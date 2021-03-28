В Ватикане Папа Римский Франциск 28 марта провел службу на Вербное воскресенье почти без верующих. Из-за пандемии коронавируса это произошло уже второй год подряд.

Как происходила служба

Базилика Святого Петра была практически пустой. На службе присутствовали только 120 верующих и 30 кардиналов.

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До пандемии коронавируса в службе участвовали десятки тысяч человек. В руках они держали оливковые ветви и плетеными пальмовыми листьями.

В этом году все присутствующие, кроме хора и папы, были в масках.



В Ватикане состоялась служба на Вербное воскресенье / Фото Vatican news

Что сказал Папа Римский

После службы глава католической церкви традиционно обратился к верующим. Он подчеркнул, что в прошлом году все были шокированы из-за пандемии, сейчас же люди испытывают большее давление, а экономический кризис стал тяжелее.

Дьявол пользуется кризисом, чтобы сеять недоверие, отчаяние и расстройство,

– сказал Папа.

Он добавил, что коронавирус принес физические, психологические и духовные страдания.



Папа Римский заявил, что дьявол пользуется пандемией / Фото Vatican news

Обратите внимание! Накануне Франциск приказал сократить расходы на зарплаты священников в Ватикане на 10%. Это нужно, чтобы сохранить их рабочие места.