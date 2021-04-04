Папа Римский Франциск призвал людей не терять надежду на фоне "мрачных дней" пандемии. Он надеется, что они закончатся, а люди смогут заново открыть для себя "благодать повседневной жизни".

Об этом он заявил во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане. Он также отметил трудности в борьбе с коронавирусом.

Обратите внимание Папа Римский провел службу на Вербное воскресенье почти без верующих: фото

"Бог предлагает нам преодолевать препятствия, выгонять предрассудки и приближаться к окружающим каждый день, чтобы заново открыть для себя благодать повседневной жизни, – сказал Папа.

В эти мрачные месяцы пандемии послушаем воскресшего Господа, который предлагает нам начать все сначала и никогда не терять надежды,

– отметил понтифик.

Celebrating the 9th Easter Vigil Mass of his pontificate, Pope Francis reflects on what it means to go to Galilee, where the Risen Lord would precede His disciples.https://t.co/mwyaN9NDVh — Vatican News (@VaticanNews) April 3, 2021

Что известно о пасхальной службе в Ватикане