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Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки

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Джордж Флойд помер – хто це такий, що сталося в Міннеаполісі
Джордж Флойд помер: що сталося - новини / Колаж 24 каналу

Джордж Флойд – 46-річний афроамериканець, якого 25 травня затримали поліцейські в Міннеаполісі, що у штаті Міннесота, за нібито використання фальшивих грошей. Флойд помер після затримання поліцією. Після того, як мережу потрапило відео, де Джордж благає припинити душити його, у США спалахнули протести.

За словами правоохоронців, під час затримання "темношкірий чоловік відмовився виходити" зі свого авто і фізично опирався поліції. Щоб затримати Флойда, офіцери надягли на нього наручники, після чого чоловікові стало погано. Затриманого відвезли в лікарню, там він помер, повідомляє 24 канал. Інцидент викликав хвилю обурення в суспільстві, зокрема й у політичних діячів та голлівудських зірок.

Дивіться відео Свавілля поліції: у США спалахнули протести після вбивства Джорджа Флойда

Джордж Флойд помер: що сталося насправді

Свідків цієї події наразі немає. Зазначимо, що в офіцерів працювали натільні камери, однак ці записи були вилучені для розслідування.

Вже згодом у мережу виклали зняте очевидцями відео, яке показує абсолютно протилежний розвиток подій. На кадрах видно, що Флойд не опирався, а поліцейські при цьому поводилися з ним досить жорстоко.

Один з офіцерів притискав шию чоловіка коліном до землі понад 7 хвилин, поки Флойд благав про допомогу і казав: "Я задихаюся!" та просив не вбивати його.

Навколо події зібралися перехожі, які закликали поліцейського припинити душити Флойда і виміряти у нього пульс. Проте правоохоронці викликали медиків тільки тоді, коли Джордж вже знепритомнів. Було вже запізно.

В кінці відео Флойд вже не ворушився, його поклали на ноші і відвезли в машині швидкої допомоги.

Дивіться відео затримання Джорджа Флойда:

Поліція Міннесоти заявила, що чоловік загинув в результаті "нещасного медичного випадку" при взаємодії з поліцією.

Цей інцидент нагадав випадок з афроамериканцем Еріком Гарнером. Він теж загинув під час арешту в 2014 році. До чоловіка застосували задушливе захоплення, і він теж багато разів повторював, що задихається.

Що відомо про самого Джорда Флойда

Флойд переїхав до Міннеаполісу з рідного Х'юстона кілька років тому, сподіваючись знайти роботу і почати нове життя. Про це повідомляє AJC з посиланням на приятель загиблого Крістофера Гарріса.

Флойд працював охоронцем у ресторані, проте втратив робочу коли губернатор видав наказ про перебування вдома у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Флойд виріс у Третьому відділенні Х'юстона, одному зі здебільшого чорних мікрорайонів міста. В юності грав у баскетбол та був зірковим гравцем середньої школи у грі чемпіонату держави 1992 року. Флойд заслужив прізвисько "ніжний гігант".

Ув’язнення

У 2007 році Флойд був звинувачений у збройному пограбуванні під час домашнього вторгнення в Х'юстоні. У 2009 році був засуджений до 5 років ув'язнення в межах угоди про визнання провини, згідно з документами суду.

Джордж Флойд фото працював охоронцем у ресторані
Джордж Флойд працював охоронцем у ресторані / Фото ABC News

Нове життя

Приятель загиблого Гарріс заявив, що він та деякі їхні спільні друзі переїхали до Міннеаполісу в пошуках роботи приблизно в 2014 році. Гарріс сказав, що розмовляв з Флойдом, аби переїхати туди після того, як останній вийшов із в'язниці.


Він хотів почати з нового, нового початку,
– сказав Гарріс.

Флойд влаштувався на роботу в охороні в магазині армії порятунку в центрі Міннеаполіса. Пізніше він почав працювати на двох роботах – у власника вантажних автомобілів та охоронцем-вибивалою у ресторані Conga Latin Bistro, де його називали Big Floyd.

"Завжди веселий. У нього було гарне ставлення. Він погано танцював, щоб змусити людей сміятися. Я намагався навчити його танцювати, тому що він любив латинську музику, але не зміг, тому що він був занадто високий для мене", – розповів власник ресторану Джованні Тунстром.

Гарріс розповів, що Флойда звільнили з роботи, коли штат Міннесота закрив ресторани у зв'язку з коронавірусом. Він сказав, що розмовляв з Флойдом 24 травня ввечері і дав йому трохи інформації для зв’язку з агентством з тимчасових робочих місць.


Він робив усе, що потрібно, щоб продовжувати своє життя,
– сказав Гарріс, додавши, що не вірить, що Флойд вдасться до підробки.

У Флойда залишилась 6-річна донька, яка досі живе в Х'юстоні зі своєю матір'ю.

Спалахнули протести

Дізнавшись про те, що трапилося з Флойдом, тисячі людей вийшли з протестами на вулиці Міннеаполіса. Вони виступили проти дій поліції і расизму з гаслом "Я не можу дихати" – саме такими були останні слова Джорджа.

Протестувальники пройшли маршем до відділення поліції. Вони тримали у руках плакати "Досить вбивати темношкірих" та "Справедливість для Джорджа". Деякі учасники малювали графіті на поліцейських авто і кидали камінням у відділок. У відповідь поліція застосувала світлові гранати і сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

Дивіться фото з протестів через загибель Джорджа Флойда / Фото Getty Images

Реакція зірок

До протестів приєдналися і люди в соцмережах, зокрема зірки Голлівуду. Інстаграм заповнений публікаціями і сторіс з хештегом #justiceforfloyd і #GeorgeFloyd.

Єва Лонгорія, Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер, Джастін Бібер, Джіджі Хадід, Стівен Джексон, Дебра Мессінг та інші знаменитості опублікували на сторінках в інстаграмі фото Джорджа з вимогою висунути звинувачення на адресу всіх офіцерів, які причетні до смерті чоловіка.

Чому? !!!!!!! Серце болить щоразу, коли я читаю новини! Коли це зупиниться ?? Будь ласка, допоможіть нашій країні відновити свою людяність! Всі ми люди, які заслуговують на захист,
– написала в інстаграмі Єва Лангорія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Why?!!!!!!! My heart hurts every time I read the news! When will this stop?? Please help our country regain its humanity! We are all humans who deserve to be protected. Not killed. Please don’t write any stupid comments. If you are not outraged by this, then unfollow me. #DontLookAway #Repost @therealdebramessing ・・・ Please watch the video of George Floyd being murdered by four white policemen. Find the one that’s the whole ten minutes. Bear witness to his painful last moments. Listen as he begs the cops to let him breathe. As he calls for his mama. As he tells them they are killing him. As he gasps his final breaths. Watch as these cops do nothing, except hold him down and watch as he dies. It’s unbearable to see, but we must. To ignore this terrorism, to turn our back on this injustice, to close our eyes to this suffering make us complicit to the endless racial terrorism that is happening in communities all over our nation. The video fucked me up, I imagine it will you too, but please watch it and then call the Minneapolis DA’s office at 612-348-5550 and demand they press charges. #dontlookaway #justiceforgeorgefloyd #racialterrorism #injustice #icantbreathe #watch #revolutionofthesoul #offthematintotheworld #sayhisname Repost: @seanecorn

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Сторі Кім Кардашьян про Флойда.

Джордж Флойд реакція Кім Кардашьян фото інстаграм
Сторі Кім Карданьян про загибель Джорджа Флойда

Чи покарали когось

З роботи звільнили 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей підтримав це рішення і вибачився перед родиною загиблого і всіма афроамериканцями, що живуть у місті.

Це було неправильно по всіх статтях. Бути темношкірим в Америці не повинно означати смертного вироку,
– заявляв мер.

Сенатор США від Міннесоти і екскандидат у президенти Емі Клобушар зажадала ретельного розслідування.

"Справедливість щодо цієї людини і її сім'ї, справедливість в ім'я нашого суспільства і нашої країни повинна взяти гору", – мовиться в заяві сенатора.

Зазначимо, що самим лише звільненням справа для поліцейських може й не завершитися. ФБР розпочало розслідування дій поліції при затриманні.

Задушливий прийом з використанням коліна – один із законних методів затримання поліцією Міннеаполіса. Проте її шеф Медарія Аррадондо заявив, що "методи приборкання" будуть переглянуті.

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини США Протести Расизм Жертви Розслідування Поліція
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