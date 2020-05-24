У Гонконгу проти натовпу мітингарів поліція застосувала сльогінний газ: відео

У неділю, 24 травня, тисячі людей вийшли з протестами на вулиці Гонконгу. Поліція заздалегідь була підготовлена до мітингів та вже встигла застосувати сльогінний газ.

Тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти заяви Пекіна про введення законів про національну безпеку, повідомляє The Guardian. Напередодні влада підготувала бронетранспортери і водомети та посилила охорону.

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Масовий мітинг у Гонконзі не був санкціонованим поліцією. Влада закликала не ходити на протест, мотивуючи ще й тим, що це може сприяти поширенню коронавірусу. Однак, це не спинило активістів і центральні вулиці були вщерть заповнені мітингарями: більшість із них мала захисні маски.

I‘m thinking of you again today #HongKong

You are still remarkable, despite of what they do to you #StandWithHongKong pic.twitter.com/96M9xJKksl — Tim Kohlen (@timtalksalot) May 24, 2020

Масштаб протесту під час пандемії вражає / Фото з твіттеру Джошуа Вонга

Зрештою поліція повній захисній амуніції підняла свій синій прапор, що мав попередити людей про використання сили.

У хмару зі сльогінного газу потрапила група журналістів, яка була у яскравих відповідних жилетам із написом "преса". Багато хто з них тримав техніку, яку поліція щедро окропила.

У Гонконгу натовп преси окропили сльозогінним газом – дивіться відео

Tear Gas City:

The police fired TG once again in the city center of Hong Kong, without any forms of disorder from the people. This is the future of Hong Kong under National Security Law: No freedom of assembly and speech.

Source: CUHK student press#HongKong#Protest pic.twitter.com/dYy8iOCCLI — Nathan Law 羅冠聰 (@nathanlawkc) May 24, 2020

Протести у Гонконгу: коротко

Масові протести у Гонконгу тривають від червня 2019 року, хоч активна фаза протестів була зупинена взимку 2020 пандемією коронавірусу.

Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай. Згідно з ним, з Гонконгу до могли передавати злочинців різних рівнів. На думку гонконзьких активістів, його впершу чергу використовували б проти політичних діячів і противників комуністичного режиму у Китаї.