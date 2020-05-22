Гонконг готовится к последней битве со злом

Конец эпохи достоинства. Через 17 лет гонконгского сопротивления, КНР начинает рассмотрение законопроекта "О национальной безопасности", фактически ликвидирует демократию, свободу и права человека в Гонконге.

Історія законопроєкту "Про національну безпеку" (Гонконг) має довгу та криваву історію, яка розпочалася через декілька років після передачі міста-держави від Британії. Розгляд подібного проєкту Законодавчою радою Гонконгу у 2003 році став початком супротиву гонконгських демократів, що досяг точки біфрукації під час Революції парасольок (2014) та Революції нашого часу 2019-2020.

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Початок смерті Гонконгу?

Стало відомо, що бутафорний парламент КНР розпочинає розгляд скандального законопроєкту, який світові та гонконгські медіа називають "початком смерті Гонконгу". Його зміст є найсильнішим триггером гонконгського суспільства, який за ступнем шкоди значно перевищує положення законопроєкту "Про екстрадицію", що, власне, і призвели до триваючого гонконгського Майдану.

Якщо дуже коротко, то сутність законопроєкту зводиться до встановлення жорсткої кримінальної відповідальності за протести та протесту діяльність, політичні акції, боротьбу за сецесію, громадську непокору та спротив, забороняє діяльність міжнародних та іноземних організації, передбачає блокування іноземних веб-сайтів (Facebook, YouTube тощо). Забороняється свобода слова щодо критики дій уряду політичного значення. Нівелюються міжнародні стандарти кримінального процесу: обшуку, арешти, затримання без пояснень, а також негуманні методи допитів тощо дозволяються. Тобто, якщо спрощено та не юридично, на Гонконг почне діяти китайське право, що є кричущим порушенням Декларації 1984 року та міжнародного права.

Гонконг стоїть поперек горла КНР

Важливо відмітити, що у 2003 році КНР намагався просунути ідею законопроєкту через внутрішньо-гонконгські механізми, поставивши проєкт на голосування парламенту через відому місцеву пропекінську корупціонерку Регіну Іп (місцева версія Медвичука), проте через масштабні протести та острах перед гнівом народу, депутати побоялися проголосувати. Постійна політична напруга у Гонконзі стримувала розгляд понад 17 років, аж до сьогоднішнього дня.

Головною проблемою для Пекіну є стаття 23 Основного закону Гонконгу, яка надає виключне право Гонконгу приймати законодавство про національну безпеку, незалежно від волі КНР. Однак, комуністи вирішили обійти основоположні конституційні приписи та повністю зруйнувати вже давно мертвий принцип "Одна країна, дві системи". Суть "схеми" полягає у можливості Пекіном вносити власні поправки до Основного закону Гонконгу через фейкові Національні збори народних представників (парламент), без попередньої згоди Законодавчої ради. Якщо процедура внесення поправок з Гонконгу на розгляд Пекіну є більш-менш зрозумілою, то у випадку розроблених поправок самим Пекіном процедура є розмитою, проте вона не передбачає голосування з боку парламенту Гонконгу. Тобто, рішення буде прийнятим тільки у Пекіні. Складність у тому, що подібних змін ніколи не пропонували з 1997 року, коли Британія припинила власний суверенітет над Гонконгом.

Як повідомляють гонконгські медіа, Китай планує всунути закон "Про національну безпеку" у додаток ІІІ Основного закону Гонконгу, куди Китай може засовувати власні ідеї. Після цього треба буле лиш офіційна публікація рішення Головою адміністрації Гонконгу. З точки зору конституційного права, – це найбільший треш, який я бачив за все життя та як конституціоналіст, зокрема.

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Пекін вирішив розправитись з Гонконгом...

Текст законопроєкту буде винесено вже 22 травня, тобто сьогодні, коли розпочнеться робота сесії у Пекіні. Гонконгські джерела вже підтвердили, що запроданка Керрі Лем, Голова адміністрації Гонконгу (місцева Янукович) уже прибула на килим до Сі, проте публічно ще не з'явилася.

Китайська пропаганда не приховує: Пекін вирішив розправитися з гонконгськими протестами назавжди.

Ще одним фактором є те, що восени 2020 року очікуються чергові парламентські вибори до Законодавчої ради Гонконгу, які Пекін програє за всіма географічними округами (пряме виборче право), і за певною частиною функціональних (непряме виборче право, фейкові вибори).

Наразі весь Гонконг слідкує за ситуацією, готуючись до, певно, останньої битви проти світового зла. Адже після прийняття законопроекту свободи в Гонконзі більше не буде.