Папа Римский Франциск отреагировал на массовые протесты, которые не утихают в США уже более недели – осудил насилие и призвал к примирению.

Он отметил, что с "большой обеспокоенностью следит за болезненными социальными беспорядками" в стране, сообщает Vatican News.

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Сказал, что молится за упокой Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией, и за души других жертв.

Мы не можем терпеть и закрывать глаза на расизм в любой форме. И заявляем, что защищаем сакральность каждой человеческой жизни. В то же время, должны признать, что насилие последних ночей является саморазрушительным,

– подчеркнул он.

24 мая Папа Римский провел воскресную молитву и вышел к людям, собравшимся на площади Святого Петра. Это впервые после 8 марта он общался вживую с паствой.

Протесты в США из-за смерти Джордж Флойда