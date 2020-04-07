Новый политический игрок в Иране: почему спецслужба SAVAK отлавливала селян

SAVAK – личная спецслужба последнего шаха Ирана Мохаммеда Пахлеви. Ведомство создали для того чтобы пресекать любую критику относительно политики иранского короля. Его желание реформировать страну сошло на нет после того как он решил развязать агентам руки.

SAVAKовцы пытали, убивали и запугивали людей настолько, что даже самые лучшие реформы в мире не смогли бы залечить раны иранского народа.

Интересно Вырывали ногти, зубы и разрывали рот: шокирующие методы иранской спецслужбы SAVAK

"За 10 лет Иран может стать таким же прогрессивным, как большинство стран Запада. А за 25 лет он войдет в пятерку самых мощных и самых развитых стран мира", – заявил 35-й шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви.



Мохаммед Реза Пехлеви / Фото wikipedia.org

Новый игрок в Иране

Так должно было быть в идеале. Но SAVAK и методы их работы все испортили. В 60-х на горизонте появился новый игрок – Рухолла Мусави Хомейни. Представитель шиитского мира Ирана. Человек, который поведет за собой миллионы, а сыграет на беспомощности шаха и его спецслужб. Это именно благодаря ему Иран такой, каким мы знаем его сегодня.

"Шах рассматривал религию как последнюю линию своей обороны. Он считал духовенство мощным инструментом контроля внутри страны. И здесь он прогадал на всех уровнях: на политическом, экономическом и самое главное на личном фронте. Религиозные представители стали его злейшими врагами", – пояснил журналист Рамин Пархам.



Рухолла Мусави Хомейни / Скриншот с видео

А SAVAK вмешиваться в дела духовенства не мог. Шах уважал Коран и религию. Единственным общественным классом, который имел право голоса, право открывать свои школы и заниматься в стране практически всем что хотел – религиозные деятели. Шах им доверял. Поворот Ирана в сторону Западной культуры ставил под угрозу ислам. А это сильно раздражало имамов.

Масштабные споры и протесты начались с объявлением так называемой "Белой революции". Это курс Ирана на модернизацию, в которую шах вкладывал миллионы, а то и миллиарды долларов. Основная цель – преодолеть феодальную систему в стране и максимально приблизить Иран к странам скажем так "высшего сорта".



Жена Мохаммеда Реза Пехлеви Фарах Пахлави / Скриншот с видео

"Его величество объявил о так называемой "Белой революции". Это была полностью его идея. Шах хотел чтобы его страна и его народ развивались. Появлялись рабочие места, рынок и процветание", – рассказала жена Мохаммед Реза Пехлеви Фарах Пахлеви.

Почему SAVAK отлавливал селян

Духовный мир в планах шаха играл вторую скрипку. Первое что сделал Пахлеви – подарил землю селянам. Рынок стал открытым. Каждый селянин получил возможность работать на самого себя: обрабатывать территорию, выращивать продукцию, продавать и так далее. Была только одна проблема. Селян вытеснили крупные корпорации и люди были вынуждены мигрировать в крупные города, искать лучшей жизни за рубежом.

Фермеры выходили на протесты, требовали улучшения ситуации, потому что даже малейшего шанса победить в земельной сфере крупные компании у простых людей не было. И как вы уже догадались – в ГРУ вступали SAVAKовци. Отлавливали недовольных, а затем хоронили за городом.

Читайте также Афганская спецслужба, которая по приказам Москвы убивала тысячи людей: жуткие детали

"Если и случались какие-то стычки, то агенты старались не выносить это на всеобщее обозрение. Все что случалось в окрестностях города – оставалось в окрестностях города. Это принципы их работы – стараться держать в секрете все, что могло влиять на людей. Ранее если кто-то об этом и знал, то молчал. Это сейчас мы можем об этом говорить, потому что SAVAK больше не существует", – заявил бывший член SAVAK Аббас Наджафи.

Больше – смотрите в программе.