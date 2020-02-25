Монстр, которого создал Кремль: шокирующие методы Stasi – спецслужбы ГДР

Министерство государственной безопасности или Stasi – карательный орган в Германской Демократической Республике. Организация была сродни советскому КГБ и тесно сотрудничала с ним. Что известно о самой мощной и многочисленной спецслужбе 20 века – читайте в материале 24 канала.

С чего началась "Штази"

После поражения Германии во Второй мировой войне, страна осталась раздробленной, разделенной на четыре части: советскую, британскую, американскую и французскую.

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В отличие от других стран, СССР в части Германии решил создать отдельное социалистическое правительство. По-факту, создать новое государство. Так в 1949 году появилась пресловутая Германская Демократическая Республика.



Лидеры ГДР – президент Вильгельм Пик и премьер-министр Отто Гротеволь, 1949 год

В 1950 году в ГДР создали Министерство государственной безопасности, что с немецкого переводится как Staatssicherheit, сокращенно – "Штази". Появилось оно с целью тотального контроля.

Как в СССР, НКВД и КГБ контролировали всех и все, так и агенты "Штази" сунули свой нос везде, где только можно. Особенно это касалось тех, кто нес угрозу социалистическому режиму. В документах ведомство фигурирует как "щит и меч" Социалистической единой партии Германии.

Интересно! Всего в ГДР было примерно 16 миллионов человек. Фактически каждый 180-й из них был потенциальным агентом "Штази".

"Штази" была репрессивным аппаратом, которым по факту руководила правительственная верхушка Кремля. Правда, методы работы отличались от советских. А в некоторых случаях даже превосходили их.

Они были созданы спецслужбами СССР. В принципе, "крестным отцом Штази" считается Берия,

– отметил Александр Ратковский, член Бюро исследований истории спецслужб.

"Думаю, это достаточно красноречивый факт, чтобы сказать, что "Штази" фактически была копией НКВД. Почему она стала успешной? Думаю, что на нее делали ставку как на главный, последний форпост советского влияния", – добавил он.

Методы, которые использовала спецслужба

Во времена Холодной войны "Штази" считали самой мощной спецслужбой в мире. Агенты этого органа знали все практически о каждом жителе ГДР. У них даже был свой девиз: "Неважной информации не существует".

В подвалах Министерства государственной безопасности было досье практически на каждого жителя страны. Если поставить все полочки с архивами в один ряд, они протянутся на 110 километров. Это не считая информации из 23 тысяч магнитофонных записей, более 2 миллионов фотографий и 10 тысяч мешков с Geruchskonserven.

Что такое Geruchskonserven? Дословно это звучит как "законсервированные запахи". В распоряжении агентов "Штази" были ампулы с "запахами" подозреваемых лиц. При необходимости их открывали и с помощью собак легко находили человека.





Так виглядели Geruchskonserven



"Законсервированные запахи" – это, например, ткань со стула, на котором сидел подозреваемый. Или какая-то его одежда, в основном похищенная в его же квартире.

"Штази" могли отслеживать любого в толпе, используя радиоактивные элементы. Например, подсыпали кому-то маленькую их частичку на одежду и затем отслеживали этого человека с помощью датчика Гейгера.

То есть контроль над населением был, в принципе, тотальный. Население могло этого не замечать до того момента, как исчезал их сосед, мать, бабушка.

Личная переписка и посылки. Им уделяли больше всего внимания. Ящики с почтой у домов постоянно фотографировали и следили за ними. Когда кто-то бросал туда конверт, его осторожно открывали, перечитывали и клали обратно.

В случае если что-то казалось подозрительным, конфисковывали письмо и задерживали получателя. Удержать в секрете хоть что-то было физически невозможно.

Так, можно утверждать, что "Штази" контролировала абсолютно все аспекты жизни в ГДР,

– заверила Диана Зварун, член Бюро исследований истории спецслужб.

Еще один пример – посылки. Из Западной Германии в ГДР ежегодно отправляли почти 25 миллионов передачек и работники "Штази" открывали каждую из них.

Эрих Мильке – директор "Штази"

Директором "Штази" был Эрих Мильке. Именно благодаря ему структура заработала свою сомнительную репутацию. Во время его председательства спецслужба стала одной из самых успешных и самых могущественных.



Директор ведомства Эрих Мильке

Фактически, он был единственным главой ведомства с 1957 по 1989 годы. И его паранойя относительно измены за каждым углом толкала его на абсурдные вещи. Репутация Мильке шла далеко перед ним. Его все знали, уважали и боялись.

Мильке был фактически Гитлером своего времени. Он создал "государство в государстве", которое имело огромное влияние и не подчинялась другим государственным органам,

– отметил Радковский.

Кстати, от сотрудников, а особенно кандидатов на вступление в "Штази", Мильке требовал полной преданности. Новобранцы приносили присягу, в которой клялись "бороться с врагами социализма".

За нарушение такой клятвы работников "Штази" вносили в черный список. В тюрьму никто не сажал, сразу стреляли. Войдя однажды в это ведомство, выйти можно было только двумя путями: на пенсию, отслужив с так называемым "достоинством", или умереть.

Связь с Кремлем

За людьми следили повсюду. Никто и никогда не знал о том, кто сливает информацию. "Стучать" мог даже сосед или лучший друг. Имена информаторов стали известны только после воссоединения Германии и открытия архивов "Штази".



После открытия архивов "Штази" стали известны имена информаторов

Сегодня можно очень просто узнать кто за тобой шпионил. Но немцы не часто пользуются этой возможностью, потому что бывало так, что информаторами ведомства были даже ближайшие родственники.

Всем этим методам немцы обязаны своим советским коллегам. Они тесно сотрудничали между собой и делились информацией по всем фронтам, которая могла принести пользу обеим странам.

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Доходило даже до того, что открывались так называемые "филиала" чекистов в Германии, а права на территории тогдашней ГДР были такими же, как и у себя в СССР. Кремль создал монстра, который не то, что стал его копией, а даже превзошел своего создателя.

Чекисты "передали" немцам свой опыт в преследовании диссидентов. Правда, агенты "Штази" делали это более изысканно, чем их советские "друзья". Один из методов назывался Zersetzung.

В чем суть метода Zersetzung? Максимально унизить и психологически сбить человека с толку. Когда никого не было дома, специальные агенты приходили и переставляли вещи местами.



Агенты постоянно названивали ночью, переставляли будильники или приносили в дом различные посылки. Человек думал, что понемногу сходит с ума. Нередко таким образом жертв доводили даже до самоубийства.

"Могли даже доходить до таких циничных способов, как отправлять молодой семье гроб для ребенка", – рассказала Зварун.

Что известно о тюрьме "Штази"

"Штази" держали на своем контроле и "Берлин-Хоешенхаузен" – тюрьму, в которой держали тех, кто пытался убежать на Запад, инакомыслящих. Иногда диссидентов и тех, кто просто выглядел подозрительно.

Там их жестоко пытали и выведывать различную информацию о деятельности и возможной причастности к группам, которые хотят свержения режима в ГДР.

Когда-то "Берлин-Хоешенхаузен" принадлежал СССР и назывался спецлагерь №3. Там физически расправлялись над людьми. А в 1950-х это стало центральной тюрьмой предварительного заключения "Штази". Секретным местом, которое стерли со всех возможных карт.



"Берлин-Хоешенхаузен" – тюрьма "Штази"

По словам бывшего заключенного тюрьмы Петера Кеупа, отношение к ним было весьма своеобразным. Работник тюрьмы каждый раз спрашивал, может ли как-то помочь. Однажды Кеуп спросил, могли бы вернуть блок сигарет, который был в его рюкзаке, так как очень хотел курить.

Мне ответили: "Да, конечно". Когда я вернулся в камеру, на столе лежал мой блок сигарет, но без спичек и зажигалки. Они специально это сделали. Я так и не покурил,

– вспомнил он.

Кеуп по специальности был историком. За такими людьми агенты "Штази" следили в оба глаза.

Скандальные агенты спецслужбы

Отдельного внимания заслуживает слежка за политиками в разных странах. Одна из таких историй случилась в Вашингтоне, точнее в посольстве Западной Германии.

Эллен Ромеч в США. Туда подослали Эллен Ромеч – неоднозначную фигуру, вокруг которой крутится немало мифов и легенд.



Эллен Ромеч

Дело в том, что в 1960-х ее назвали шпионкой и обвинили в причастности к "Штази". По одной из версий, Ромеч устроилась на работу в один из клубов, где часто крутились чиновники. Там она якобы вытаскивала из них информацию и передавала в ГДР.

Ей пришили любовные отношения с Кеннеди (тридцать пятый президент США – 24 канал). За дело сразу взялись ФБР. Хотя причастность к "Штази" доказать не удалось, ее все равно выслали из США.

Карл-Хайн Куррас. Он работал полицейским в Западном Берлине и был информатором "Штази". Куррас сливал агентам информацию о сотрудниках, кадровых перестановках, специфике работы различных полицейских участков во всех планах, которые разрабатывались против ГДР.

К сотрудничеству Курраса никто не принуждал. Он пришел сам и предложил свои услуги. С отведенной ролью справился неплохо, ведь после увольнения из "Штази" остался жив.



Карл-Хайн Куррас

А вот "поперли" его из-за инцидента, который произошел в июне 1967 года. На улицах собрались митингующие, среди которых и немало студентов. Куррас в роли "полицейского" решил открыть огонь и попал в затылок 26-летнему Бенно Онезоргу.

Демонстрант умер, а "Штази" моментально прервало сотрудничество и связь с уже бывшим агентом. Все дальнейшие попытки Курраса восстановиться в должности в "Штази" разбивались о стену. Поэтому он спокойно вышел на пенсию и мирно дожил до 2014 года. Он так и не понес наказания за совершенное преступление.

Самый успешный шпион "Штази"

Играя на страхе, "Штази" запускали своих агентов в такие места, куда даже глаза обычных правоохранителей боялись смотреть.

Самым успешным шпионом ведомства считают Гюнтера Гийома. Его история началась еще в 1950-х, когда власти ГДР выслали его с женой в Западный Берлин под видом беженцев.

За несколько лет приспособления к "новой" жизни он пробрался в политику. А в 1970-х стал доверенным лицом и ближайшим помощником тогдашнего канцлера Вилли Брандта.



Немецкий и европейский политик Вилли Брандт

С тех пор Гийом активно сливал в Москву любую информацию о политических намерениях федерального правительства. Исследователи считают, что именно благодаря его шпионской деятельности ратифицировали договор между ФРГ, СССР, Польшей и ГДР о восточных границах ФРГ после войны.

За ним 11 месяцев вели наблюдение, но не могли "поймать на горячем". Лишь в 1975 году его арестовали и приговорили к 13 годам заключения, а его жену – к 8 годам.



Шпион "Штази" Гюнтер Гийом

Вилли Брандт ушел в отставку и эту операцию назвали самой успешной в истории "Штази".

Кстати, сотрудничество с политиками для ведомства – не редкость. Бывший канцлер Германии Гельмут Коль тоже "пользовался" его услугами.

Ракетный договор между США и СССР

В 1980-х "Штази" всунули свой нос и в ракетный договор между США и СССР. Дело в том, что в Западной Германии находился основной ударный компонент НАТО. Американцы разместили там более 100 установок для запуска баллистических ракет средней дальности.

Риск для СССР был в том, что такая ракета могла бы долететь до стратегически важных объектов тогдашней России меньше, чем за 10 минут, а сбить такое оружие в то время было практически нереально.



Договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом

Поэтому "Штази" помогли подписанию Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и СССР в 1987 году.

Как завершилась история "Штази"

В 1989 году страну потряс переворот. Разгневанная толпа практически захватил штаб-квартиру "Штази". Чтобы избежать огласки и распространения информации о деятельности немецких агентов, Советский Союз решил помочь и начал ликвидацию документов.

Их рвали, дробили и хоронили в мешки. Перепортили столько архива, что его восстановление продолжается до сегодняшнего дня. Вместе с тем распустили и саму "Штази".



Демонстрация граждан ГДР перед зданием ведомства в Берлине, 1990 год

На этом история могущественной (хотя и зловестной) славы немецкого ведомства закончилась.

Дружба агента "Штази" с Путиным

Слышали ли вы когда-нибудь имя Маттиас Варниг? Это бывший агент "Штази" и друг Владимира Путина. Оба сдружились, когда работали в спецслужбах СССР и ГДР.



Владимир Путин и Маттиас Варниг

Сегодня Варниг является членом наблюдательного совета трубопровода "Роснефть" и российского госбанка ВТБ. Путин даже наградил его "орденом Почета". Такое отличие получают только те, кто "вложил" в развитие России.

К чему это мы? Просто Варинг является генеральным директором компании Nord Stream 2 AG – это оператор "Северного потока 2".

Что известно про "Северный поток-2"?Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.



Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции. Планируют это сделать не позднее первого квартала 2021 года.





Карта "Северного потока-2"