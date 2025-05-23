Ведуча 24 Каналу Анастасія Зазуляк ексклюзивно на місці обміну поспілкувалась зі звільненими військовими та їхніми рідними.

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22 травня стало відомо, що Україна та Росія обмінялися списками на обмін, але достеменно невідомо, хто точно у переліку. Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм, про який говорив і міністр оборони Рустем Умєров. І цей критерій – збереження життя.

Скільки саме людей буде так обміняно досі невідомо, втім сьогодні додому повернулися 390 полонених українців.

Перші кадри обміну 23 травня / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Обмін став надзвичайно емоційним, адже рідні до кінця не знали, хто саме повернеться на українську землю. Автобус з полоненими зустріли дуже тепло та емоційно, натовп скандував: "Вітаємо!".

Важливо зазначити, що наші хлопці, дівчата мають не найкраще самопочуття після російського полону.

Ми бачимо, як вони виглядають. Можна тільки уявити, які жахливі тортури переживали у російському полоні, тому звільнені з неволі прийдуть медичний огляд, вже проходять, отримують усю допомогу з фізичної та психологічної реабілітації,

– зауважила Зазуляк.

Як зазначив міністр Умєров, усі належні виплати за час перебування в неволі військові отримають.

Також звільнені із полону українці робили свої перші дзвінки і це було надзвичайно щемливо.

Перші слова звільнених українців: дивитися відео

Під час обміну сьогодні вдалося повернути батька Анни Купрієнко, яка разом з чоловіком буквально дивом вижила під завалами багатоповерхівки в Запоріжжі, куди нещодавно влучила ракета С-300.

У день морської піхоти після більше ніж 3 років полону мій тато нарешті вдома,

– написала Анна Купрієнко в Instagram.

Дуже емоційним було возз'єднання пари бійця Олександра з дружиною. Олександр служить у 31-й окремій механізованій бригаді і захищав країну на Донеччині. На жаль, потрапив в полон у 2022-му році. На нього вдома чекає чотирирічний синочок. Востаннє подружжя бачилося на власному весіллі.

Олександр з дружиною / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

23 травня був тільки перший день обміну, але в наступні кілька днів варто очікувати на позитивні новини. І враховуючи те, що наразі з російського полону повернули 390 українців, то є велика ймовірність, що число наблизиться до тисячі, повідомила ведуча 24 Каналу.

Звільнені з полону українці / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Однак цього дня були і рідні, які не дочекалися близьких із полону. Є ті люди, які щоразу приїжджають на обмін полонених в надії побачити своїх рідних, але все ще не бачать і не мають інформації про їхнє місцеперебування.

Дуже складно дивитися в очі рідним, коли вони бачать хлопців, які буквально щойно вийшли із неволі, виходять з цих автобусів. Вони питають у них, чи бачили когось, чи чули. І хлопці намагаються пригадати, де і кого бачили і дають надію тим, хто досі чекає,

– розповіла Зазуляк.

Маємо надію, що кожен зможе дочекатися рідних та близьких з полону, і такі обміни продовжаться.