Быстро мутирует, – Папа Римский сравнил расизм с вирусом
Папа Римский Франциск сравнил проявление расизма с вирусом. В то же время он отметил, что такой вирус – способен к мутации.
Источник:твитер Папы Римского Франциска
Случаи расизма продолжают стыдить людей, отметил Папа Римский. Он подчеркнул свое сообщение хэштегом "Борьба с расизмом".
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"Расизм – это вирус, который быстро мутирует и вместо того, чтобы исчезнуть, скрывается и подстерегает в ожидании", – написал Папа Римский Франциск.
Он добавил, что случаи расизма показывают, что социальный прогресс человечества не такой окончательный или реальный, как все думают.
Что Папа Франциск говорил о расизме
- Еще в июне 2020 года Папа Римский отреагировал на массовые протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда.
- Тогда он подчеркнул, что нельзя терпеть и закрывать глаза на расизм в любой форме.
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