Тестирование ядерных бомб и кровавая операция: все об индийской спецслужбе RAW

RAW – индийская спецслужба, которую создали для противодействия Пакистану и Китаю. Прошло уже более 40 лет, а работа агентуры до сих пор направлена на борьбу с соседями. О том, как тестировали ядерные бомбы, отражали Сиачен и провернули самую кровавую операцию в мире под названием "Голубая звезда" – читайте дальше.

Так называемая индо-китайская пограничная война началась 20 июля 1960 года. Причиной конфликта стало разделение территории. Обе страны не смогли разделить два региона между Индией и Тибетом.

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Попытки договориться заходили в тупик, поэтому единственным путем решения вопроса стало вооруженное противостояние. Ключевую роль в этой войне сыграло индийское разведывательное бюро – точнее его бездействие.

Создание RAW

Нью-Дели проиграла Пекину и запила водой свое право на контроль спорных регионов. С тех пор встал вопрос о создании нового ведомства, которое сможет держать под пристальным взглядом все, что касается бывшей Британской колонии.

"Тогдашний конфликт с Китаем был очень отчаянным. Руководство Индии попросило у Штатов поддержку в виде истребительной эскадрильи и радиолокационных систем. Кроме этого, Нью-Дели просили укомплектовать американские самолеты еще и американскими пилотами. В Вашингтоне эти просьбы отклонили. Это же могло привести к ответу со стороны Китая. Однако американцы предоставили невоенную помощь, – рассказал член Amnesty International по делам Европы и Центральной Азии Имран Эджаз.



Агенты спецслужбы RAW / Фото: скриншот из видео

Так в 1968 году на свет появилась RAW – внешняя разведка Индии или крыло исследования и анализа.

У нового органа было 2 задачи:

противодействовать влиянию тогдашнего Китая на страну;

бороться с главным стратегическим соперником Индии – Пакистаном.

Деятельность агентов RAW

Всеми возможными способами агенты RAW пытались прекратить поставки оружия соседу из США, Европы и Китая. Фактически, максимально отбрасывали Исламабад назад, вставляя палки в колеса.

Они одинаково получили независимость и у них с тех пор сразу же начались перепалки за Кашмир, потом у них начались эти все войны их. Соответственно, у них до сих пор то напряжение существует,

– отметил журналист Владимир Мисан-Милясевич.

Китай у них был одним из стратегических врагов, но их главным стратегическим врагом является Пакистан. Он был с самого начала, он есть и до сих пор. В начале своей деятельности RAW была лишь крылом разведывательного бюро, а персонал насчитывал всего 250 человек.

Приход Рамешвара Нат Као

В 1970 году все стало налаживаться благодаря одному человеку – Рамешвару Нат Као. Он первый директор ведомства и именно под его руководством спецслужба показала себя во всей красе.



Рамешвар Нат Као / Фото: скриншот из видео

К примеру, именно по его инициативе появились первые индийские аналоги аэроразведки. Индия начала держать на контроле информацию о Китае и Пакистане. Благодаря этому, агентам выбили финансирование и расширили штат. Сколько их стало, и сколько сегодня – неизвестно.

Существует версия, что помощь в создании RAW предоставляли ЦРУ и Моссад. Соответственно и принципы "открытости" инфомации в Индии аналогичные – ее просто нет. Все, что известно об этом органе – исключительно то, что звучало из уст директоров или же агентов.

Вообще, такие спецслужбы стараются не разглашать свою деятельность. На это существует несколько причин, особенно в случае Индии и Пакистана. Два соперника, которым явно не выгодно рассекречивать свои разведданные. Например, RAW никогда не рассекречивала свои документов в течение 50 лет. А те агенты, которые пытались – мгновенно отправлялись на скамью подсудимых.

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По его словам, о спецслужбе начали говорить после 2018 года, когда бывший работник пакистанской межведомственной разведки Дуррани и индус Дулат выпустили совместную книгу "Шпионские хроники".

Как набирают людей в спецслужбу

С расширением бюджета встал вопрос и в наборе людей. Сначала их отбирали из полицейских или военных. Затем начали рекрутировать лучших выпускников индийских вузов. Правда, здесь прогадали, ведь такая тактика привела к "непотизму", то есть – кумовству.

Чтобы забирать в свои ряды лучших создали специальную школу, где кандидаты проходили несколько уровней отбора.

К примеру, нынешние этапы обучения выглядят так:

Первый, базовый уровень. Будущих агентов учат экономике, искусству, навыкам общения. Компетентность в таких вопросах может понадобиться им в работе.

Второй этап, повышение квалификации. Их забрасывают в боевые условия: работа под прикрытием, техника выживания, в том числе и в плену. Учат правильно допрашивать задержанных и планировать спецоперации.

Финальный этап, шлифовка агента. Обучают боевым искусствам и владению различными шпионскими гаджетами.



Подготовка агентов RAW / Фото: скриншот из видео

"RAW делалась по структуре американского Центрального Разведывательного Управления. Соответственно американцы и готовили этих всех индусов. В 1990 годах директор RAW обязательно проходил стажировку в США. Сейчас они это делают в Израиле. И так же о бюджете. По некоторым данным, с самого начала в RAW бюджет был 4 – 5 миллионов долларов, а сейчас он колеблется в пределах 100 – 400 миллионов", – сказал журналист Владимир Мисан-Милясевич.

Война за независимость Бангладеша

RAW впервые проявили себя как эффективный орган контроля и координации в войне за независимость Бангладеша 26 мая 1971 года. На востоке Пакистана собралось 10-тысячное ополчение именуемое бенгальцами. Они выступали за независимость востока.

В Исламабаде на стол главы правительства лег план операции "Прожектор". Ее цель: уничтожить всех мирных, военных, культурных и политических деятелей, выступающих за независимость и поддерживающих ополчение бенгальцев.

Пакистанской армии разбить толпу удалось без труда. Началась война. 10 миллионов человек в поисках убежища перебрались в Индию. Между тем в стране формировалось так называемое освободительное движение "Мукти-Бахини". Они всеми силами пытались противостоять пакистанским захватчикам. Это вызвало еще большую ненависть в Исламабаде.

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До конца 1971 года армия Пакистана перебила от 200 тысяч до 3 миллионов бенгальцев. Количество беженцев только увеличивалось, что приносило бюджетные расходы Нью-Дели. Тогдашняя премьер страны Индира Ганди придумала план. Чтобы сократить количество бенгальцев в Индии, можно использовать спецслужбы для координации партизанского движения в Бангладеше.

Тогда и пакистанская армия, и спецслужбы устроили бенгальцам геноцид. Они сжигали целые города, села, убивали женщин, детей. Тогда RAW увидели уникальную возможность ослабить пакистанские позиции не только в регионе, но и внутри самой страны,

– рассказал журналист Владимир Мисан-Милясевич.



Индира Ганди / Фото: info.mn

Работа спецслужбы RAW в войне

Агенты RAW помогли сформировать на территории Бангладеша 11 военных зон. Они смогли разместить эти зоны в таких местах, куда пакистанская армия не могла бы проникнуть – в джунглях. Каждый раз, когда партизаны наносили свои удары, прятались на территории Индии и фактически оказывались под защитой индийской армии.



Агенты RAW в джунглях / Фото: скриншот из видео

Чтобы хоть как-то заставить Нью-Дели отказаться от участия в бангладешской войне, Исламабад начал бомбить индийские авиабазы. RAW снова использовала "Макти-Бахни". С помощью партизан, военные обходили пакистанские блокпосты из тыла и просто выбивали их с территории Бангладеша. Исламабад был вынужден капитулировать, а более 90 тысяч военных сдались в плен. На тот момент это было самой масштабной капитуляцией со времен Второй мировой.

► Операция "Улыбающийся Будда"

Первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру сказал, что необходимо развивать атомную энергетику отдельно от войны.

Если честно, я думаю, что мы должны развивать ее с целью использования в мирных целях. Конечно, мы как нация можем использовать ее и в других целях. Надеюсь, что нам не придется применять это оружие с другой целью,

– отметил премьер-министр.

Именно из-за этой фразы операция получила название "Улыбающийся Будда". Когда речь идет об оружии – это в любом случае орудие убийства. И тем более, если речь идет об оружии массового уничтожения. Враги будут всеми возможными методами вставлять палки в колеса, чтобы отбросить ядерную программу на несколько лет назад.

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Именно поэтому задачей разведки в первую очередь было сохранение тайны о работе над ядерной программой. Индийские агенты следили за тем, чтобы даже самые влиятельные и высокопоставленные члены страны не знали о запланированных испытаниях. Это, кстати, стало первым привлечением разведки во внутренние дела Индии. И решение было беспроигрышным.

Ядерное испытание Индии

18 мая 1974 года Индия успешно подорвала бомбу. Об испытаниях остальные страны узнали уже постфактум.

"Ядерная программа Индии, в плане создания ядерного оружия, была настолько секретной, что когда в 1974 году они провели свой ядерный подземный взрыв, премьер-министр Пакистана Зульфикар Али Бхутто узнал об этом из газет. Никто не знал, что Индия делает бомбу, где именно и какова будет ее мощность", – добавил журналист Владимир Мисан-Милясевич.



Зульфикар Али Бхутто / Фото: скриншот из видео

За два года состоялась практически аналогичная история. Индийские агенты снова обвели мир вокруг пальца. Чтобы не выдать место подготовки тестов, они вычислили положение вражеских спутников и переместили испытания в так называемую "слепую зону". О еще одном взрыве мир снова узнал уже потом.

Военный переворот

Маврикийский премьер-министр Амерут Джагнот приехал в Нью-Дели к Индирк Ганди в 1983 году. Цель визита – просьба о помощи. Политик знал, что его соперники готовили военный переворот. Его единственный союзник – Индия. Ганди сразу же заверила о поддержке. К тому же, помощь соседу только может усилить содружество между обеими странами.



Амерут Джагнот и Индира Ганди / Фото: скриншот из видео

Не теряя времени армии и ВМС поступил приказ готовить войска и начать оперцию "Лал Дора". Однако из-за споров и бюрократических проволочек военные не смогли решить, кто же возглавит миссию. Поэтому председательствовать Индира Ганди назначила RAW, точнее его директора. Военного вмешательства не произошло. Глава ведомства смог решить вопрос путем переговоров.

В Маврикии более половины населения – индуисты. Меньшинствами считаются креольци и мусульмане. Если бы к власти пришел просоветский оппонент тогдашнего премьера, то индуисты стали бы беженцами.

План директора RAW был простым: втереться в доверие к представителям различных политических сил и постараться убедить их в выгодном союзе.

Таким образом Маврикий получил бы стабильного и "правильного" политика, Индия обеспечила бы себе дополнительную присутствие в Индийском океане. В результате – все в выигрыше. И ему удалось. Он смог договориться и предотвратить мятеж.

Если говорить о влиянии Индии сегодня, то Нью-Дели продолжает рассматривать Индийский океан как свой законный двор. Хотя сегодня вопрос геополитической конкуренции Индии в океане гораздо проще, чем в 1980 годах,

– отметил редактор журнала "The Diplomat" Анкита Панда.

Атаки Пакистана на ледник Сиачен

А тем временем Пакистан продолжал атаки на Индию и на нейтральной земле. На этот раз – целью Исламабада стал ледник Сиачен. Спорная территория, которую никак не могли поделить обе страны. В 1984 году индийская спецура сообщила военным, что в Пакистане планируют провести спецоперацию по захвату вершины ледника. Сразу же началась контроперация "Облако-вестник".



Ледник Сиачен / Фото: скриншот из видео

Бойцы Нью-Дели действовали на опережение. Поднялись на ледник, заняли ключевые позиции и с легкостью отбили атаку на Сиачен. Благодаря слаженной и качественной работе разведчиков RAW Индия сохранила свой контроль над территорией.

Ледник Сиачен отделяет Пакистан от Китая. Проблема была в том, что индусы заняли вершину первыми. Соответственно пакистанцы не могли подняться, а индусы сойти. Количество смертей которые там произошли – это скорее не заслуга спецслужб Нью-Дели, а погодные условия, из-за которых там гибли люди,

– рассказал член Amnesty International по делам Европы и Центральной Азии Имран Эджаз.

Самая кровавая операция

Золотой храм – главное святилище индийского религиозного движения – сикхов. По информации спецслужб, Сикхская группировка, требовала независимости индийского штата Пенджаб, образовала в храме штаб-квартиру. Вместе со своим предводителем Джарнаилом Сингом Биндранвалом они готовились к полномасштабной атаке на индуистов.



Золотой храм / Фото: скриншот из видео

Не теряя времени премьер-министр страны Индира Ганди отдала приказ на начало операции "Голубая звезда" – самой кровавой в истории штата. Это было в июне 1984 года, город Амритсар.

Наши действия не были направлены против сикхов. Не были направлены против сикхской религии или Золотого храма. Мы направили их против маленькой группы, в которой, кстати, были не только сикхи, которая использовала святое место для своих нужд. Мы нацелились на них,

– заявила бывшая премьер-министр Индии Индира Ганди.

Страшное убийство Индиры Ганди

День штурма пришелся на 1 июня – сикхский религиозный праздник. Поэтому в храме кроме 500 террористов было еще и несколько тысяч верующих. Спецслужбы спрогнозировали ход битвы, определили необходимое количество военных, техники и начался штурм.

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Храм забрасывали гранатами, обстреливали из танков и пулеметов. Террористов и их главаря ликвидировали. Однако вместе с ними погибли от 2 до 4 тысяч мирных граждан. Сразу же после операции, спецслужбы предупредили Индиру Ганди о возможной мести. Поэтому посоветовали ей убрать сикхов из своего окружения. Она не послушала и через полгода ее застрелили самые доверенные люди – личные охранники. Они были сикхами. В нее выпустили 30 пуль.

Имран Эджаз объяснил, что все началось с того, что агенты RAW предоставляли Ганди неточные данные о ее поддержке в Пенджабе. Соответственно, когда представилась возможность прижать сикхов, она начала операцию "Голубая звезда".

Это привело к уничтожению людей только по одной причине – RAW не смогла адекватно оценить количество и силы сторонников Биндранвала. В результате Индира Ганди заплатила очень большую цену за свои действия,

– объяснил Имран Эджаз.

После смерти Ганди постоянные убийства, протесты и война между индуистами и сикхами только усилилась.

Мятеж на мальдивских островах

Жители столицы Мале, в Мальдивской республике, 3 октября 1988 года проснулись от громких выстрелов пушек. Один день из жизни города превратился в кровавую резню.



Все началось с двух местных бизнесменов, которые заплатили немалую сумму, чтобы наемники из Шри-Ланки свергли президента Мальдив Момуна Абдула Гаюма с должности. В ход пошли более 100 боевиков, которые называли себя "Тигры освобождения Тамил-Илама". Двумя кораблями они прибыли в столицу, по дороге захватывая все государственные учреждения и ведомства.

Установив там свой контроль, "тигры" разделились на две группы:

первая пошла на захват заместителя министра обороны и спикера парламента;

вторая – на штурм президентского дворца.

"Узнав о мятеже на мальдивских островах, они, прежде всего, связались с американцами и с британцами. Спросили их международные партнеры будут не против ли, если Индия вмешается. Те дали добро. Это был такой маленький локальный конфликт, но мог быть с очень большими последствиями, – подтвердил Владимир Мисан-Милясевич.



Агенты RAW / Фото: скриншот из видео

Президент Момун успел покинуть резиденцию через черный ход. Связавшись с Индией, он получил подтверждение, что на помощь высылают 1600 военных.

► Стартовала операция "Кактус"

Спецслужбы в этой ситуации проделали колоссальную работу. Дело в том, что на руках у военных не было ни карт, ни приблизительных представлений о расположении госведомств. Агенты RAW выяснили типы оружия, проложили военным маршрут и даже узнали где боевики организовали штаб-квартиру. Пока одна группа коммандос "выбивала" наемников из столицы, другая вместе с ВМС отправилась на штурм штаб-квартиры, которую организовали на грузовом корабле в гавани Мале. Индийские фрегаты окружили судно и забрали боевиков в плен.

Операция Кактус была одной из самых молниеносных операций в истории разведки как таковой, потому что произошла она за 12 часов,

– сказал Владимир Мисан-Милясевич.

Как RAW проложила путь к демократии

А вот в 1990 годы агенты RAW провернули успешную операцию, но не спрогнозировали дальнейшего ее развития. Свержение монархии в Непале. Фактически спецура с помощью объединения различных политических партий проложила путь к демократии.

Все началось с того, что Индия поддержала народное движение, выступавшее против монархической системы правления. Позже стартовала дипломатическая фаза переговоров, но любые попытки хоть как-то повлиять на короля заходили в тупик. Лидер Непала просто не поддавался на обещания и провокации:

Чтобы избежать влияния Индии король Непала обратился в Китай за помощью. Тогда в Нью-Дели пустили в ход агентов RAW. Директор ведомства запустил в Непал своего лучшего шпиона. Сложность была только в том, что RAW никогда не доверяла шпионам выполнять такие задачи. Это был довольно рискованный шаг,

– рассказал секретарь Кабинета Министров Индии Амар Бхушан.

RAW начала с переговоров с лидером маоистского движения Пушпой Камалом Дагалом. Его партия тоже выступала за демократию, однако сил справиться самостоятельно не хватало.



Лидер Непала / Фото: скриншот из видео

С помощью агентов все же удалось организовать восстание в ходе которого в 2001 году митингующие таки победили. Монархический режим повалили. Однако влияние в Непале сохранил стратегический враг Индии – Китай.

Агент RAW несколько месяцев убеждал маоистского лидера, чтобы тот объединился с другими политическими лидерами. Когда монархический режим удалось преодолеть агент исчез. Политики Непала еще долго пытались его найти, но безрезультатно,

– рассказал Амар Бхушан.

После завершения своей миссии в стране агент бесследно исчез, а завербованным политикам на прощание сказал: – "Представьте, что меня никогда не было".

Деятельность спецслужбы в современном мире

Сегодня спецслужбу часто критикуют за отсутствие прозрачности. Они не отвечают перед гражданами страны, а отчитываются исключительно премьеру Индии. Кроме того, их обвиняют в отсутствии стабильного роста.

RAW сильная спецслужба в плане способности к скрытым действиям. Однако слабая в сборе, анализе и оценке информации. Если бы у разведки был интеллект, то я бы сказал, что RAW где-то посередине,

– подытожил экс-руководитель отдела контртерроризма RAW Бахукутумби Раман.

По его словам, ведомство сильное в технической разведке, но человеческий ресурс слабый. Что касается самих агентов, то они сильны в расследовании, но слабы в предотвращении.

Однако даже такая жесткая критика не мешает агентам делать свою работу. В Индии много стратегических врагов, особенно среди соседей. Опускать руки или расслабляться, чтобы учиться новому – у них просто нет возможности. Они воюют и параллельно учатся. Учитывая, что среди ближайших союзников RAW – ЦРУ и Моссад, то кто знает каких результатов индийские агенты достигнут в ближайшие десятки лет.