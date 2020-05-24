У Гонконгу проти натовпу мітингарів поліція застосувала сльогінний газ: відео
У неділю, 24 травня, тисячі людей вийшли з протестами на вулиці Гонконгу. Поліція заздалегідь була підготовлена до мітингів та вже встигла застосувати сльогінний газ.
Тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти заяви Пекіна про введення законів про національну безпеку, повідомляє The Guardian. Напередодні влада підготувала бронетранспортери і водомети та посилила охорону.
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Масовий мітинг у Гонконзі не був санкціонованим поліцією. Влада закликала не ходити на протест, мотивуючи ще й тим, що це може сприяти поширенню коронавірусу. Однак, це не спинило активістів і центральні вулиці були вщерть заповнені мітингарями: більшість із них мала захисні маски.
Масштаб протесту під час пандемії вражає / Фото з твіттеру Джошуа Вонга
Зрештою поліція повній захисній амуніції підняла свій синій прапор, що мав попередити людей про використання сили.
У хмару зі сльогінного газу потрапила група журналістів, яка була у яскравих відповідних жилетам із написом "преса". Багато хто з них тримав техніку, яку поліція щедро окропила.
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Протести у Гонконгу: коротко
- Масові протести у Гонконгу тривають від червня 2019 року, хоч активна фаза протестів була зупинена взимку 2020 пандемією коронавірусу.
- Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай. Згідно з ним, з Гонконгу до могли передавати злочинців різних рівнів. На думку гонконзьких активістів, його впершу чергу використовували б проти політичних діячів і противників комуністичного режиму у Китаї.
- Пізніше учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів та амністії для заарештованих активістів.