждый год "убивают или калечат многих невинных людей и не позволяют человечеству вместе ступать по тропам жизни, не боясь подвоха уничтожения и смерти".

Воскресший Христос является надеждой для всех страждущих.

Пусть Господь поддержит людей, потерявших своих родных, и зараженных, а также – врачей, медсестер и медбратьев.

Вакцинация – существенный элемент борьбы с коронавирусом.

Ватикан призывает международное сообщество в духе "интернационализма" приложить совместные усилия и способствовать взаимодействию с беднейшими странами.

Какие еще страны вспомнил понтифик

Ливан и Иорданию . Они принимают многочисленных беженцев, бежавших от сирийского конфликта.

. Они принимают многочисленных беженцев, бежавших от сирийского конфликта. Сирию . Там миллионы людей "живут в нечеловеческих условиях". Папа Римский заявил, что "пусть же Христос, заставит наш мир, наконец, смолкнуть грохот оружия".

. Там миллионы людей "живут в нечеловеческих условиях". Папа Римский заявил, что "пусть же Христос, заставит наш мир, наконец, смолкнуть грохот оружия". Йемен . События в стране окутаны жутким и возмутительным молчанием.

. События в стране окутаны жутким и возмутительным молчанием. Ливию . Там "наконец, просматривается выход из десятилетия противостояния и кровавых столкновений".

. Там "наконец, просматривается выход из десятилетия противостояния и кровавых столкновений". Израиль . Папа Римский подчеркнул, что выпрашивает мира и безопасности для страны. Чтобы израильтяне и палестинцы нашли силу диалога и достигли стабильной развязки. Ее следствием будет мирная и полная благосостояния жизнь 2 стран.

. Папа Римский подчеркнул, что выпрашивает мира и безопасности для страны. Чтобы израильтяне и палестинцы нашли силу диалога и достигли стабильной развязки. Ее следствием будет мирная и полная благосостояния жизнь 2 стран. Кроме того, понтифик упомянул африканские народы, которые "видят свое будущее подвергнутым риску, внутренним насилием и международным терроризмом". В частности, в регионе Сахеля и в Нигерии, а также в регионе Тиграй и в Кабо-Дельгадо.

Обратите внимание! В воскресенье, 4 апреля мир отмечает католическую Пасху.