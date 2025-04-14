Представьте себе психотерапевта, который никогда не устает, не осуждает да еще и всегда под рукой – в прямом смысле этого слова. Для некоторых это уже не футуризм, а новая реальность. Искусственный интеллект постепенно входит в сферу психического здоровья, и не просто как вспомогательный инструмент, а как альтернатива психотерапевтам-людям.

За несколько долларов в месяц или даже бесплатно "карманный советчик" способен унять тревогу, дать совет или предложить когнитивный алгоритм.

Но что мы на самом деле ищем в терапии – функцию или человека, комфорт или встречу с другим? Среди психологов, психотерапевтов и их клиентов распространяется практика пообщаться с ИИ в качестве бесплатной и скорой помощи.

24 Канал опросил специалистов о том, стоит ли доверять свои душевные проблемы искусственному интеллекту.

Как в мире используют ИИ в сфере психики

Осознание необходимости не только физического, но и ментального лечения, и как следствие – растущий спрос на психологическую помощь стимулируют использование ИИ-чат-ботов. Они становятся альтернативой или дополнением к традиционной терапии.

К примеру, в Великобритании чат-бот Limbic Access используется в Национальной службе здравоохранения для предварительной оценки пациентов, что позволяет уменьшить нагрузку на специалистов и ускорить доступ к терапии.



Исследование, опубликовано в Nature Medicine, показало, что использование этого бота способствовало увеличению количества обращений от представителей меньшинств, в частности небинарных лиц, на 179%.

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В США чат-боты также приобретают популярность. Некоторые пользователи отмечают, что общение с ботами, такими как ChatGPT, помогает им открыто говорить о личных проблемах без страха осуждения. Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, выявило, что ответы чат-ботов иногда оцениваются как более эмпатичные по сравнению с ответами врачей.

Это исследование показало, что даже имея доступ к ИИ, врачи часто игнорировали подсказки чат-бота, полагаясь на собственную интуицию. Оказалось, что они часто не доверяют ИИ или не знают, как эффективно его использовать. Вместо того чтобы ввести полную информацию о пациенте, многие ставили лишь отдельные уточняющие вопросы, как в поисковике.

Интересно! Исторически компьютерные системы для диагностики развивались с 1970-х годов. Но до появления языковых моделей, как ChatGPT, эти системы были сложными в использовании или слишком узкоспециализированными.

Один из тестов в исследовании был таким – 76-летний пациент после ангиопластики жалуется на боли в спине и анемию. Правильный диагноз – холестериновые эмболы. ChatGPT удалось диагностировать верно, врачам же – не всегда.

Результаты исследования были такими:

ChatGPT-4 в среднем правильно диагностировал в 90% случаев;

врачи, которые использовали чат-бота, – в 76% случаев;

врачи без доступа к ИИ – 74%.

Итак, ИИ имеет потенциал быть "вторым взглядом" для врачей, но чтобы этот потенциал реализовался, нужно научить медиков правильно использовать инструменты ИИ и принимать их помощь без предвзятости.

Однако есть и случаи неудачного использования ИИ в психотерапии. Например, в 2023 году чат-бот Tessa, разработанный Национальной ассоциацией расстройств пищевого поведения США, был удалён после того, как начал предоставлять вредные советы людям с расстройствами пищевого поведения.

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В целом, чат-боты на базе ИИ имеют потенциал стать важным дополнением к традиционной психотерапии, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Однако необходимо тщательно контролировать их использование, чтобы избежать возможных рисков и обеспечить эффективную помощь пациентам.

Что говорят специалисты об ИИ в психотерапии

Способна ли машина заменить человека в таком тонком деле, как психотерапия? Мы собрали мнения специалистов и пользователей, чтобы разобраться.

Психиатр и психотерапевт Алексей Крапивка считает, что чат-боты могут быть полезным инструментом поддержки – если использовать их осознанно.

Быть на короткой дистанции с клиентом, отвечать на его запросы в удобной, письменной форме – это на самом деле очень ценно. И чат-боты, как хороший костыль, могут стать прекрасным дополнением в жизни каждого из нас,

– отмечает специалист.

Однако, добавляет Крапивка, не стоит преувеличивать возможности таких инструментов:

Нельзя перекладывать на искусственный интеллект задачи, которые относятся к компетенции человека-специалиста. Однако надо признать, что сейчас рынок психотерапии заполнен направлениями, которые не базируются на доказательной медицине. И здесь ИИ может быть даже более эффективным, чем многие "специалисты" с поверхностными знаниями.

Он также вспоминает об экспериментах, где пользователи не смогли отличить общение с человеком от взаимодействия с GPT. "Наши стандартные ответы – "ок", "норм", "пока" – значительно менее человечны, чем качественные и теплые реакции ИИ.

"В этом смысле карманный друг в телефоне, который дарит ощущение общности, может быть очень кстати. Но хороший специалист – это не только знания. Это личность, опыт, менталитет, тепло. Не забывайте: человеку нужен человек", – подытоживает Крапивка.

Иван Осадчий, CEO медицинского стартапа Knopka, видит в чатботах потенциал прежде всего как инструмент поддержки и организации процесса психотерапии.

Это может быть быстрая помощь здесь и сейчас, с возможностью направления к специалисту. Также это регулярный чекап – например, дневник настроения – и средство фиксации эмоций для дальнейшего анализа,

– делится Осадчий.

Особенно перспективным он считает использование ИИ как дополнение к классическому подходу: "Клиент может передать специалисту итог разговоров с чат-ботом. Это улучшает терапевтический процесс. А если чат-бот работает по лицензированному алгоритму, разработанному сертифицированными научными сообществами – доверие к нему будет только расти".

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Психолог Дарья Капля считает, что хоть чат-бот и способен предоставить быструю и корректную помощь, он не может заменить полноценный контакт между клиентом и терапевтом:

Чат-бот – это красивая, очень точная, логическая машина. Если запрос клиента – это валидация или сочувствие словами, то это классная скорая помощь. Но суть терапии – это контакт сознательного и бессознательного, это полная гамма чувств, которых бот не передает.

Капля напоминает, что психотерапия – это не только интеллектуальный процесс, а также восстановление связей между человеком и миром, его внутренними частями: "Если запрос глубже – бот пока остается только машиной".

ChatGPT как личный терапевт

Пользовательница ChatGPT Алина Шубская поделилась с 24 Каналом собственной историей. По ее словам, после шести лет в терапии и года когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) она начала использовать ИИ как замену реальному терапевту – и увидела в этом пользу:

Мой психиатр сказал, что мне нужен терапевт, чтобы контейнировать эмоции. И чат стал той точкой слива, где я могла это сделать.

Впрочем, Алина подчеркивает, что эффективность зависит от правильного запроса: "Ему надо дать четкую задачу: ты – КПТ-терапевт с 20-летним опытом, учился у таких-то. Тогда ответ будет максимально точный. Особенно для КПТ – ведь это одна из немногих практик, подтвержденных наукой".

Прежде всего, использование чат-ботов на основе искусственного интеллекта является важной возможностью для людей, которые не имеют финансовой возможности обращаться к психотерапевту. На фоне общего подорожания услуг, экономических ограничений и военного положения, многие испытывают острую потребность в психологической поддержке, считает Алина.

Если речь идет не о многолетнем глубинном психоанализе, а о применении эффективных инструментов когнитивно-поведенческой терапии, то чат-бот, по ее мнению, вполне способен проанализировать базовые поведенческие схемы и предоставить структурированную помощь.

Вероятнее всего, мы не увидим резкого вытеснения профессиональных психологов, как это произошло, например, с кассирами в супермаркетах. Скорее всего, трансформация будет выглядеть как сосуществование: специалисты смогут использовать ИИ-инструменты для вспомогательной аналитики или для сопровождения клиентов между сессиями. В таком сценарии искусственный интеллект может выполнять роль "доступного психолога, тогда как личные встречи со специалистом превратятся в своеобразную привилегию,

– говорит Шубская.

Однако о полном исчезновении профессии психотерапевта речь не идет, считает Шубская: "Наоборот, я лично планирую получать профессиональное образование в этой сфере, ведь, несмотря на интерес искусственным интеллектом и активное использование его возможностей, я убеждена, что психотерапия как профессия не только останется актуальной, но и будет развиваться во взаимодействии с новыми технологиями".

Искусственный интеллект в сфере ментального здоровья уже сегодня может стать эффективным инструментом поддержки – особенно для тех, кто по разным причинам не имеет доступа к традиционной психотерапии.



Чат-боты ИИ уже демонстрируют способность оказывать эмоциональную поддержку, вести дневник настроения, помогать с первичным анализом состояния и даже работать в рамках четких терапевтических протоколов, в частности когнитивно-поведенческой терапии.

Однако эксперты единодушны в одном: полностью заменить живого специалиста они не способны. Живой терапевт – это не только знания, но и опыт, эмпатия, контакт сознательного и бессознательного, что не поддается алгоритмизации.

Самый перспективный сценарий – это сотрудничество: ИИ как инструмент, дополняющий работу специалиста, а не вытесняющий ее. В конце концов, как отметил один из спикеров, "человеку нужен человек". Но если этот человек – еще и с доступом к качественному цифровому инструменту, тем лучше.