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      Новий політичний гравець в Ірані: чому спецслужба SAVAK відловлювавала селян

      Спецслужби - Читать новость на русском

      SAVAK – кишенькова спецслужба останнього шаха Ірану Мохаммеда Пахлеві. Відомство створили для того щоб присікати будь-яку критику стосовно політики іранського короля. Його бажання реформувати країну зійшло нанівець після того як він розв'язав агентам руки.

      SAVAKівці катували, вбивали і залякували людей настільки, що навіть найкращі реформи у світі не змогли би залікувати рани іранського народу.

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      "За 10 років Іран може стати таким же прогресивним, як більшість країн Заходу. А за 25 років він увійде до п'ятірки найпотужніших і найрозвиненіших країн світу", – заявив 35-й шах Ірану Мохаммед Реза Пахлаві.


      Мохаммед Реза Пахлаві / Фото wikipedia.org

      Так мало би бути в ідеалі. Але SAVAK і методи їхньої роботи усе зіпсували. У 60-х на горизонті з'явився новий гравець – Рухолла Мусаві Хомейні. Представник шиїтського світу Ірану. Чоловік, який поведе за собою мільйони, а зіграє на безпомічності шаха і його спецслужб. Це саме завдяки йому Іран такий, яким ми знаємо його сьогодні.

      "Шах розглядав релігію як останню лінію своєї оборони. Він вважав духовенство найпотужнішим інструментом контролю всередині країни. І саме тут він прогадав на всіх рівнях: на політичному, економічному і найголовніше на особистому фронті. Релігійні предстваники стали його найзапеклішими ворогами", – пояснив журналіст Рамін Пархам.


      Рухолла Мусаві Хомейні / Скриншот з відео

      А SAVAK втручатися у справи духовенства не міг. Шах поважав коран і релігію. Єдиним суспільним класом, який мав право голосу, право відкривати свої школи і займатися у країні практично всім що хотів – релігійні діячі. Шах їм довіряв. Поворот Ірану в бік Західної культури ставив під загрозу іслам. А це неабияк дратувало імамів.

      Масштабні суперечки і протести почалися із оголошенням так званої "Білої революції". Це курс Ірану на модернізацію, в яку шах вкладав мільйони, а то і мільярди доларів. Основна мета – подолати феодальну систему в країні і максимально наблизити Іран до країн скажімо так "вищого сорту":


      Дружина Мохаммеда Реза Пахлаві Фарах Пахлаві / Скриншот з відео

      "Його величність оголосив про так звану "Білу революцію". Це була цілком його ідея. Шах хотів щоб його країна і його народ розвивалися. З'являлися робочі місця, ринок і процвітання", – розповіла дружина Мохаммеда Реза Пахлаві Фарах Пахлаві.

      Духовний світ у планах шаха грав другу скрипку. Перше що зробив Пахлаві – подарував землю селянам. Ринок став відкритим. Кожен селянин отримав можливість працювати на самого себе: обробляти територію, вирощувати продукцію, продавати і так далі. Була тільки одна проблема. Селян витіснили великі корпорації і люди були змушені мігрувати до великих міст, шукати кращого життя там.

      Фермери виходили на протести, вимагали покращення ситуації, бо навіть найменшого шансу побороти в земельній сфері великі компанії у простих людей не було. І як ви вже здогадалися – в гру вступали SAVAKівці. Відловлювали незадоволених, а потім хоронили за містом.

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      "Якщо і траплялися якісь сутички, то агенти намагалися не виносити це на загал. Все що траплялося в околицях міста – залишалося в околицях міста. Це принципи їхньої роботи – намагатися тримати у секреті все, що могло впливати на людей. Раніше якщо хтось про це і знав, то мовчав. Це зараз ми можемо про це говорити, бо SAVAK більше не існує", – заявив колишній член SAVAK Аббас Наджафі.

      Більше – дивіться у програмі.

      Автор: Фахрудін Шарафмал
      Теги: Новини політики Жертви Іран Спецслужби
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