Убийство Флойда и протесты в США: Папа Римский обратился к американцам
Папа Римский Франциск отреагировал на массовые протесты, которые не утихают в США уже более недели – осудил насилие и призвал к примирению.
Он отметил, что с "большой обеспокоенностью следит за болезненными социальными беспорядками" в стране, сообщает Vatican News.
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Сказал, что молится за упокой Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией, и за души других жертв.
Мы не можем терпеть и закрывать глаза на расизм в любой форме. И заявляем, что защищаем сакральность каждой человеческой жизни. В то же время, должны признать, что насилие последних ночей является саморазрушительным,
– подчеркнул он.
24 мая Папа Римский провел воскресную молитву и вышел к людям, собравшимся на площади Святого Петра. Это впервые после 8 марта он общался вживую с паствой.
Протесты в США из-за смерти Джордж Флойда
- 25 мая полицейские жестоко задержали темнокожего Джорджа Флойда. Мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из полицейских применил удушающий прием, став коленом на шею. Флойд умер, а перед смертью умолял отпустить, потому что "не мог дышать". Это выражение стало одним из слоганов массовых протестов.
- США охватили протесты, арестовали более 4 тысяч человек. К митингующим присоединились радикально настроенные люди, которые бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие авто.
- Протесты уже вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме и Лондоне. В Вашингтоне и в других крупных городах США объявлен комендантский час. Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих.