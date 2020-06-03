Приблизно 20 тисяч активістів вийшли на вулиці Парижа 2 червня. Вони протестували проти расизму та жорстокості з боку поліції. Масштабний мітинг був реакцією на смерть афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі.

Попри заборону демонстрацій, оголошену паризьким поліцейським управлінням, люди вийшли на протест. Не обійшлося без сутичок. Про це повідомляє газета Le monde.

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Протести у Парижі 2 червня

Мітингувальники зібралися перед паризьким судом. Вони тримали у руках таблички з надписом "Антирасизм", "Чорне життя також має значення", "Немає справедливості, немає миру", а також символічні слова "Я не можу дихати". Саме їх у момент жорсткого затримання повторював Джордж Флойд.

Вже ввечері в місті ситуація почала загострюватися, в якийсь момент поліція застосувала сльозогінний газ. Розлютившись, деякі демонстранти почали блокувати поліцейські машини. Ще пізніше почали закидати поліцію камінням, з нього ж почали зводити барикади.

Також демонстранти нагадали про темношкірого француза Адамі Траоре, який помер у 2016 році незабаром після арешту. Досі невідомі обставини його смерті, тому французи почали порівнювати його історію з загибеллю Джорджа Флойда при затриманні в Міннеаполісі.

Масові протести у Парижі: Фото Getty Images

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У столиці США Вашингтоні та ще в 40 великих містах США оголосили комендантську годину. ЗМІ повідомляють, що американського президента Дональда Трампа перевели в підземний бункер.

У деяких містах мародери громлять, грабують та спалюють магазини. Зокрема, дісталось й знаменитим Apple Store. Водночас компанія почала блокувати викрадені айфони.

Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників. Ба більше, протягом останніх днів поліція у США понад 60 разів нападала на журналістів. Силовики арештовували їх і застосовували проти них гумові кулі та сльозогінний газ. Також на представників ЗМІ нападали й демонстранти.

У Лас-Вегасі під час протестів невідомі стріляли у двох поліцейських. Наразі невідомо, чи залишилися вони в живих.

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