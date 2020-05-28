Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки

Джордж Флойд – 46-річний афроамериканець, якого 25 травня затримали поліцейські в Міннеаполісі, що у штаті Міннесота, за нібито використання фальшивих грошей. Флойд помер після затримання поліцією. Після того, як мережу потрапило відео, де Джордж благає припинити душити його, у США спалахнули протести.

За словами правоохоронців, під час затримання "темношкірий чоловік відмовився виходити" зі свого авто і фізично опирався поліції. Щоб затримати Флойда, офіцери надягли на нього наручники, після чого чоловікові стало погано. Затриманого відвезли в лікарню, там він помер, повідомляє 24 канал. Інцидент викликав хвилю обурення в суспільстві, зокрема й у політичних діячів та голлівудських зірок.

Дивіться відео Свавілля поліції: у США спалахнули протести після вбивства Джорджа Флойда

Джордж Флойд помер: що сталося насправді

Свідків цієї події наразі немає. Зазначимо, що в офіцерів працювали натільні камери, однак ці записи були вилучені для розслідування.

Вже згодом у мережу виклали зняте очевидцями відео, яке показує абсолютно протилежний розвиток подій. На кадрах видно, що Флойд не опирався, а поліцейські при цьому поводилися з ним досить жорстоко.

Один з офіцерів притискав шию чоловіка коліном до землі понад 7 хвилин, поки Флойд благав про допомогу і казав: "Я задихаюся!" та просив не вбивати його.

Навколо події зібралися перехожі, які закликали поліцейського припинити душити Флойда і виміряти у нього пульс. Проте правоохоронці викликали медиків тільки тоді, коли Джордж вже знепритомнів. Було вже запізно.

В кінці відео Флойд вже не ворушився, його поклали на ноші і відвезли в машині швидкої допомоги.

Дивіться відео затримання Джорджа Флойда:

Поліція Міннесоти заявила, що чоловік загинув в результаті "нещасного медичного випадку" при взаємодії з поліцією.

Цей інцидент нагадав випадок з афроамериканцем Еріком Гарнером. Він теж загинув під час арешту в 2014 році. До чоловіка застосували задушливе захоплення, і він теж багато разів повторював, що задихається.

Що відомо про самого Джорда Флойда

Флойд переїхав до Міннеаполісу з рідного Х'юстона кілька років тому, сподіваючись знайти роботу і почати нове життя. Про це повідомляє AJC з посиланням на приятель загиблого Крістофера Гарріса.

Флойд працював охоронцем у ресторані, проте втратив робочу коли губернатор видав наказ про перебування вдома у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Флойд виріс у Третьому відділенні Х'юстона, одному зі здебільшого чорних мікрорайонів міста. В юності грав у баскетбол та був зірковим гравцем середньої школи у грі чемпіонату держави 1992 року. Флойд заслужив прізвисько "ніжний гігант".

Ув’язнення

У 2007 році Флойд був звинувачений у збройному пограбуванні під час домашнього вторгнення в Х'юстоні. У 2009 році був засуджений до 5 років ув'язнення в межах угоди про визнання провини, згідно з документами суду.



Джордж Флойд працював охоронцем у ресторані / Фото ABC News

Нове життя

Приятель загиблого Гарріс заявив, що він та деякі їхні спільні друзі переїхали до Міннеаполісу в пошуках роботи приблизно в 2014 році. Гарріс сказав, що розмовляв з Флойдом, аби переїхати туди після того, як останній вийшов із в'язниці.



Він хотів почати з нового, нового початку,

– сказав Гарріс.

Флойд влаштувався на роботу в охороні в магазині армії порятунку в центрі Міннеаполіса. Пізніше він почав працювати на двох роботах – у власника вантажних автомобілів та охоронцем-вибивалою у ресторані Conga Latin Bistro, де його називали Big Floyd.



"Завжди веселий. У нього було гарне ставлення. Він погано танцював, щоб змусити людей сміятися. Я намагався навчити його танцювати, тому що він любив латинську музику, але не зміг, тому що він був занадто високий для мене", – розповів власник ресторану Джованні Тунстром.

Гарріс розповів, що Флойда звільнили з роботи, коли штат Міннесота закрив ресторани у зв'язку з коронавірусом. Він сказав, що розмовляв з Флойдом 24 травня ввечері і дав йому трохи інформації для зв’язку з агентством з тимчасових робочих місць.



Він робив усе, що потрібно, щоб продовжувати своє життя,

– сказав Гарріс, додавши, що не вірить, що Флойд вдасться до підробки.

У Флойда залишилась 6-річна донька, яка досі живе в Х'юстоні зі своєю матір'ю.

Спалахнули протести

Дізнавшись про те, що трапилося з Флойдом, тисячі людей вийшли з протестами на вулиці Міннеаполіса. Вони виступили проти дій поліції і расизму з гаслом "Я не можу дихати" – саме такими були останні слова Джорджа.

Протестувальники пройшли маршем до відділення поліції. Вони тримали у руках плакати "Досить вбивати темношкірих" та "Справедливість для Джорджа". Деякі учасники малювали графіті на поліцейських авто і кидали камінням у відділок. У відповідь поліція застосувала світлові гранати і сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

Дивіться фото з протестів через загибель Джорджа Флойда / Фото Getty Images

Реакція зірок

До протестів приєдналися і люди в соцмережах, зокрема зірки Голлівуду. Інстаграм заповнений публікаціями і сторіс з хештегом #justiceforfloyd і #GeorgeFloyd.

Єва Лонгорія, Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер, Джастін Бібер, Джіджі Хадід, Стівен Джексон, Дебра Мессінг та інші знаменитості опублікували на сторінках в інстаграмі фото Джорджа з вимогою висунути звинувачення на адресу всіх офіцерів, які причетні до смерті чоловіка.

Чому? !!!!!!! Серце болить щоразу, коли я читаю новини! Коли це зупиниться ?? Будь ласка, допоможіть нашій країні відновити свою людяність! Всі ми люди, які заслуговують на захист,

– написала в інстаграмі Єва Лангорія.

Сторі Кім Кардашьян про Флойда.



Сторі Кім Карданьян про загибель Джорджа Флойда

Чи покарали когось

З роботи звільнили 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей підтримав це рішення і вибачився перед родиною загиблого і всіма афроамериканцями, що живуть у місті.

Це було неправильно по всіх статтях. Бути темношкірим в Америці не повинно означати смертного вироку,

– заявляв мер.

Сенатор США від Міннесоти і екскандидат у президенти Емі Клобушар зажадала ретельного розслідування.



"Справедливість щодо цієї людини і її сім'ї, справедливість в ім'я нашого суспільства і нашої країни повинна взяти гору", – мовиться в заяві сенатора.

Зазначимо, що самим лише звільненням справа для поліцейських може й не завершитися. ФБР розпочало розслідування дій поліції при затриманні.

Задушливий прийом з використанням коліна – один із законних методів затримання поліцією Міннеаполіса. Проте її шеф Медарія Аррадондо заявив, що "методи приборкання" будуть переглянуті.