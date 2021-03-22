Папа Римский Франциск сравнил проявление расизма с вирусом. В то же время он отметил, что такой вирус – способен к мутации.

Случаи расизма продолжают стыдить людей, отметил Папа Римский. Он подчеркнул свое сообщение хэштегом "Борьба с расизмом".

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"Расизм – это вирус, который быстро мутирует и вместо того, чтобы исчезнуть, скрывается и подстерегает в ожидании", – написал Папа Римский Франциск.

Он добавил, что случаи расизма показывают, что социальный прогресс человечества не такой окончательный или реальный, как все думают.

Обратите внимание! 21 марта Папа Римский Франциск также призвал бороться с преступностью по всему миру. Он заявил, что обеспокоен существованием в мире мафий, которые используют пандемию для собственного обогащения.

Что Папа Франциск говорил о расизме