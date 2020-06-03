Примерно 20 тысяч активистов вышли на улицы Парижа 2 июня. Они протестовали против расизма и жестокости со стороны полиции. Масштабный митинг был реакцией на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Несмотря на запрет демонстраций, объявленную парижским полицейским управлением, люди вышли на протест. Не обошлось без столкновений. Об этом сообщает газета Le monde.

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Протесты в Париже 2 июня

Митингующие собрались перед парижским судом. Они держали в руках таблички с надписью "Антирасизм", "Черное жизни также имеет значение", "Нет справедливости, нет мира", а также символические слова "Я не могу дышать". Именно их в момент жесткого задержания повторял Джордж Флойд.

Уже вечером в городе ситуация начала накаляться, в какой-то момент полиция применила слезоточивый газ. Разозлившись, некоторые демонстранты начали блокировать полицейские машины. Еще позже начали забрасывать полицию камнями, из него же начали возводить баррикады.

Также демонстранты напомнили о темнокожего француза Адаме Траоре, который умер в 2016 году вскоре после ареста. До сих пор неизвестны обстоятельства его смерти, поэтому французы начали сравнивать его историю с гибелью Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Массовые протесты в Париже: Фото Getty Images

Массовые протесты в США: главное

В столице США Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США объявили комендантский час. СМИ сообщают, что американского президента Дональда Трампа перевели в подземный бункер.

В некоторых городах мародеры громят, грабят и сжигают магазины. В частности, досталось и знаменитым Apple Store. В то же время компания начала блокировать похищенные айфоны.

Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих. Более того, в последние дни полиция в США более 60 раз нападала на журналистов. Силовики арестовывали их и применяли против них резиновые пули и слезоточивый газ. Также на представителей СМИ нападали и демонстранты.

В Лас-Вегасе во время протестов неизвестные стреляли в двух полицейских. Пока неизвестно, остались ли они в живых.

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