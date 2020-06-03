Смерть Джорджа Флойда: мати його дитини вперше виступила зі щемливою заявою
46-річний Джордж Флойд, який помер внаслідок задушливого прийому поліцейського, мав маленьку доньку. Мати його дитини разом з донькою зробила свою першу заяву після смерті Флойда.
Роксі Вашингтон, мати доньки Джорджа виступила із заявою 2 червня. Про це повідомляє CBS News.
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Жінка була разом з маленькою донькою Флойда – 6-річної Джанною. Вона наголосила, що не може сказати багато, адже досі перебуває у шоковому стані і не може зібрати думки до купи.
Я хочу, щоб усі знали, що забрали ці офіцери. Зрештою, вони повертаються додому, щоб побути зі своїми рідними. А Джанна більше не має батька. Він ніколи не побачить, як вона росте, здобуває освіту. Якщо у неї з'являться проблеми і вона потребуватиме свого тата... У неї цього більше немає,
– сказала Роксі.
Донька Джорджа Флойда / Скриншот з відео CBS News
Що відомо про смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він навіть не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно. Чоловікові викликали "швидку", проте до лікарні він не дожив.
- За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.
- Нині ексофіцера Дерека Шовіна, який затримував Джорджа, підозрюють у вбивстві третього ступеня та ненавмисному вбивстві другого ступеня, що трактується як "халатність, що призвела до необґрунтованого ризику".
- Однак родичі загиблого, а також їхній адвокат, наполягають на тому, щоби Шовіну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, або "умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині".
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Після смерті Флойда у багатьох містах світу люди влаштували масштабні акції протесту. Найбільше мітингів у США. Там, людей розганяє Нацгвардія, а у декількох штатах навіть запровадили комендантську годину. Наразі протести вийшли далеко за межі Штатів. Люди в Європі також вимагають припинити жорстокість з боку поліцейських.