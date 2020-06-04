Вбивство Флойда та протести у США: Папа Римський звернувся до американців
Папа Римський Франциск відреагував на масові протести, які не вщухають в США вже понад тиждень – засудив насилля та закликав до примирення.
Він зазначив, що з "великою стурбованістю слідкує за болючими соціальними безпорядками" у країні, повідомляє Vatican News.
Сказав, що молиться за упокій Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцією, та за душі інших жертв,
Ми не можемо терпіти і заплющувати очі на расизм у будь-якій формі. І заявляємо, що захищаємо сакральність кожного людського життя. Водночас, маємо визнати, що насильство останніх ночей є саморуйнівним,
– наголосив він.
Зазначимо, що 24 травня Папа Римський провів недільну молитву та вийшов до людей, які зібралися на площі Святого Петра. Це вперше після 8 березня він спілкувався наживо із паствою.
Протести у США через смерть Джордж Флойда
- 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого Джорджа Флойда. Чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию. Джордж Флойд помер, а перед смерттю благав відпустити, бо "не міг дихати". Цей вислів став одним зі слоганів масових протестів.
- США охопили протести, заарештували понад 4 тисячі людей. До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі авто.
- Протести вже вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі та Лондоні. У Вашингтоні та в інших великих містах США оголошено комендантську годину. Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників.