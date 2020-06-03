У 46-летнего Джорджа Флойда, который умер в результате удушающего приема полицейского, есть маленькая дочь. Мать ребенка вместе с дочкой сделала свое первое заявление после смерти Флойда.

Рокси Вашингтон, мать дочери Джорджа выступила с заявлением 2 июня. Об этом сообщает CBS News.

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Женщина была вместе с маленькой дочерью Флойда – 6-летней Джанни. Она подчеркнула, что не может много говорить, так как до сих пор находится в шоковом состоянии и не может собрать мысли в кучу.

Я хочу, чтобы все знали, что забрали эти офицеры. В конце концов, они возвращаются домой, чтобы побыть со своими родными. А Джанни больше не отца. Он никогда не увидит, как она растет, получает образование. Если у нее возникнут проблемы и она будет нуждаться в своем отце ... У нее этого больше нет,

– сказала Рокси.



Дочь Джорджа Флойда / Скриншот из видео CBS News

Что известно о смерти Джорджа Флойда

25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

Во время задержания один из копов применил удушающий прием, встав ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он даже не сопротивлялся при задержании.

В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже слишком поздно. Мужчине вызвали "скорую", однако до больници он не дожил.

По результатам независимого вскрытия, которое заказала семья Флойда, мужчина умер от асфиксии, вызванной давлением на шею и спину.

Сейчас экс-офицера Дерека Шовин, который задерживал Джорджа подозревают в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени, что трактуется как "халатность, повлекшая к необоснованной риск".

Однако родственники погибшего, а также их адвокат, настаивают на том, чтобы Шовину были предъявлены обвинения в убийстве первой степени, или "умышленном противоправном причинении смерти другому человеку".

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После смерти Флойда во многих городах мира люди устроили масштабные акции протеста. Больше всего митингов в США. Там, людей разгоняет Нацгвардия, а в нескольких штатах даже ввели комендантский час. Протесты уже вышли за пределы Штатов. Люди в Европе также требуют прекратить жестокость со стороны полицейских.