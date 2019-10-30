22:35
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, сегодня
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Путин прокомментировал скандальный визит Зеленского в Золотое

      490 Читати новину українською
      Зеленский и Путин
      Зеленский и Путин / Коллаж 24 канала

      Российский президент Владимир Путин прокомментировал скандальную встречу Президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом. Случилось это 30 октября на пресс-конференции после встречи Путина с венгерским лидером Виктором Орбаном.

      "Я не думаю, что имею право давать оценку президенту Украины. Особенно в его контактах с националистами", – сказал Путин, как пишет УНИАН.

      Напомним: Мне пофиг, с кем будет перемирие, – Зеленский в Золотом поспорил с бойцами

      При этом Путин отметил, что "сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но справится ли он с ними – мне трудно сказать".

      Российский лидер считает, что это журналисты должны давать оценку, правильную или неправильную Зеленский "выбрал форму общения как президент и верховный главнокомандующий". И тут же же Путин удивился, что президент Украины "на линии разграничения уговаривает людей, которые не повинуются приказам".

      Это не такой уж сложный вопрос – разведение сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах. Несмотря на это процесс тянется годами. Теперь ясно, почему: потому что националисты не хотят идти и выпускать украинские войска,
      – высказал свое видение ситуации Владимир Путин.

      "Доведет ли украинская власть этот вопрос к окончательному решению – я не знаю. Но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования на Донбассе", – подытожил Путин.

      Что известно о скандале в Золотом?
      Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября неожиданно прибыл в Золотое-4 на Донбассе, у которого должно стартовать разведение войск. Там украинский лидер встретился с добровольцами, которые выступают против разведения войск.

      Разговор между Зеленским и добровольцами вышел излишне эмоциональным, во время словесной перепалки раздавались громкие заявления как со стороны президента, так и со стороны людей, которые назвались добровольцами. В частности, Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". По мнению президента Украины, местные готовы к разведению, а вот добровольцы почему-то против.

      29 октября у Золотое-4 в 12:00 стартовал процесс разведения войск. Наряду с этим в штабе операции Объединенных сил отметили, что ВСУ никаких территорий при разведении не сдает.

       

       

      blog_ava
      Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
      сегодня
      3609
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Новости России Ситуация в Золотом Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      сегодня , 22:30 Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      Лія Бонавська 2
      Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
      сегодня , 22:03 Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
      Яніна Ткачук 3609
      Украинские политики в Хэллоуин: устрашающие фото
      сегодня , 22:00 Украинские политики в Хэллоуин: устрашающие фото
      Ірина Кошанська 45
      Стратегия реинтеграции: как у Зеленского собираются возвращать оккупированный Донбасс
      сегодня , 21:01 Стратегия реинтеграции: как у Зеленского собираются возвращать оккупированный Донбасс
      Світлана Попова 235
      Кто такой Денис Янтарь: кем на самом деле является ветеран, с которым спорил Зеленский
      сегодня , 20:31 Кто такой Денис Янтарь: кем на самом деле является ветеран, с которым спорил Зеленский
      Євгенія Мазур 1037
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук