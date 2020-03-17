Тестування ядерних бомб та найкривавіша операція: все про індійську спецслужбу RAW

RAW – індійська спецслужба, яку створили для протидії Пакистану та Китаю. Пройшло вже більше 40 років, а робота агентури досі направлена на боротьбу із сусідами. Про те, як тестували ядерні бомби, відбивали Сіачен і провернули найкривавішу операцію у світі під назвою "Блактина зірка" – читайте далі.

Так звана індо-китайська прикордонна війна стартувала 20 липня 1960 року. Причиною конфлікту став поділ території. Обидві країни не змогли розділити два регіони між Індією і Тибетом.

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Спроби домовитися заходили у глухий кут, тому єдиним шляхом вирішення питання стало збройне протистояння. Ключову роль у цій війні зіграло індійське розвідувальне бюро – точніше його бездіяльність.

Створення RAW

Нью-Делі програла Пекіну і запила водою своє право на контроль спірних регіонів. Відтоді постало питання про створення нового відомства, яке зможе тримати під пильним поглядом усе що стосується колишньої Британської колонії.

"Тодішній конфлікт з Китаєм був дуже відчайдушним. Керівництво Індії попросило у Штатів підтримки у вигляді винищувальної ескадрильї та радіолокаційних систем. Крім цього, Нью-Делі просили укомплектувати американські літаки ще й американськими пілотами. У Вашингтоні ці прохання відхилили. Це ж могло призвести до відповіді з боку Китаю. Однак американці надали невійськову допомогу, – розповів член Amnesty International

у справах Європи та Центральної Азії Імран Еджаз.



Агенти спецслужби RAW / Фото: скріншот з відео

Так у 1968 році на світ з'явилася RAW – зовнішня розвідка Індії або крило дослідження та аналізу.

У нового органу було 2 завдання:

протидіяти впливу тодішнього Китаю на країну;

боротися із головним стратегічним суперником Індії – Пакистаном.

Діяльність агентів RAW

Усіма можливими способами агенти RAW намагалися припинити поставки зброї до сусіда з США, Європи і Китаю. Фактично, максимально відкидали Ісламабад назад, вставляючи палки в колеса.

Вони однаково получили незалежність і в них з того часу зразу ж почалися перепалки за Кашмір, потім у них почалися оці всі війни їхні. Відповідно, у них до сих пір та напруга існує,

– зазначив журналіст Володимир Мисан-Мілясевич.

Китай у них був один із стратегічних ворогів, але їхнім головним стратегічним ворогом є Пакистан. Він був з самого початку, він є і до сих пір. На початках своєї діяльності RAW була лише крилом розвідувального бюро, а персонал налічував всього 250 людей.

Прихід Рамешвару Нат Као

У 1970 році усе стало налагоджуватися завдяки одній людині – Рамешвару Нат Као. Він перший директор відомства і саме під його керівництвом спецслужба показала себе у всій красі.



Рамешвару Нат Као / Фото: скріншот з відео

До прикладу, саме за його ініціативи з'явилися перші індійські аналоги аеророзвідки. Індія почала тримати на контролі інформацію про Китай і Пакистан. Завдяки цьому, агентам вибили фінансування і розширили штат. Скільки їх стало тоді, і скільки є сьогодні – невідомо.

Існує версія, що допомогу у створенні RAW надавало ЦРУ і Моссад. Відповідно і принципи "відкритості" інфомації в Індії аналогічні – її просто нема. Все, що відомо про цей орган – виключно те, що звучало із вуст директорів або самих агентів.

Взагалі, такі спецслужби намагаються не розголошувати свою діяльність. На це існує кілька причин, особливо у випадку Індії та Пакистану. Два суперники, яким очевидно не вигідно розсекречувати свої розвіддані. Наприклад, RAW ніколи не розсекречувала свої документів протягом 50 років. А ті агенти, які намагалися – миттєво відправлялися на лаву підсудних.

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За його словами, про спецслужбу почали говорити після 2018 року, коли колишній працівник пакистанської міжвідомчої розвідки Дуррані та індус Дулат випустили спільну книгу "Шпигунські хроніки".

Як набирають людей у спецслужбу

Із розширенням бюджету постало питання і в наборі людей. Спочатку їх відбирали із поліцейських або військових. Потім почали рекрутувати найкращих випускників індійських вишів. Щоправда, тут прогадали, адже така тактика призвела до "непотизму", тобто – кумівства.

Аби забирати у свої ряди найкращих створили спеціальну школу, де кандидати проходили кілька рівнів відбору.

До прикладу, теперішні етапи навчання виглядають так:

Перший, базовий рівень. Майбутніх агентів вчать економіки, мистецтва, навичок спілкування. компетентність у таких питаннях може знадобитися їм у роботі.

Другий етап, підвищення кваліфікації. Їх закидають у бойові умови: робота під прикриттям, техніка виживання, в тому числі і в полоні. Навчають правильно допитувати затриманих і планувати спецоперації.

Фінальний етап, шліфування агента. Навчають бойовим мистецтвам і володінню різними шпигунськими ґаджетами.



Підготовка агентів RAW / Фото: скріншот з відео

"RAW робилася по структурі американського Центрального Розвідувального Управління. Відповідно американці і готували цих всіх індусів. У 1990 роках директор RAW обов'язково проходив стажування в США. Зараз вони це роблять в Ізраїлі. І так само про бюджет. За деякими даними, з самого початку у RAW бюджет був 4 – 5 мільйонів доларів, а зараз він коливається у межах 100 – 400 мільйонів", – сказав журналіст Володимир Мисан-Мілясевич.

Війна за незалежність Бангладешу

RAW вперше проявили себе як ефективний орган контролю і координації у війні за незалежність Бангладешу 26 травня 1971 року. На сході Пакистану зібралось 10-тисячне ополчення іменоване бенгальцями. Вони виступали за незалежність сходу.

В Ісламабаді на стіл глави уряду ліг план операції "Прожектор". Її мета: знищити усіх мирних, воєнних, культурних і політичних діячів, які виступають за незалежність і підтримують ополчення бенгальців.

Пакистанській армії розбити натовп вдалося без зайвих зусиль. Почалася війна. 10 мільйонів людей в пошуках сховища перебралися до Індії. Тим часом в країні формувався так званий визвольний рух "Мукті-Бахіні". Вони всіма силами намагалися протистояти пакистанським загарбникам. Це викликало ще більшу ненависть в Ісламабаді.

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До кінця 1971 року армія Пакистану перебила від 200 тисяч до 3 мільйонів бенгальців. Кількість біженців тільки збільшувалася, що приносило бюджетні витрати для Нью-Делі. Тодішня прем'єрка країни Індіра Ганді придумала план. Щоб скоротити кількість бенгальців в Індії, можна використати спецслужби для координації партизанського руху в Бангладеші

Тоді і пакистанська армія, і спецслужби влаштували бенгальцям геноцид. Вони спалювали цілі міста, села, вбивали жінок, дітей. Тоді RAW побачили унікальну можливість послабити пакистанські позиції не лише в регіоні, але й всередині самої країни,

– розповів журналіст Володимир Мисан-Мілясевич.



Індіра Ганді / Фото: info.mn

Робота спецслужби RAW у війні

Агенти RAW допомогли сформувати на території Бангладешу 11 воєнних зон. Вони змогли розмістити ці зони у таких місцях, куди пакистанська армія не могла би пробратись – у джунглях. Щоразу як партизани завдавали свої удари, ховалися на території Індії і фактично опинялися під захистом індійської армії.



Агенти RAW у Джунглях / Фото: скріншот з відео

Щоб хоч якось змусити Нью-Делі відмовитися від участі у Бангладешській війні, Ісламабад почав бомбити індійські авіабази. RAW знову використала "Макті-Бахні". За допомогою партизанів, військові обходили пакистанські блокпости із тилу і просто вибивали їх із території Бангладешу. Ісламабад був змушений капітулювати, а понад 90 тисяч військових здалися у полон. На той момент це було наймасштабнішою капітуляцією з часів Другої світової.

► Операція "Усміхнений Будда"

Перший прем'єр-міністр Індії Джавахарлал Неру сказав, що необхідно розвивати атомну енергетику окремо від війни.

Якщо чесно, я думаю, що ми повинні розвивати її з метою використання у мирних цілях. Звичайно, ми як нація можемо використати її і в інших цілях. Сподіваюся, що нам не доведеться застосовувати цю зброю із іншою метою,

– зауважив прем'єр-міністр.

Саме через цю фразу операція отримала назву "Усміхнений Будда". Коли йдеться про зброю – це у будь-якому випадку знаряддя убивства. І тим більше, якщо йдеться про зброю масового знищення. Вороги будуть усіма можливими методами вставляти палки у колеса, щоб відкинути ядерну програму на кілька років назад.

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Саме тому завданням розвідки у першу чергу було збереження таємниці про роботу над ядерною програмою. Індійські агенти стежили за тим, щоб навіть найвпливовіші і найвисокопоставленіші члени країни не знали про заплановані випробування. Це, до речі, стало першим залученням розвідки до внутрішніх справ Індії. І рішення було безпрограшним.

Ядерне випробування Індії

18 травня 1974 року Індія успішно підірвала бомбу. Про випробування решта країн дізналися уже постфактум.

"Ядерна програма Індії, в плані створення ядерної зброї, була настільки секретною, що коли в 1974 році вони провели свій ядерний підземний вибух, прем'єр-міністр Пакистану Зульфікар Алі Бхутто довідався про це з газет. Ніхто не знав, що Індія робить бомбу, де саме і яка буде її потужність", – додав журналіст Володимир Мисан-Мілясевич.



Зульфікар Алі Бхутто / Фото: скріншот з відео

За два роки відбулась практично аналогічна історія. Індійські агенти знову обвели світ довкола пальця. Щоб не видати місце підготовки тестувань, вони вирахували положення ворожих супутників і перемістили випробування у так звану "сліпу зону". Про ще один вибух світ знову дізнався вже згодом.

Військовий переворот

Маврикійський прем'єр-міністр Амерут Джагнот приїхав в Нью-Делі до Індіри Ганді у 1983 році. Мета візиту – прохання про допомогу. Політик знав, що його суперники готували військовий переворот. Його єдиний союзник – Індія. Ганді одразу ж запевнила про підтримку. До того ж, допомога сусіду тільки може посилити співдружність між обома країнами.



Амерут Джагнот та Індіра Ганді / Фото: скріншот з відео

Не гаючи часу армії та ВМС надійшов наказ готувати війська і почати оперцію "Лал Дора". Однак через суперечки і бюрократичну тяганину військові не змогли вирішити, хто ж очолить місію. Тож головувати Індіра Ганді призначила RAW, точніше його директора. Військового втручання не сталося. Глава відомства зміг вирішити питання шляхом переговорів.

В Маврикії понад половину населення – індуїсти. Меншинами вважаються креольці та мусульмани. Якби до влади прийшов прорадянський опонент тодішнього прем'єра, то індуїсти стали би біженцями.

План директора RAW був простим: втертися у довіру до представників різних політичних сил і постаратися переконати їх у вигідному союзі.

У такий спосіб Маврикій отримав би стабільного і "правильного" політика, Індія забезпечила б собі додаткову присутність в Індійському океані. В результаті – усі у виграші. І йому таки вдалося. Він зміг домовитися і відвернути заколот.

Якщо говорити про вплив Індії сьогодні, то Нью-Делі продовжує розглядати Індійський океан як свій законний двір. Хоча сьогодні питання геополітичної конкуренції Індії в океані набагато простіші, ніж у 1980 роках,

– зазначив редактор журналу "The Diplomat" Анкіт Панда.

Атаки Пакистану на льодовик Сіачен

А тим часом Пакистан продовжував атаки на Індію і на нейтральній землі. На цей раз – ціллю Ісламабаду став льодовик Сіачен. Спірна територія, яку ніяк не могли поділити обидві країни. У 1984 році індійська спецура повідомила військових, що в Пакистані планують провести спецоперацію із захоплення вершини льодовика. Одразу ж стартувала контроперація "Хмара-вісник".



Льодовик Сіачен / Фото: скріншот з відео

Бійці Нью-Делі діяли на випередження. Піднялися на льодовик, зайняли ключові позиції і з легкістю відбили атаку на Сіачен. Завдяки злагодженій і якісній роботи розвідників RAW Індія зберегла свій контроль над територією.

Льодовик Сіачен відокремлює Пакистан від Китаю. Проблема була в тому, що індуси зайняли вершину першими. Відповідно пакистанці не могли піднятися, а індуси зійти. Кількість смертей яка там сталася – це скоріше не заслуга спецслужб Нью-Делі, а погодні умови, через які там гинули люди,

– розповів член Amnesty International у справах Європи та Центральної Азії Імран Еджаз.

Найкривавіша операція

Золотий храм – головне святилище індійського релігійного руху – сикхів. За інформацією спецслужб, сикхське угрупування, яке вимагало незалежності індійського штату Пенджаб, утворило в храмі штаб-квартиру. Разом зі своїм ватажком Джарнаїлом Сінгом Біндранвалом вони готувалися до повномаштабної атаки на індуїстів.



Золотий храм / Фото: скріншот з відео

Не гаючи часу прем'єр-міністерка країни Індіра Ганді віддала наказ на початок операції "Блакитна зірка" – найкривавішої в історії штату. Це було у червні 1984 року, місто Амрітсар.

Наші дії не були спрямовані проти сикхів. Не були спрямовані проти сикхської релігії чи Золотого храму. Ми спрямували її проти маленької групи, у якій, до речі, були не тільки сикхи, яка використала святе місце для своїх потреб. Ми націлилися на них,

– заявила колишня прем'єр-міністерка Індії Індіра Ганді.

Страшне вбивство Індіри Ганді

День штурму припав на 1 червня – сикхське релігійне свято. Тому в храмі окрім 500 терористів було ще й кілька тисяч вірян. Спецслужби спрогнозували хід битви, визначили необхідну кількість військових, техніки і почався штурм.

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Храм закидували гранатами, обстрілювали із танків і кулеметів. Терористів і їхнього ватажка ліквідували. Однак разом із ними загинули від 2 до 4 тисяч мирних громадян. Одразу ж після операції, спецслужби попередили Індіру Ганді про можливу помсту. Тому порадили їй відсторонити сикхів зі свого оточення. Вона не послухала і за пів року її застрелили найдовіреніші люди – особисті охоронці. Вони були сикхами. У неї випустили 30 куль.

Імран Еджаз пояснив, що усе почалося з того, що агенти RAW надавали Ганді неточні дані про її підтримку в Пенджабі. Відповідно, коли випала можливість притиснути сикхів, вона почала операцію "Блакитна зірка".

Це призвело до винищення людей тільки з однієї причини – RAW не змогла адекватно оцінити кількість і сили прибічників Біндранвала. В результаті Індіра Ганді заплатила дуже велику ціну за свої дії,

– пояснив Імран Еджаз.

Після смерті Ганді постійні убивства, протести і війна між індуїстами і сикхами тільки посилилася.

Заколот на мальдівських островах

Жителі столиці Мале, що у Мальдівській республіці, 3 жовтня 1988 року прокинулися від гучних пострілів гармат. Один день із життя міста перетворився на криваву різанину.

Усе почалося із двох місцевих бізнесменів, які заплатили чималу суму, щоб найманці із Шрі-Ланки скинули президента Мальдів Момуна Абдула Гаюма із посади. В хід пішли понад 100 бойовиків, які називали себе "Тигри визволення Таміл-Іламу". Двома кораблями вони прибули до столиці, дорогою захоплюючи усі державні установи і відомства.

Встановивши там свій контроль, "тигри" розділилися на дві групи:

перша пішла на захоплення заступника міністра оборони і спікера парламенту;

друга – на штурм президентського палацу.

"Дізнавшись про заколот на мальдівських островах, вони, перш за все, зв'язалися з американцями і з британцями. Запитали чи їхні міжнародні партнери будуть не проти, якщо Індія втрутиться. Ті дали добро. Це був такий маленький локальний конфлікт, але міг бути з дуже великими наслідками, – ствердив Володимир Мисан-Мілясевич.



Агенти RAW / Фото: скріншот з відео

Президент Момун встиг покинути резиденцію через чорний хід. Зв'язавшись із Індією, він отримав підтвердження, що на допомогу висилають 1600 військових.

► Стартувала операція "Кактус"

Спецслужби у цій ситуації проробили колосальну роботу. Річ у тім, що на руках у військових не було ні карт, ні приблизних уявлень про розташування держвідомств. Агенти RAW з'ясували типи зброї, проклали військовим маршрут і навіть дізналися де бойовики організували штаб-квартиру. Поки одна група командос "вибивала" найманців зі столиці, інша разом із ВМС відправилася на штурм штаб-квартири, яку організували на вантажному кораблі в гавані Мале. Індійські фрегати оточили судно і забрали бойовиків у полон.

Операція Кактус була однією з найблискавичніших операцій в історії розвідки як такої, тому що відбулася вона за 12 годин,

– сказав Володимир Мисан-Мілясевич.

Як RAW проклала шлях до демократії

А от у 1990 роки агенти RAW провернули успішну операцію, але не спрогнозували подальшого її розвитку. Повалення монархії у Непалі. Фактично спецура за допомогою об'єднання різних політичних партій проклала шлях до демократії.

Усе почалося із того, що Індія підтримала народний рух, який виступав проти монархічної системи правління. Пізніше стартувала дипломатична фаза переговорів, але будь-які спроби хоч якось вплинути на короля заходили у глухий кут. Лідер Непалу просто не піддавався на обіцянки і провокації:

Щоб уникнути впливу Індії король Непалу звернувся до Китаю по допомогу. Тоді в Нью-Делі пустили в хід агентів RAW. Директор відомства запустив у Непал свого найкращого шпигуна. Складність була тільки в тому, що RAW ніколи не довіряла шпигунам виконувати такі завдання. Це був досить ризикований крок,

– розповів секретар Кабінету Міністрів Індії Амар Бхушан.

RAW почала із переговорів із лідером маоїстського руху Пушпою Камалом Дагалом. Його партія теж виступала за демократію, однак сил впоратися самостійно не вистачало.



Лідер Непалу / Фото: скріншот з відео

Із допомогою агентів все ж вдалося організувати повстання в ході якого у 2001 році мітингувальники таки перемогли. Монархічний режим повалили. Однак вплив у Непалі зберіг стратегічний ворог Індії – Китай.

Агент RAW кілька місяців переконував маоїстського лідера, аби той об'єднався з іншими політичними лідерами. Коли монархічний режим таки вдалося подолати агент зник. Політики Непалу ще довго намагалися його знайти, але безрезультатно,

– розповів Амар Бхушан.

Після завершення своєї місії в країні агент він безслідно зник, а завербованим політикам на прощання сказав: – "Уявіть, що мене ніколи не існувало".

Діяльність спецслужби у сучасному світі

Сьогодні спецслужбу часто критикують за відсутність прозорості. Вони не відповідають перед громадянами країни, а звітують виключно прем'єру Індії. Крім того, їх звинувачують у відсутності стабільного зростання.

RAW сильна спецслужба в плані здатності до прихованих дій. Однак слабкі у зборі, аналізі та оцінці інформації. Якби у розвідки був інтелект, то я би сказав що RAW десь посередині,

– підсумував екскерівник відділу контртероризму RAW Бахукутумбі Раман.

За його словами, відомство сильне у технічній розвідці, але людський ресурс слабкий. Щодо самих агентів, то вони сильні у розслідуваннях, але слабкі у запобіганнях.

Однак навіть така жорстка критика не заважає агентам робити свою роботу. В Індії багато стратегічних ворогів, особливо серед сусідів. Опускати руки чи розслаблятися, щоб навчатися новому – у них просто немає змоги. Вони воюють і паралельно вчаться. Враховуючи, що серед найближчих союзників RAW – ЦРУ і Моссад, то хтозна яких результатів індійські агенти досягнуть у найближчі десятки років.