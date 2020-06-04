Папа Римський Франциск відреагував на масові протести, які не вщухають в США вже понад тиждень – засудив насилля та закликав до примирення.

Він зазначив, що з "великою стурбованістю слідкує за болючими соціальними безпорядками" у країні, повідомляє Vatican News.

Сказав, що молиться за упокій Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцією, та за душі інших жертв,

Ми не можемо терпіти і заплющувати очі на расизм у будь-якій формі. І заявляємо, що захищаємо сакральність кожного людського життя. Водночас, маємо визнати, що насильство останніх ночей є саморуйнівним,

– наголосив він.

Зазначимо, що 24 травня Папа Римський провів недільну молитву та вийшов до людей, які зібралися на площі Святого Петра. Це вперше після 8 березня він спілкувався наживо із паствою.

Протести у США через смерть Джордж Флойда