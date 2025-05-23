Відомо, що серед тих, кого вдалося повернути – 3 жінки та 387 чоловіків. Також серед звільнених з полону є ті, що перебували у неволі з 2022 року, передає 24 Канал.

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Зверніть увагу! 24 Канал публікує офіційні дані від місцевої влади кожної області щодо повернутих з полону. Ми доповнюватимемо новину, якщо з'являтиметься нова інформація.

Ігоря Левадного з Попасної вдалося повернути з полону В неволі Ігор пробув понад три роки. Він проходив службу у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Був вогнеметником на Маріупольському напрямку. Навесні 2022 року його захопили в полон росіяни, коли наш боєць виконував бойове завдання в районі Маріупольського металургійного комбінату. Увесь цей час рідні Ігоря вірили, що він повернеться. Обласна влада і Попаснянська міська військова адміністрація були на зв'язку з його мамою.

Анатолій Овчар з Чернігівщини – вдома 23 травня, з російського полону додому повернувся житель Киїнки, що на Чернігівщині, 33-річний Анатолій Овчар з позивним "Сід". Чоловік перебував у полоні один рік та вісім місяців. Анатолій — сирота та неодружений. І через те, що у нього немає родичів першої черги, були складнощі з поданням його у списки на обмін. Про це розповіла його тітка Людмила.

Повернувся батько Анни Купрієнко Під час обміну військовополоненими між Україною та Росією, вдалося повернути батька Анни Купрієнко, яка разом із чоловіком дивом вижила під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі, куди влучила російська ракета С-300 2 березня 2023 року. "У день морської піхоти після більше ніж трьох років полону мій тато нарешті вдома", — написала Анна Купрієнко в інстаграмі.

З полону звільнили Сергія Пихтіна Під час сьогоднішнього обміну з російського полону звільнили військового зі Станіслава на Херсонщині Сергія Пихтіна, повідомив Суспільному голова ТГ Самойленко. Боєць у 2014 році служив в АТО. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, пішов на війну добровольцем. Був в обороні Маріуполя, звідти потрапив у полон.

Львівщина – 6 людей Серед 6 героїв зі Львівщини, яких сьогодні вдалося повернути з ворожого полону, – Володимир Гнидин та Василь Волошинський. Володимир зі села Сулятичі Стрийського району. Захищав Україну у складі 13 окремого десантно-штурмового батальйону 95 окремої аеромобільної бригади. Його полон тривав майже 19 місяців. Василь родом зі села Купновичі, що на Самбірщині. Служив у 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Потрапив у полон у січні 2023 року.

Буковина – 5 людей З ворожого полону додому вдалося повернути 5 буковинців: Дмитро Балан із села Балківці Мамалигівської громади,

Сергій Остафійчук із села Камʼяна Чернівецького району,

Микола Сорохан з Берегомета Чернівецького району,

Пилип Бондаренко та Василь Дуда із Новоселиці.

Івано-Франківська область – 5 людей Серед звільнених з полону – 5 захисників з Івано-Франківської області: Ігор Гуменяк з Івано-Франківської громади

Омелян Кабан з Єзупільської громади

Володимир Козар з Рогатинщини

Василь Косован зі Снятинщини

Петро Марцінко з Тисменицької громади.