Папа Римский провел службу на Вербное воскресенье почти без верующих: фото
В Ватикане Папа Римский Франциск 28 марта провел службу на Вербное воскресенье почти без верующих. Из-за пандемии коронавируса это произошло уже второй год подряд.
Источник:"РБК-Украина"
Как происходила служба
Базилика Святого Петра была практически пустой. На службе присутствовали только 120 верующих и 30 кардиналов.
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До пандемии коронавируса в службе участвовали десятки тысяч человек. В руках они держали оливковые ветви и плетеными пальмовыми листьями.
В этом году все присутствующие, кроме хора и папы, были в масках.
В Ватикане состоялась служба на Вербное воскресенье / Фото Vatican news
Что сказал Папа Римский
После службы глава католической церкви традиционно обратился к верующим. Он подчеркнул, что в прошлом году все были шокированы из-за пандемии, сейчас же люди испытывают большее давление, а экономический кризис стал тяжелее.
Дьявол пользуется кризисом, чтобы сеять недоверие, отчаяние и расстройство,
– сказал Папа.
Он добавил, что коронавирус принес физические, психологические и духовные страдания.
Папа Римский заявил, что дьявол пользуется пандемией / Фото Vatican news
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