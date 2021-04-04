"Темные времена пандемии": Папа Римский призвал не терять надежду
Папа Римский Франциск призвал людей не терять надежду на фоне "мрачных дней" пандемии. Он надеется, что они закончатся, а люди смогут заново открыть для себя "благодать повседневной жизни".
Источник:Vatican News
Об этом он заявил во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане. Он также отметил трудности в борьбе с коронавирусом.
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"Бог предлагает нам преодолевать препятствия, выгонять предрассудки и приближаться к окружающим каждый день, чтобы заново открыть для себя благодать повседневной жизни, – сказал Папа.
В эти мрачные месяцы пандемии послушаем воскресшего Господа, который предлагает нам начать все сначала и никогда не терять надежды,
– отметил понтифик.
Что известно о пасхальной службе в Ватикане
- Пасхальная служба второй год подряд прошла в сокращенном формате. Да, на нее пустили только 200 человек. Обычно – их почти 10 тысяч, столько может вместить собор.
- Кроме того, мероприятие началось на 2 часа раньше, чтобы верующие смогли вернуться домой до вечера, поскольку в Италии действует комендантский час.
- В пасхальное воскресенье, 4 апреля, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Городу и миру").
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