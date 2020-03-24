Афганская спецслужба, которая приказами Москвы убивала тысячи людей: жуткие детали

ХАД – спецслужба, которую создала советская власть на территории Афганистана. По методам своей работы она совсем не отличалась от агентов КГБ. Больше о жестоких действиях Советского Союза на оккупированной территории – читайте далее.

В декабре 1979 года глава Афганистана Хафизулла Амин в президентском дворце готовился принять гостей. Однако вместо дружеского визита его ждала встреча с подразделениями КГБ.

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Советская спецура провела тотальную зачистку: женщины, дети и все чиновники, которые на тот момент были во дворце, – погибли. Так началось вторжение Советского Союза в Афганистан. Под предлогом борьбы с моджахедами Москва начала широкомасштабную войну, которая за десять лет унесла от 1-го до 2-х миллионов афганских жизней. Да и это далеко не конец.

Основание советской агентуры ХАД в Афганистане

По лучшим традициям российские агенты КГБ создали свой аналог – ХАД – инструмент террора афганского народа.

До того как "советы" пришли в Кабул, в Афганистане роль спецслужбы выполняла "Организация безопасности и разведки". Однако новый режим в столице требовал полного реформирования. Так появилось "государственное разведывательное агентство", сокращенно ХАД. Официально, создание спецслужбы называли так:

Для защиты демократических свобод, национальной независимости и суверенитета, интересов революции, народа и страны. Также для нейтрализации под руководством Народной демократической партии Афганистана мятежей, которые планируют внешние враги Афганистана,

– отметил 3-й Генеральный секретарь ЦК НДПА Бабрак Крамаль.

Но фактически это агенство создали для подавления внутренних врагов НДПА.



Леонид Брежнев и Бабрак Крамаль / Фото Pinterest

Исследователи считают, что 60% членов партии были военными или информаторами ХАДа. Само ведомство по методам своей работы ничем не отличалось от КГБ или Штази.

Выполняли роль секретной полиции и следили за всеми аспектами жизни афганцев .

. Доходило даже до того, что агентура ХАД вместе с советскими "коллегами" контролировали образование в школах и колледжах .

. Активно занимались вербовкой юношей в ряды правоохранительных структур.

Отношение афганцев к ним можно было бы назвать отвратительным. Правда, об этом все молчали, потому что по подозрению в угрозе режима могли запросто казнить. Зубы коммунистам и агентам показывали только моджахеды.

Зачем Москва создала ХАД

Москве было выгодно иметь на оккупированной территории свое ведомство. Агенты ХАДа фактически отвечали за обучение молодого афганского поколения. Лояльной к СССР генерации. Их присутствие было даже в поселках, чтобы контролировать и сохранить там позитивные настроения к режиму. Затрагивали даже религиозные меньшинства: под наблюдением были афганские индуисты и сикхи.

Что же до мусульман, то ХАД финансировал "Директорат религиозных отношений". Они вербовали там людей, чтобы те шпионили за прихожанами мечетей. Да и за имамами тоже. Ведь они оказали большое влияние на людей. Конечно же все это параллельно с войной.

"Они только знают, как драться. Но они не имеют понятия как удержать территорию. Даже я не знаю, как это делать. Я же никогда не был военным. У меня было всего два дня, чтобы разобраться, как запускать ракеты и стрелять из пулемета. Тем не менее – территорию мы держим", – пояснил моджахед Султан Массуд.

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С приходом Москвы пришел из ссылки и Мухаммед Наджибулла – афганский политик, который за свою лояльность к коммунистическому режиму стал директором ХАДа. Да, это именно благодаря ему эта спецслужба стала инструментом террора. Люди боялись говорить. Ведь знали, что даже сосед или ближайший друг может быть информатором ведомства. Правда после выхода советских войск из страны, судьба сыграла с Наджибуллой злую шутку.

Афганские тюрьмы

Больше всего внимания афганской спецслужбе уделяла организация Human Rights. В основном из-за нечеловеческого обращения с заключенными. Все кто попадали в руки агентов, хоть по малейшим подозрением, – были замучены. В распоряжении ведомства были секретные тюрьмы внутри штаб-квартиры. И это уже не говоря о тех что разбросаны по стране. Вы хоть раз видели как выглядят афганские тюрьмы?

Заключенные в Афганистане / Фото islam.ru

Их же создали специально для убийств. Был даже целый отдел, который назывался "Центральное бюро допросов". А самой известной тюрьмой коммунстического режима в Афганистане была Пуль-э-Чархи. Только там агенты ХАДа вместе с советскими кураторами казнили 27 тысяч политических заключенных. До сегодняшнего дня по всей стране находят "братские" могилы с сотнями тел.

"Убийство заключенных это очень контрпродуктивный метод. Особенно, когда мы говорим о войне. Вот, например, когда я с дипмиссией был во Вьетнаме, там происходила такая же история. Это война, а на войне такое случается не редко", – пояснил американский дипломат Питер Томсен.

Террористические атаки в Пакистане

В 85-м советские агенты руками афганских спецслужб бомбили Пакистан. Точнее устраивали там теракты. В течение двух лет взрывов погибли почти 400 человек. Это была только маленькая крупинка из всей конфронтации Кабула с Исламабадом. Москва обоих обкрутила вокруг пальцев. Не факт, что не занимается этим и сегодня.

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Клеймо террористической страны еще долго останется за Афганистаном. Здесь постарались агенты ХАДа вместе с советскими кураторами. То что Пакистан самостоятельно или через другие страны финансирует, обучает и поддерживает террористические группировки уже давно известно. Кстати, не только Пакистан. Но бездействие в отношении этого со стороны афганских органов безопасности – заслуга Москвы. В течение 10 лет афгано-советской войны эффективное ведомство превратили в инструмент террора, который вместо противодействия режиму стал бойцовой собакой коммунистов.

"Резолюция ООН 1373 говорит, что ни одна страна не имеет права поддерживать терроризм, или тех лиц, которые его готовят. Но как? Нас ежедневно убивают смертники, прибывающие из Пакистана. С самого Исламабада. И это – вина мировых лидеров. Зачем эта резолюция, если ее никто не поддерживает?", – сказал экс-глава Национального управления безопасности Амрулла Салех.



Амрулла Салех / Скриншот из видео

Выход советских войск из Афганистана

Советские войска покинули территорию Афганистана. Вместе с собой советские агенты взяли важнейшие документы о своей причастности в создании ведомства. Поэтому о ХАД сегодня известно не очень много. Ключевая документация сегодня лежит в стенах Кремля. И кто знает, когда ее рассекретят. К слову, на момент выхода советских войск из страны президентом был тоже Мухаммед Наджибулла.

Прошло 6 месяцев как "советы" покинули нашу землю. Однако война показала, что проблемы Афганистана не решены. Новая война повлечет за собой больше смертей и разрухи. Лучшим решением будет начало мирных переговоров как можно быстрее,

– заявил президент Афганистана 1986 – 1992 годов Мухаммед Наджибулла.

Однако доверия среди людей ему завоевать не удалось. Наджибулла продержался в кресле до 92-го. Поддерживать режим без СССР было трудно и режим таки пал. Потом пришлось скрываться в здании миссии ООН в течение 4-х лет. И все бы хорошо, но как только один монстр покинул страну, на его место пришел другой. Талибы – они не просто пришли, а полностью поменяли сознание страны.



Мухаммед Наджибулла / Фото Yaplakal.com

Агенты ХАДа против талибана были бессильны. Террористы просто ненавидели их. Ворвались в штаб-квартиру, сожгли ее, а вместе с ней и большинство документов о деятельности ведомства. Заодно – глумились, терроризировали и запугивали простой народ:

"Пришли в гости" и к самому Наджибулле. Ворвались в здание ООН и похитили его с братом. В 01:30 его повязали. Через три часа Мухаммеда Наджибуллу уже нашли мертвым. Привязав его к джипу, талибы еще живого политика протащили 2 километра. Затем избили и за провода подвесили возле президентского дворца. Террористы объяснили это так: "Мы его убили, потому что он был убийцей нашего народа".

Одна версий убийства – террористы объяснили свои действия так: "Мы его убили, потому что он был убийцей нашего народа".

Вторая версия говорит совсем о другом – якобы талибы требовали от Наджибуллы подписать документ, который признал бы линию Дюранд. Это афгано-пакистанская условная граница. Под давлением террористов политик этого не сделал. За это его и убили.

Поэтому некоторые афганцы считают бывшего президента героем. Даже несмотря на террор со стороны агентов ХАД.

Какая судьба ждала талибов – смотрите в программе.