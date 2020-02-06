Ужасы советской системы: за какими преступлениями стоит КГБ

21 января 1924 – этот день вошел в историю, как смерть председателя Совета наркомов СССР, вождя и отца пролетариата Владимира Ленина. Союз оказался перед выбором нового вождя. Никто тогда и не представлял, что к власти придет диктатор, который вытеснит главных партийный деятелей и чьи руки будут залиты кровью десятков миллионов людей.

А полностью подконтрольные ему секретные спецподразделения будут держать в страхе практически каждого гражданина СССР. Понемногу подминая под себя все сферы власти и влияния, в 1934 году в СССР создали новый орган: Народный комиссариат внутренних дел – НКВД. Бывшее ОГПУ, о котором мы уже рассказывали в первой части – тоже вошло в состав новоиспеченного ведомства.

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По сути, НКВД стал инструментом контроля над всеми процессами, которые происходят в стране. Под пристальный взгляд чекистов попадали все, на кого направили прицел бойцовские собаки из КГБ.



Что предусматривало постановление Центрального исполнительного комитета СССР

Генрих Ягода – первый председатель НКВД

Осознание Сталиным мощности этого органа подтолкнуло его на назначение своего преданного соратника Генриха Ягоды главным чекистом – нарком стал персональным оружием Джугашвили (фамилия Сталина при рождении – 24 канал).

Ягода организовал ГУЛАГи, курировал создание "Беломорканала", и по уровню популярности догонял самого Сталина. Именно поэтому он на этой должности и не задержался.



Генрих Ягода – один из организаторов Голодомора в Украине в 1932-1933 годах

НКВД при руководстве Николая Ежова

В 1936 году место наркома занял Николай Ежов – за год он вошел в историю как человек, который инициировала "Большой террор", а это – более полутора миллионов задержанных, более полумиллиона в тюрьмах и почти 400 тысяч расстрелянных. Что касается Ягоды, то в 1937 году на съезде председателей Сталин пожал руку всем, кроме наркома – этот жест означал одно: Ягода больше не был нужен.

"Он был арестован. Конечно, обвинили во всех смертных грехах. Ягоду заставили признать, что он якобы готовил убийство Кирова, что он причастен к смерти Куйбышева и других партийных деятелей", – отметил историк Олег Бажан.

Он это признал. Но мы знаем, как происходили допросы. Из человека могли просто выбить такие компрометирующие факты против себя,

– пояснил он.

Сталин и Ежов в дуэте выдали секретный документ "Приказ НКВД СССР № 00447". В соответствии с ним, зэков, общественных активистов, "кулаков", членов антисоветских партий расстреливали или отправляли в лагеря. Репрессии касались даже семей и друзей задержанных.



Николай Ежов и Иосиф Сталин

Особое внимание обращали на карманные записные книжки. После ареста их изымали, а потом приходили домой ко всем, кто в ней записан. НКВД работало слаженно и оперативно: людей вылавливали просто на улицах.

Но под пули бросали и самых энкаведистов. Строй был настолько жестким, что руководители этого органа знали – должность наркома может быть последней в их жизни. Все страшные зверства прикрывали одобрительными статьями в газетах с кричащими заголовками о благодарности за преданную работу НКВД.

Били абсолютно всем: руками, ногами, палками, шлангами, обвязывали руки колючей проволокой. Сажали на стул на острый край. Запрещали двигаться. Сажали в одном положении, так человек должен был сидеть несколько часов. За малейшее движение начинали нещадно бить,

– отметил журналист Владимир Мисан-Милясевич.

И добавил, что особенно в этих пыточных делах отличались женщины-сотрудницы НКВД, которые любили насиловать задержанных. Например, теми же бутылками, ножками стульев. Раздавливать генталии, вырывать ногти, проводить акты дефекации и мочеиспускания на лицо задержанных.

Лаврентий Берия – преемник Ежова

Место Ежова занял Лаврентий Берия. Он положил конец "Большому террору" и активно продолжил ликвидации "неугодных" режиму лиц. Одним из таких был оппозиционер Лев Троцкий. Сталин неоднократно заявлял, что он несет угрозу коммунистическому интернационалу.

Убийство Троцкого. Поэтому в 1938 году в Мексику послали агента НКВД Рамона Маркадера, который два года втирался в доверие к окружаение Троцкого. Рамон на семь сантиметров загнал в голову революционера ледоруб. Троцкий умер уже в больнице.



Рамон Маркадер и Лев Троцкий

Вторая мировая война. Чекисты работали сразу на двух фронтах. Первый – за рубежом. Организовывали деятельность партизан в тылу, занимались контрразведкой, отслеживали и вели подсчет вражеских солдат, техники и занимались вербовкой иностранных агентов.

Второй – у себя в стране. Кроме охраны границ, железнодорожных путей и оперативных подразделений, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, НКВДисты отлавливали дезертиров, бандитов, мародеров, журналистов и даже невинных граждан. Пока одних стреляли на передовой, НКВД било своих же в спину. Выполняли роль мышц, предотвращая дестабилизации внутри СССР.



Лаврентий Берия

Вторая мировая закончилась в 1945 году. Пока в СССР восстанавливали города и силы, кремлевская верхушка стерла из документов такое понятие как НКВД. Берию, как и его предшественников, настигла пуля, а новый орган получил название Комитет государственной безопасности.

Чем занималось КГБ

Задачей новоиспеченного ведомства была борьба с национализмом, криминалом, а еще заниматься контрразведкой и убирать тех, кто нес угрозу СССР за рубежом. Руки чекистов достигали любого уголка земли.

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Ряды КГБшники пополняли специально обученными и верными партии людьми. Их агенты работали везде и на совершенно разных должностях: кто обычным рабочим на заводе или продавцом газет, а кто-то возглавлял целые дипломатические миссии за рубежом, контролируя таким образом все процессы и понемногу сливая информацию кремлевской верхушке.

Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году – именно там КГБшники впервые проявили себя наиболее публично. Операция получила название "Вихрь". Чекисты работали в тылу, выслеживая организаторов и выбивали информацию, умело их "ломая".



Жители Будапешта выступили против вторжения советских войск в Венгрию

Венгерскую верхушку, премьера и министра обороны КГБшники связали первыми, фактически оставив страну без руководителей. А потом добрались до активистов венгерских партий, военных и студентов: кого-то в советские тюрьмы, а кого-то – на расстрелы. В целом погибли более 2,5 тысячи протестующих, 348 мирных граждан, а более 19 тысяч получили ранения.

Убийство Бандеры. Это пример только одной диверсионной операции, в списке КГБ таких горьких событий – сотни. Например, в 1959 году агент Богдан Сташинский убрал лидера украинских националистов Степана Бандеру.

Новочеркасский расстрел. В 1962 году руку террора познали и простые рабочие в Новочеркасске. Восстание, которое организовали работники завода, Хрущев решил разогнать насильственными методами: 26 убили на месте, 105 забросили в тюрьмы, а 7 организаторов расстреляли.



События в Новочеркасске замалчивались руководством СССР

Вербовка агентов. КГБшники проявили себя и в Чехословакии, Чили, а также завербовали американского агента Джона Уолкера, который в течение 17 лет сливал информацию о секретных учениях военных США.

Методы работы КГБ. Они были очень жесткие, отчасти даже нечеловеческие. По словам журналиста Мисана-Милясевича, обвиняемых загоняли в камеру-одиночку. Их туда набивали людей 30 и они там стояли: их никто не бил, они просто стояли.

По одному водили на допросы. Там не было возможности ни присесть, ни лечь. Доходило до того, что когда, например, умирал один из задержанных, он мог простоять среди других людей дня три,

– пояснил он.

В 1970-х годах КГБшники активно занялись распространением пропаганды и защитой коммунистической идеологии. Под пристальным прицелом цензуры оказались деятели культуры, а особенно те, кто имел поддержку международного сообщества. Им угрожали прикрываясь величием и неприкосновенностью СССР.

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Одним из таких деятелей стал Александр Солженицын – автор книги "Архипелаг ГУЛАГ". В трех томах подробно описаны условия, пытки и другие зверства, которые происходили в советских лагерях. Такая невыгодна для режима книга могла с легкостью опорочить репутацию СССР перед международным сообществом. КГБшники всеми возможными способами добивались отмены публикации.

Борьба с диссидентами. За ними вели пристальные наблюдения, а иногда и охоту. Таких людей доставали, где бы они ни были. В 1978 году болгарские спецслужбы нашли писателя Георгия Маркова в Лондоне и убили. Смерть наступила в результатах укола зонтиком с рицином. Яд и метод разработали в лабораториях КГБ.



Писатель Георгий Марков

Операция РЯН. В 1981 году верхушка СССР начала масштабную операцию по кодовым названием РЯН. Опасаясь ядерной атаки со стороны США, агенты КГБ совместно с ГРУ начали комплексный сбор информации о ядерных мощности Америки и использовании такого оружия против СССР.

Легенда советской разведки Олег Гордивский, который позже начнет работать на британскую МИ6 (Тайная служба разведки Великобритании – 24 канал), уверял, что ядерный удар никто не планировал, но РЯН стал инструментом, который мог бы успокоить маразм и панику кремлевской верхушки.

Самый дорогой агент КГБ в США. Параллельно со сбором информации, КГБ вербовали агентов спецслужб с других стран. Одним из таких был Эймс – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ.



Эймс сотрудничал сначала с советской, а затем и с российской разведкой

Он девять лет сливал в СССР все, что знал о деятельности американского ведомства. И каждый раз, когда он приходил свидетельствовать против своих, ему платили по 50 тысяч долларов. Это неофициально, потому что российские газеты кричат ​​о многомиллионных гонорарах.

Эймс до сих пор считается самым ценным агентом, который работал на Советский Союз. Он был самым дорогим: за те услуги, которые предоставлял, получил как минимум от 1,5 до 4,5 миллионов долларов,

– рассказал историк Олег Бажан.

В целом КГБ таким образом работали со многими агентами. Тактика была оправданной: за заоблачные гонорары агенты выдавали своих же, а чекисты оперативно отлавливали "чужих" и или убивали их, или бросали за решетку. А вот сам Олдрич Эймс попал в руки ФБР и теперь отбывает свое пожизненное.

Роспуск КГБ и деятельность ФСБ

В 1991 году КГБ распустили. Причина проста – распад СССР и соответственно переформат ведомства. Согласно плану, стране нужна была независимая, мощная организация, которая действовала бы в рамках закона. Так, в 1995 году появилась Федеральная служба безопасности – ФСБ.

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В современной истории России, хотя и горькой, несмотря на позиционирование ФСБ как независимого современного органа безопасности, он все равно работает как карманная армия Владимира Путина. По его приказам агенты точно так же, как и полвека назад, ликвидируют невыгодных российской идеологии людей.

Убийство Литвиненко. В 2006 году в Лондоне агенты ФСБ ликвидировали бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко. При загадочных обстоятельствах после ужина в ресторане со знакомыми он был госпитализирован с отравлением. Тогда еще никто не знал, что в его организме найдут полоний, который дестабилизирует нервную систему и вызывает нарушение работы костного мозга.



Бывший сотрудник КГБ Александр Литвиненко в больнице

С 2000 года Литвиненко жил на территории Великобратании, сотрудничал с МИ6, с разведками других стран мира, консультируя их о состоянии дел в России. А также помогал британским бизнесменам, консультировал их касательно особенностей ведения бизнеса в Росии и сводил с нужными людьми.

Российские хакеры и Brexit. Деятельность ФСБ не ограничена одной лишь чисткой невыгодных людей. Агенты по кибербезопасности совместно с хакерами в 2016 году "помогли" британцам провести референдум о выходе королевства из ЕС. Их таргетированные рекламные сообщения коснулись практически каждого гражданина Великобритании – 150 тысяч аккаунтов в одном только твиттере.

Что известно о Brexit?

Это выход Великобритании из ЕС сокращенно от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание выйти из Евросоюза.



Это должно было произойти еще 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по поводу договора о Brexit, сроки перенесли на 31 января 2020 года. Выход из ЕС в Великобритании масштабно отпраздновали.

Отравление Скрипаля. В 2018 году российские агенты в той же Британии нервно-паралитическим веществом "Новичок" пытались отравить бывшего советского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.



Экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери

Скрипалям удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипаля работники ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.

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Это уже не говоря о беспределе в самой России, где ФСБ (по конституции России как организация, которая должна была действовать в рамках закона) на каждом шагу нарушает права человека, или убивает невыгодных режиму журналистов.

Все эти дела остаются нераскрытыми, да что там – за них серьезно никто и не брался. Ведь глава ФСБ напрямую отчитывается Владимиру Путину. Который, к слову, сам бывший агент КГБ.