В Гонконге против толпы митингующих полиция применила слезоточивый газ: видео
В воскресенье, 24 мая, тысячи людей вышли с протестами на улицы Гонконга. Полиция заранее была подготовлена к митингам и уже успела применить слезоточивый газ.
Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против заявления Пекина о введении законов о национальной безопасности, сообщает The Guardian. Накануне власти подготовила бронетранспортеры и водометы и усилила охрану.
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Массовый митинг в Гонконге не был санкционированным полицией. Власть призвала не ходить на протест, мотивируя еще и тем, что это может способствовать распространению коронавирус. Однако, это не остановило активистов и центральные улицы были до отказа заполнены митингующими: большинство из них были защитные маски.
Масштаб протеста во время пандемии впечатляет / Фото из твиттера Джошуа Вонга
В конце концов полиция полной защитной амуниции подняла свой синий флаг, должен предупредить людей о использовании силы.
В облако из слезоточивого газа попала группа журналистов, которая была в ярких соответствующих жилетам с надписью "Пресса". Многие из них держал технику, которую полиция щедро окропила.
В Гонконге толпу прессы обрызгали слезоточивым газом – смотрите видео
Протесты в Гонконге: кратко
- Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года, хотя активная фаза протестов была остановлена зимой 2020 пандемией коронавируса.
- Изначально жители протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай. Согласно ему, из Гонконга в могли передавать преступников разных уровней. По мнению гонконгских активистов, его в первую очередь использовали бы против политических деятелей и противников коммунистического режима в Китае.
- Позже участники протестов стали требовать большей независимости от Китая и проведения демократических реформ. Они также требуют расследования действий полиции во время протестов и амнистии для арестованных активистов.