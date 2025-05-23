Ведущая 24 Канала Анастасия Зазуляк эксклюзивно на месте обмена пообщалась с освобожденными военными и их родными.

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22 мая стало известно, что Украина и Россия обменялись списками на обмен, но точно неизвестно, кто точно в перечне. Списки на обмен формировались по единому критерию, о котором говорил и министр обороны Рустем Умеров. И этот критерий – сохранение жизни.

Сколько именно людей будет так обменяно до сих пор неизвестно, впрочем сегодня домой вернулись 390 пленных украинцев.

Первые кадры обмена 23 мая / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Обмен стал чрезвычайно эмоциональным, ведь родные до конца не знали, кто именно вернется на украинскую землю. Автобус с пленными встретили очень тепло и эмоционально, толпа скандировала: "Поздравляем!".

Важно отметить, что наши ребята, девушки имеют не лучшее самочувствие после российского плена.

Мы видим, как они выглядят. Можно только представить, какие ужасные пытки они переживали в российском плену, поэтому освобожденные из российской неволи придут медицинский осмотр, уже проходят, получают всю помощь по физической и психологической реабилитации,

– отметила Зазуляк.

Как отметил министр Умеров, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе военные получат.

Также освобожденные из плена украинцы делали свои первые звонки и это было очень щемяще.

Первые слова освобожденных украинцев: смотреть видео

Во время обмена сегодня удалось вернуть отца Анны Куприенко, которая вместе с мужем буквально чудом выжила под завалами многоэтажки в Запорожье, куда недавно попала ракета С-300.

В день морской пехоты после более чем 3 лет плена мой папа наконец дома,

– написала Анна Куприенко в Instagram.

Очень эмоциональным было воссоединение пары бойца Александра с женой. Александр служит в 31-й отдельной механизированной бригаде и защищал страну в Донецкой области. К сожалению, попал в плен в 2022-м году. Его дома ждет четырехлетний сынишка. Последний раз супруги виделись на собственной свадьбе.

Александр с женой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

23 мая был только первый день обмена, но в следующие несколько дней стоит ожидать положительных новостей. И учитывая то, что сейчас из российского плена вернули 390 украинцев, то есть большая вероятность, что число приблизится к тысяче, сообщила ведущая 24 канала.

Освобожденные из плена украинцы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Однако в этот день были и родные, которые не дождались близких из плена. Есть те люди, которые каждый раз приезжают на обмен пленных в надежде увидеть своих родных, но все еще их не видят и не имеют информации об их местонахождении.

Очень сложно смотреть в глаза родным, когда они видят ребят, которые буквально только что вышли из неволи, выходят из этих автобусов. Они спрашивают у них, видели ли кого-то, или слышали. И ребята пытаются вспомнить, где и кого видели и дают надежду тем, кто до сих пор ждет,

– рассказала Зазуляк.

Надеемся, что каждый сможет дождаться родных и близких из плена, и такие обмены продолжатся.