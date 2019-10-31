В России опубликовали характеристику КГБ на Путина

В Петербурге показали характеристику-рекомендацию КГБ на главу Кремля Владимира Путина. Там его описали активным и спортивным.

Характеристика стала экспонатом выставки рассекреченных материалов о первых лицах страны и города в Центральном государственном архиве историко-политических документов, передает УНИАН.

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В документе говорится, что с 1975 года Путин находился на учете в комсомольской организации Управления КГБ. Тогда ему было 23 года.

Товарищ Путин постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийного обучения. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство,

– говорится в документе.

Кроме того, в характеристике отмечается, что придя на работу в КГБ Путин "активно включился в общественную жизнь подразделения". В частности, он организовывал спортивную работу, когда был комсомольцем.



Характеристика Владимира Путина

В свободное от работы время будущий политик занимался спортом. В 1976 году он стал чемпионом Ленинграда по дзюдо.

К тому времени, следует из текста, он уже был мастером спорта по этому виду борьбы, а также самбо. Последней строкой в документе уточняется: "Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе".

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