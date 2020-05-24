В Гонконге против толпы митингующих полиция применила слезоточивый газ: видео

В воскресенье, 24 мая, тысячи людей вышли с протестами на улицы Гонконга. Полиция заранее была подготовлена к митингам и уже успела применить слезоточивый газ.

Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против заявления Пекина о введении законов о национальной безопасности, сообщает The Guardian. Накануне власти подготовила бронетранспортеры и водометы и усилила охрану.

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Массовый митинг в Гонконге не был санкционированным полицией. Власть призвала не ходить на протест, мотивируя еще и тем, что это может способствовать распространению коронавирус. Однако, это не остановило активистов и центральные улицы были до отказа заполнены митингующими: большинство из них были защитные маски.

I‘m thinking of you again today #HongKong

You are still remarkable, despite of what they do to you #StandWithHongKong pic.twitter.com/96M9xJKksl — Tim Kohlen (@timtalksalot) May 24, 2020

Масштаб протеста во время пандемии впечатляет / Фото из твиттера Джошуа Вонга

В конце концов полиция полной защитной амуниции подняла свой синий флаг, должен предупредить людей о использовании силы.

В облако из слезоточивого газа попала группа журналистов, которая была в ярких соответствующих жилетам с надписью "Пресса". Многие из них держал технику, которую полиция щедро окропила.

В Гонконге толпу прессы обрызгали слезоточивым газом – смотрите видео

Tear Gas City:

The police fired TG once again in the city center of Hong Kong, without any forms of disorder from the people. This is the future of Hong Kong under National Security Law: No freedom of assembly and speech.

Source: CUHK student press#HongKong#Protest pic.twitter.com/dYy8iOCCLI — Nathan Law 羅冠聰 (@nathanlawkc) May 24, 2020

Протесты в Гонконге: кратко