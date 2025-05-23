У Службі безпеки України показали ексклюзивне відео повернення земляків, передає 24 Канал. Домовленості досягнули на зустрічі в Туреччині.

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Як минув перший етап обміну

Правоохоронці зазначили, що сьогоднішній обмін полоненими – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Володимира Зеленського.

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України й повернути з полону кожного українця!

– зазначили в СБУ.

У СБУ показали ексклюзивні кадри обміну: дивіться відео

Нагадаємо, звільнені воїни обороняли Україну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Вони пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, усі належні виплати та реінтегруються в суспільство, зазначили в КШППВ.