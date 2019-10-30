Путин прокомментировал скандальный визит Зеленского в Золотое

Российский президент Владимир Путин прокомментировал скандальную встречу Президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом. Случилось это 30 октября на пресс-конференции после встречи Путина с венгерским лидером Виктором Орбаном.

"Я не думаю, что имею право давать оценку президенту Украины. Особенно в его контактах с националистами", – сказал Путин, как пишет УНИАН.

Напомним: Мне пофиг, с кем будет перемирие, – Зеленский в Золотом поспорил с бойцами

При этом Путин отметил, что "сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но справится ли он с ними – мне трудно сказать".

Российский лидер считает, что это журналисты должны давать оценку, правильную или неправильную Зеленский "выбрал форму общения как президент и верховный главнокомандующий". И тут же же Путин удивился, что президент Украины "на линии разграничения уговаривает людей, которые не повинуются приказам".

Это не такой уж сложный вопрос – разведение сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах. Несмотря на это процесс тянется годами. Теперь ясно, почему: потому что националисты не хотят идти и выпускать украинские войска,

– высказал свое видение ситуации Владимир Путин.

"Доведет ли украинская власть этот вопрос к окончательному решению – я не знаю. Но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования на Донбассе", – подытожил Путин.

Что известно о скандале в Золотом?

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября неожиданно прибыл в Золотое-4 на Донбассе, у которого должно стартовать разведение войск. Там украинский лидер встретился с добровольцами, которые выступают против разведения войск.



Разговор между Зеленским и добровольцами вышел излишне эмоциональным, во время словесной перепалки раздавались громкие заявления как со стороны президента, так и со стороны людей, которые назвались добровольцами. В частности, Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". По мнению президента Украины, местные готовы к разведению, а вот добровольцы почему-то против.

29 октября у Золотое-4 в 12:00 стартовал процесс разведения войск. Наряду с этим в штабе операции Объединенных сил отметили, что ВСУ никаких территорий при разведении не сдает.