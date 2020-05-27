Беспредел полиции: в США вспыхнули протесты после убийства афроамериканца – видео

В американском городе Миннеаполис сотни людей вышли на акции протеста 26 мая. Людей возмутило, что после насильственных действий полицейских умер темнокожий житель города Джордж Флойд. Акцию разгоняла полиция слезоточивым газом.

Офицер полиции встал на шею Флойду ногами

46-летнего Джорджа Флойда задержали за якобы использование поддельных денег. Офицер полиции повалил мужчину на землю и встал коленями ему на шею. Флойд просил прекратить и говорил, что ему трудно дышать. Об этом сообщает CNN.

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Смотрите видео жестокого задержания Джорджа Флойда:

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Задержанного госпитализировали, однако в больнице он умер. Руководство местной полиции сразу уволило 4 причастных копов и начало расследование.

Пять минут мы наблюдали, как белый офицер прижимал колено к шее чернокожего. Быть темнокожим в США не должно быть смертным приговором,

– подчеркнул мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.

Люди вышли на перекресток, где задержали Флойда

Несмотря на это, люди вышли на перекресток, где был задержан погибший. Они держали в руках плакаты "Хватит убивать темнокожих" и "Справедливость для Джорджа".

Неравнодушные американцы скандировали: "Я не могу дышать" – именно это повторял своим мучителям погибший мужчина.

Мы здесь, чтобы они знали, что такое не прощается, будут очень серьезные последствия, если они продолжат нас убивать. Так больше не будет,

– сказал один из участников акции.

Смотрите фото с акции протеста / Фото MPRnews и CNN:

Полиция применила слезоточивый газ

Акция протеста вышла из-под контроля правоохранителей. Люди привезли тележку с камнями, чтобы бросать, и разбили стекло в полицейской машине. Для разгона митингующих полиция использовала слезоточивый газ.

Смотрите видео с акции протеста в Миннеаполисе:

Lots of squads showing up to third precinct. Cops in riot gear. More tear gas. pic.twitter.com/pEcAiNpSmq — Evan Frost (@efrostee) May 27, 2020