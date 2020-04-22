Віртуальні концтабори та жорстокий цифровий контроль: як працює китайська спецслужба МДБ

З початку 2000-х років МДБ почало активну співпрацю з великими китайськими корпораціями, які мають персональні дані користувачів. Через розвиток цифрових технологій, утримати хоч щось в секреті від спецслужб Піднебесної стало майже нереально. Всі держустанови теж співпрацюють з відомством і всіма можливими методами сприяють їхній діяльності.

Це стосується і китайських месенджерів. Кібер-відділ МДБ блокує усе, що здається "підозрілим". Неможливо написати у месенджері нічого поганого. Те ж саме з картинками: карикатури, меми про політику чи будь-які не вигідні режиму теми – під забороною.

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У систему внесені мільйони фраз, символів, відео, статей і сайтів, які просто неможливо побачити, якщо ви живете у Китаї. Інколи це блокування доходить до абсурду.

Журналіст Володимир Мисан-Мілясевич розповів, що голову КНР Сі Цзіньпіня порівнюють з Вінні Пухом. Однак китайський лідер вважає таке порівняння образливим. Тож якщо ввести в пошукову систему Китаю Baidu ім'я казкового персонажа, імовірно, що за цим запитом не буде нічого знайдено.



Сі Цзіньпінь та Вінні Пух / Колаж 24 каналу

Проєкт "Золотий щит"

Все це результат роботи, яка почалася ще у 1998 році. МДБ почало так званий проєкт "Золотий щит", або Великий китайський фаєрвол. Це своя система закритого інтернету в країні. Дозволена лише та інформація, яку китайський уряд вважає прийнятною.

З 2003 року фаєрвол запровадили по всій країні, і сьогодні китайці живуть у своїй "бульбашці". Більшість з них навіть не здогадуються про те, що весь інший світ живе інакше.

Фаєрвол – це як стіна з "Гри Престолів", яка захищала королівства від загрози з Півночі. Так само й Велика китайська стіна протягом 2 тисяч років захищала Китай від ворогів. А фаєрвол – це велика цифрова стіна, яка не тільки захищає комуністичний режим від зовнішнього світу, а й ізолює громадян від доступу до глобальної мережі інтернет,

– пояснив китайський блогер Майкл Анті.

У рамках цього проєкту по всьому Китаю працюють тисячі компаній, які під керівництвом МДБ контролюють увесь контент. Наприклад, якщо ви у своєму блозі, стрімі чи акаунті демонструєте куріння, споживання алкоголю, татуювання, лайку чи вживаєте заборонені слова, вас назавжди забанять, і будь-який ваш новий акаунт більше ніколи не з'явиться у китайській інтернет-мережі.

Одного разу місцева влада вирішила побудувати сміттєспалювльний завод неподалік міста. Люди зібралися на протест. Ми оцінили їхню кількість за GPS-навігаторами, і взяли їх у десятикілометрове цифрове коло. В ньому заборонялося фотографувати, знімати відео або стрімити. Так ми локалізували проблему,

– пояснив член відділу безпеки контенту компанії Inke Чжі Хен.

МДБ активно стежить за тим, щоб не тільки блокувати негативні повідомлення про режим, а й щоб з'являлося чимбільше позитивних.

В країні діє Умаодан, або так звана "армія провладних блогерів". Їм платять по кілька центів за позитивні висловлювання про уряд. Це можуть бути відео, фото, текст, коментарі на сайтах чи чужих акаунтах. Пропаганда – один з ключових і найефективніших методів роботи МДБ.

Китайський блогер Майкл Анті розповів, що Китай заблокував Фейсбук, Гугл, Твіттер, Ютуб, але натомість створив свої аналоги. Вони працюють за принципом "закривай і копіюй". Люди не виходять на вулиці, щоб сказати свою думку, вони залишаються в мережі.

Цифровий контроль за населенням

Агенти навчилися контролювати людей у кіберпросторі. Це набагато простіше, адже всі компанії – під контролем спецслужб. Кожна людина – під контролем агентів. Все, що для цього треба, увімкнути комп'ютер і зробити так, щоб критик уряду чи злочинець більше ніколи в житті не зміг нормально існувати.

Для цього по всій країні стоять камери відеоспостереження з системою розпізнавання обличчя. Станом тільки на 2013 рік їх було понад 30 мільйонів.



Система розпізнавання обличь / Фото The Washington Post

Цифровий контроль за населенням почався з так званих уйгурів – мусульманських китайців. Вони стали першими у світі мешканцями віртуального концтабору.

Що відомо про віртуальні концтабори?

• Уйгурів буквально закрили в одному районі, де розставили блок-пости і не випускали звідти нікого. Тобто, держава у державі.

• Згодом МДБ розробило так званий "соціальний кредит". Кожного уйгурця занесли в електронну базу даних і присвоїли особистий електронний номер, а їхній район обвішали камерами спостереження.

• Їх контролювали 7 днів на тиждень, 24 години на добу. За умови, що людина поводиться законослухняно: не критикує владу, відмовляється від ісламу і своїх традицій, їй нараховують бали. Інколи навіть дозволяють виходити за межі району.

• Якщо ж ні, то бали знімаються і людина фактично перетворюється у безправну істоту, стає ніким.

За кілька років відпрацювань такої системи на уйгурах, МДБ разом з китайським урядом пересли її на весь Китай. Правила, щоправда, встановили не такі жорсткі, як для мусульманських китайців.

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Наприклад, якщо кількість балів на електронному рахунку нижча, ніж норма, до вас не приїде таксі, вашу дитину не візьмуть у нормальну школу, ви не купите квиток на поїзд, до вас не приїде доставка. Людям із низьким рейтингом доводиться жити у дискомфорті.



Мешканцям Китаю нараховують спеціальні "соціальні бали" / Фото cinetelerevue.be

Відновити ці бали дуже складно. Китайські агенти розробили настільки жорсткі методи контролю, що обійти їх – неможливо. Дійшло навіть до того, що МДБ викрало дані акаунтів онлайни-гри World of Warcraft.

Віртуальні ігри – це світ у якому крутяться мільярдні прибутки. І контроль за ними не міг не привернути уваги агентів МДБ.

Діяльність МДБ в інших країнах

Індія

МДБ також бере активну участь у дестабілізаційній роботі сусідніх країн, і країн у регіоні. Одним із найзапекліших суперників Піднебесна вважає Індію. Дві держави з ядерною зброєю, обидві претендують на звання головного гравця. І для обох ключовим питанням став поділ територій.

Клин, на якому зійшлися інтереси Індії та Китаю, це регіон Кашмір, де Китай претендує на частину шовкого шляху, на частину гір Сіаченських в Гімалайський Каракарумах. Індія вважає ці території своїми, Китай – своїми,

– розповів автор проєкту "Диктатори" Андрій Конько.

Крім територіальних претензій, китайська агентура намагається максимально гальмувати індійську ядерну програму, перешкоджати Нью-Делі вести міжнародну політику.

У одному з випусків програми про індійську спецслужбу, йшлося про повалення монархічного режиму у Непалі. Операція індусам вдалася, але стратегічний вплив у регіоні отримали спецслужби Пекіну.

Сьогодні, китайці якщо і шпигують за межами своєї країни, чи, наприклад, в Індії, то здебільшого роблять це у кібер-просторі.

На думку Андрія Конько, специфіка китайських спецслужб обумовлена низкою чинників. Один із головних – це зовнішні ознаки. Адже китайці відрізняються від індусів, індуси відрізняються від китайців, тож вони будуть завжди дивитися один на одного з недовірою.

США

У липні 2010 року на лаві підсудних у США опинився 74-річний Дунфан "Грег" Чунг, колишній інженер компанії "Боїнг". Як виявилося, він протягом 30 років шпигував для китайських спецслужб, і став першим китайським агентом, якого засудили за економічне шпигунство.



Дунфан "Грег" Чунг / Скриншот з відео

ФБР почало розслідування проти нього у 2006 році, і знайшли понад 225 тисяч документів, пов'язаних з військовими, космічними і оборонними даними США. За підрахунками федералів, шпигунствто Чунга коштувало "Боїнгу" 2 мільярди доларів збитків. У 2010 році Чунга майже на 16 років закинули до в'язниці.

Японія

За подіями 2011 року в Японії спостерігав увесь світ. Спочатку – потужний землетрус, а за ним і цунамі. Стихія забрала майже 16 тисяч життів. Більше, ніж 6 тисяч поранених, 2,5 тисячі пропали безвісти. Розруха коштувала Японії понад 300 мільярдів доларів.



Смертельне цунамі в Японії / фото theatlantic

Народ був наляканий, адже в них не залишилося ні житла, ні впевненості у завтрашньому дні. Крім цього, негода порушила роботу в атомних електростанціях. Вийшли з ладу:

Фукусіма-1;

Фукусіма-2;

Онагава;

Токай.

На цьому вирішили зіграти китайські агенти. Вони запускали в мережу повідомлення про радіацію, писали, що не тільки екологія, а й самі японці помруть від отруйних випарів, які вже ніяк не зупинити.

Китайці спробували використати ситуацію на свою користь, аби ослабити трохи Японію через хвилю паніки додаткової і створення інформаційного шуму. Щоб забити цим ефір японців, і таким чином підняти рівень паніки в країні, яка не є дружнім союзником там на Далекосхідному театрі,

– пояснив Андрій Конько.

Суттєво це не вплинуло на ліквідацію стихійного лиха. Але "вставляти палки в колеса" китайське МДБ намагалося завжди, особливо американцям.

США

За останні 3 роки "червона" спецура примножила свої кібер-атаки на США. Вони борються за свій вплив у світі та першість в економіці. Інколи доходить до того, що МДБ втручалося в американську освіту китайців.

Наприклад "різня 1989 року на площі Тяньаньмень" викладалася у деяких школах і коледжах Америки у хорошому світлі.

Довідка. Події на площі Тяньаньмень 1989 року — серія демонстрацій в КНР, що тривали з 15 квітня по 4 червня 1989, головними учасниками яких були студенти. Згідно з офіційніми даними китайської влади, внаслідок придушення "контрреволюційного повстання" загинули близько 200 цивільних і ще кілька десятків військових.

Американський Конгрес попри різні словесні напади на Росію, головною загрозою національній безпеці вважає саме Китай.

У вересні 2015 року Обама підписав домовленість із Сі Цзіньпінем про припинення хакерських атак на США у комерційних цілях. Вони припинилися, але за пів року знову почалися. Росія робила теж саме. Вони зламували сервери, але що робити і як зберігати інформацію не знали. Однак китайці знають, вони є загрозою не тільки для нас, а й для світу. В дуеті з росіянами – це дуже небезпечно,

– зазначив письменник, дослідник Китаю Гордон Чанг.

З викраденням і доступом до даних пов'язана історія з китайським брендом Huawei. В ЦРУ завили що корпорацію частково фінансують китайські спецслужби. Штати навіть закликали країн-союзників відмовитися від цієї продукції.

Оскільки піднебесна агентура має доступ до всіх компаній і корпорацій всередині своєї країни, то, відповідно, і доступ до персональних даних користувачів смартфонів теж.

Масові протести в Гонконзі

Смартфони користувачів агенти використали і під час масових заворушень у Гонконзі 2019 року. Цей район завжди був проблемним питанням для китайського режиму. Раніше він був Британською колонією. Сьогодні там діють свої, прозахідні закони.

Гонконг – відмінний від решти Китаю: прогресивний, демократичний і зі свободою слова. Коли у 1997 році Британія передала його в КНР, був підписаний документ, який гарантував збереження принципу "одна країна, дві системи" і передбачав автономію району мінімум на 50 років.

Китай знаємо як країну з авторитарним режимом. І вільності й свободи, які прищепили гонконгцям британці, не належать до сфери інтересів Китаю, тому що це зайвий клопіт, зайві проблеми. Це нелояльні до уряду люди, які не завжди хочуть співпрацювати з режимом, а також обурюються, що їм обмежують громадянські права,

– відзначив Андрій Конько.

Протести почалися у червні після того, як 20-річний житель Гонконгу убив свою вагітну подругу на Тайвані. Він втік назад у Гонконг, і видати його у Тайвань не змогли, бо між ними не існувало закону про екстрадицію.

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В уряді Китаю це сприйняли як тривожний дзвоник. Адже це означало, що будь-який злочинець міг заховатися там, і його б не заарештували. Почалася робота над законопроєктом, який скасував би цей "особливий" статус.

На марш вийшли юристи і правозахисники. Вони аргументували свою точку зору тим, що Гонконг залишається єдиним місцем у Китаї, де можна заховатися від кривавих репресій комуністичного режиму. Протест звичайно ж силою розігнали.

Дивіться відео: вражаючі кадри протестів у Гонконгу

Тоді демонстрації спалахнули з новою силою. Армія і поліцейські гумовими кулями розганяли протестувальників. В хід пішли і агенти МДБ. Кібер-відділ блокував месенджери, щоб мітингувальники не могли збиратися у групи і домовлятися про час чи місце зустрічі.

Блокували інтернет, видаляли їхні акаунти. Агентура МДБ працювала на всіх можливих фронтах гонконгських протестів.



Протести в Гонконгу у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Китайська агентура добралася і до Європи. За даними офіційного Берліну, шпигунство Китаю проти Німеччини, коштує Бундестагу від 20 до 50 мільярдів євро на рік.

За весь час свого існування китайські спецслужби переформатовувалися безліч разів. Створені своїми радянськими колегами, вони змогли перевершити свої "друзів" у всьому. У Піднебесній немає, де заховатися. Жоден злочин не залишається непоміченим.

Немає жодної фрази, відео чи фото, яке не пройшло би модерацію китайського відомства. Крім цього, майже вся наша домашня техніка, гаджети – з Китаю. Не кажучи про "Тік Ток".