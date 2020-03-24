Афганська спецслужба, яка за наказами Москви вбивала тисячі людей: моторошні деталі

ХАД – спецслужба, яку створила радянська влада на теренах Афганістану. За методами своєї роботи вона зовсім не відрізнялась від агентів КГБ. Більше про жорстокі дії Радянського Союзу на окупованій території – читайте далі.

У грудні 1979 року глава Афганістану Хафізулла Амін у президентському палаці готувався прийняти гостей. Однак замість дружнього візиту на нього чекала зустріч із підрозділами КГБ.

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Радянська спецура провела тотальну зачистку: жінки, діти і всі урядовці, які на той момент були в палаці, – загинули. Так почалося вторгнення Радянського Союзу в Афганістан. Під приводом боротьби із моджахедами Москва почала широкомасштабну війну, яка за десять років забрала від 1-го до 2-х мільйонів афганських життів. Та й і це далеко не кінець.

Заснування радянської агентури ХАД в Афганістані

За найкращими традиціями російські агенти КГБ створили свій аналог – ХАД – інструмент терору афганського народу.

До того як "совєти" прийшли в Кабул, в Афганістані роль спецслужби виконувала "Організація безпеки та розвідки". Однак новий режим у столиці вимагав повного реформування. Так з'явилося "Державне розвідувальне агентство", скорочено ХАД. Офіційно, створення спецслужби називали так:

Для захисту демократичних свобод, національної незалежності та суверенітету, інтересів революції, народу і країни. Також для нейтралізації під керівництвом Народної демократичної партії Афганістану заколотів, які планують зовнішні вороги Афганістану,

– зазначив 3-й Генеральний секретар ЦК НДПА Бабрак Крамаль.

Але фактично це агенство створили для придушення внутрішніх ворогів НДПА.



Леонід Брежнев та Бабрак Крамаль / Фото Pinterest

Дослідники вважають, що 60% членів партії були військовими або інформаторами ХАДу. Саме відомство за методами своєї роботи нічим не відрізнялося від КГБ або Штазі.

Виконували роль секретної поліції і слідкували за усіма аспектами життя афганців.

Доходило навіть до того, що агентура ХАД разом із радянськими "колегами" контролювали освіту в школах і коледжах.

Активно займалися вербуванням юнаків у ряди правоохоронних структур.

Ставлення афганців до них можна було би назвати огидним. Правда, про це всі мовчали, бо за підозрою у загрозі режиму могли запросто стратити. Зуби комуністам і агентам показували тільки моджахеди.

Навіщо Москва створила ХАД

Москві було вигідно мати на окупованій території своє відомство. Агенти ХАДу фактично відповідали за навчання молодого афганського покоління. Лояльної до СРСР генерації. Їхня присутність була навіть у селищах, щоб контролювати і зберігати там позитивні настрої до режиму. Зачіпали навіть релігійні меншини: під пильним наглядом були афганські індуїсти і сикхи.

Що ж до мусульман, то ХАД фінансував "Директорат релігійних відносин". Вони вербували там людей, аби ті шпигували за прихожанами мечетей. Та й за імамами теж. Адже вони мали великий вплив на людей. Звичайно ж усе це паралельно із війною.

"Вони тільки знають, як битися. Але вони не мають поняття як утримати територію. Навіть я не знаю, як це робити. Я ж ніколи не був військовим. У мене було всього два дні, щоб розібратися, як запускати ракети і стріляти із кулемета. Тим не менш – територію ми тримаємо", – пояснив моджахед Султан Массуд.

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Із приходом Москви прийшов із заслання й Мухаммед Наджибулла – афганський політик, який через свою лояльність до комуністичного режиму став директором ХАДу. Так, це саме завдяки йому ця спецслужба стала інструментом терору. Люди боялися говорити. Адже знали, що навіть сусід чи найближчий друг може бути інформатором відомства. Правда після виходу радянських військ із країни, доля зіграла із Наджибуллою злий жарт. Але про це пізніше.

Афганські в'язниці

Найбільше уваги афганській спецслужбі приділяла організація Human Rights. Здебільшого через нелюдське поводження із ув'язненими. Усі хто потрапляли до рук агентів, хоч за найменшою підозрою, – були закатовані. В розпорядженні відомства були секретні тюрми всередині штаб-квартири. І це вже не кажучи про ті що розкидані по країні. Ви хоч раз бачили який вигляд мають афганські тюрми?

В'язні в Афганістані / Фото islam.ru

Їх же створили спеціально для убивств. Був навіть цілий відділ, який називався "Центральне бюро допитів". А найвідомішою тюрмою комунстичного режиму в Афганістані була Пуль-е-Чархі. Лише там агенти ХАДу разом із радянськими кураторами стратили 27 тисяч політичних в'язнів. До сьогоднішнього дня по всій країні знаходять "братські" могили із сотнями тіл.

"Убивство ув'язнених це дуже контрпродуктивний метод. Особливо, коли ми говоримо про війну. От, наприклад, коли я з дипмісією був у В'єтнамі, там відбувалася така ж історія. Це війна, а на війні таке трапляєтсья не рідко", – пояснив американський дипломат Пітер Томсен.

Терористичні атаки в Пакистані

У 85-му радянські агенти руками афганських спецслужб бомбили Пакистан. Точніше влаштовували там теракти. Протягом двох років вибухів загинули майже 400 людей. Це була тільки маленька крупинка зі всієї конфронтації Кабула з Ісламабадом. Москва обох обкрутила довкола пальців. Не факт, що не займається цим і сьогодні.

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Клеймо терористичної країни ще довго залишить за Афганістаном. Тут постаралися агенти ХАДу разом із радянськими кураторами. Те що Пакистан самостійно або через інші країни фінансує, навчає і підтримує терористичні угрупування уже давно відомо. До речі, не тільки Пакистан. Але бездіяльність стосовно цього з боку афганських органів безпеки – заслуга Москви. Протягом 10 років афгано-радянської війни ефективне відомство перетворили в інструмент терору, який замість протидії режиму став бійцівською собакою комуністів.

"Резолюція ООН 1373 кажем, що жодна країна не має права підтримувати тероризм, або тих осіб, які його готують. Але ж як? Нас щоденно убивають смертники, які прибувають із Пакистану. Із самого Ісламабаду. І це – провина світових лідерів. Навіщо ця резолюція, якщо її ніхто не підтримує?", – сказав ексглава Національного управління безпеки Амрулла Салех.



Амрулла Салех / Скриншот з відео

Вихід радянських військ з Афганістану

Радянські війська покинули територію Афганістану. Разом із собою радянські агенти позабирали найважливіші документи про свою причетність у створенні відомства. Тому про ХАД сьогодні відомо не дуже багато. Ключова документація сьогодні лежить у стінах Кремля. І хто зна, коли її розсекретять. До, речі, на момент виходу радянських військ з країни президентом був то й же Мухаммед Наджибулла.

Пройшло 6 місяців як "совєти" покинули нашу землю. Однак війна показала, що проблеми Афганістану не вирішені. Нова війна спричинить більше смертей і розрухи. Найкращим рішенням буде початок мирних переговорів якнайшвидше,

– заявив президент Афганістану 1986 – 1992 років Мухаммед Наджибулла.

Однак довіри серед людей йому завоювати не вдалося. Наджибулла протримався у кріслі до 92-го. Підтримувати режим без СРСР було важко і режим таки упав. Потім довелося переховуватися в будівлі місії ООН протягом 4-х років. І все би добре, але як тільки один монстр покинув країну, на його місце прийшов інший. Таліби – вони не просто прийшли, а повністю поміняли сводомість країни.



Мухаммед Наджибулла / Фото Yaplakal.com

Агенти ХАДу проти талібану були безсилими. Терористи просто ненавиділи їх. Увірвалися до штаб-квартири, спалили її, а разом із нею і більшість документів про діяльність відомства. Заодно – глумилися, тероризували і залякували простий народ:

"Завітали в гості" і до самого Наджибулли. Увірвалися в будівлю ООН і викрали його з братом. О 01:30 його пов'язали. За три години Мухаммеда Наджибуллу вже знайшли мертвим. Прив'язавши його до джипа, таліби ще живого політика протягли 2 кілометри. Потім побили і за дроти підвісили біля президентського палацу. Терористи пояснили це так: "Ми його убили, бо він був убивцею нашого народу".

Одна версій вбивства – терористи пояснили свої дії так: "Ми його убили, бо він був убивцею нашого народу".

Друга версія каже зовсім про інше – нібито таліби вимагали від Наджибулли підписати документ, який визнав би лінію Дюранд. Це афгано-пакистанський умовний кордон. Під тиском терористів політик цього не зробив. За це його і закатували.

Тому деякі афганці вважають колишнього президента героєм. Навіть попри все терор з боку агентів ХАД.

Яка доля чекала на талібів – дивіться у програмі.