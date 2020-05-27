Свавілля поліції: у США спалахнули протести після вбивства афроамериканця – відео

В американському місті Міннеаполіс сотні людей вийшли на акції протесту 26 травня. Людей обурило, що після насильницьких дій поліцейських помер темношкірий житель міста Джордж Флойд. Акцію розганяла поліція сльозогінним газом.

Офіцер поліції став на шию Флойду ногами

46-річного Джорджа Флойда затримали за начебто використання підроблених грошей. Офіцер поліції повалив чоловіка на землю і став колінами йому на шию. Флойд просив припинити і казав, що йому важко дихати. Про це повідомляє CNN.

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Дивіться відео жорстокого затримання Джорджа Флойда:

Афроамериканець помер у лікарні

Затриманого госпіталізували, проте у лікарні він помер. Керівництво місцевої поліції одразу звільнило 4 причетних копів і почало розслідування.

П'ять хвилин ми спостерігали, як білий офіцер притискав коліно до шиї чорношкірого. Бути темношкірим у США не повинно бути смертним вироком,

– наголосив мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей.

Люди вийшли на перехрестя, де затримали Флойда

Незважаючи на це, люди вийшли на перехрестя, де був затриманий загиблий. Вони тримали у руках плакати "Досить вбивати темношкірих" та "Справедливість для Джорджа".

Небайдужі американці скандували: "Я не можу дихати" – саме це повторював своїм мучителям загиблий чоловік.

Ми тут, щоб вони знали, що таке не прощається, будуть дуже серйозні наслідки, якщо вони продовжать нас вбивати. Так більше не буде,

– сказав один з учасників акції.

Дивіться фото з акції протесту / Фото MPRnews та CNN:

Поліція застосувала сльозогінний газ

Акція протесту вийшла з-під контролю правоохоронців. Люди привезли візок з камінням, аби кидати, і розбили скло у поліцейській машині. Для розгону мітингувальників поліція використала сльозогінний газ.

Дивіться відео з акції протесту у Міннеаполісі:

Lots of squads showing up to third precinct. Cops in riot gear. More tear gas. pic.twitter.com/pEcAiNpSmq — Evan Frost (@efrostee) May 27, 2020