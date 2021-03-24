Заработную плату священникам, которые служат в Ватикане, сократят на 10%. Соответствующее решение принял Папа Римский Франциск. Он пояснил, что таким образом сохранятся рабочие места, ведь пандемия существенно повлияла на их доходы.

Согласно указу Папы Франциска, зарплаты сократят уже с 1 апреля. Эти меры необходимы.

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Папа Римский не хочет увольнять людей, но экономическая ситуация очень сложная. Поэтому спасти ситуацию можно только так.

Известно, что кардиналы, работающие в Ватикане, получают зарплату примерно 4000 – 5000 евро в месяц. Более того, священнослужители имеют право жить в больших квартирах, однако платить значительно более низкую арендную плату.

Кроме кардиналов, зарплату также снизят другим духовным лицам. Их доход уменьшится от 3% до 8%. Запланированное повышение заработной платы также отменили до марта 2023 года.

Справка. В 2021 году Ватикан ожидает дефицита примерно в 50 миллионов евро. Прогнозируют, что доход за год составит 213 миллионов евро – это на 30% меньше по сравнению с 2020 годом.