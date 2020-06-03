46-річний Джордж Флойд, який помер внаслідок задушливого прийому поліцейського, мав маленьку доньку. Мати його дитини разом з донькою зробила свою першу заяву після смерті Флойда.

Роксі Вашингтон, мати доньки Джорджа виступила із заявою 2 червня. Про це повідомляє CBS News.

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Жінка була разом з маленькою донькою Флойда – 6-річної Джанною. Вона наголосила, що не може сказати багато, адже досі перебуває у шоковому стані і не може зібрати думки до купи.

Я хочу, щоб усі знали, що забрали ці офіцери. Зрештою, вони повертаються додому, щоб побути зі своїми рідними. А Джанна більше не має батька. Він ніколи не побачить, як вона росте, здобуває освіту. Якщо у неї з'являться проблеми і вона потребуватиме свого тата... У неї цього більше немає,

– сказала Роксі.



Донька Джорджа Флойда / Скриншот з відео CBS News

Що відомо про смерть Джорджа Флойда

25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.

Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він навіть не опирався під час затримання.

Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно. Чоловікові викликали "швидку", проте до лікарні він не дожив.

За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.

Нині ексофіцера Дерека Шовіна, який затримував Джорджа, підозрюють у вбивстві третього ступеня та ненавмисному вбивстві другого ступеня, що трактується як "халатність, що призвела до необґрунтованого ризику".

Однак родичі загиблого, а також їхній адвокат, наполягають на тому, щоби Шовіну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, або "умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині".

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Після смерті Флойда у багатьох містах світу люди влаштували масштабні акції протесту. Найбільше мітингів у США. Там, людей розганяє Нацгвардія, а у декількох штатах навіть запровадили комендантську годину. Наразі протести вийшли далеко за межі Штатів. Люди в Європі також вимагають припинити жорстокість з боку поліцейських.