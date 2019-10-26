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      Мне пофиг, с кем будет перемирие, – Зеленский в Золотом поспорил с бойцами

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      Зеленский встретился с добровольцами в Золотом-4
      Зеленский встретился с добровольцами в Золотом-4 / Фото из Facebook Sashulya Lisova

      Президент Владимир Зеленский во время визита в Золотое-4 на Донбассе заявил, что ему все равно с кем Украина будет подписывать перемирие. Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

      Об этом Зеленский сказал добровольцам в Золотом, которые выступают против разведения войск возле поселка. Видео разговора гаранта с бойцами опубликовал телеграмм канал "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

      Интересно: Зеленский прибыл в Золотое и встретился с бойцами: видео словесной перепалки

      Ветераны отметили, что те, кто идут к перемирию путем разведения войск, или другими способами, только удовлетворяют потребности врага и в результате проигрывают еще больше. Бойцы привели примеры из истории стран, которые шли на компромиссы с противниками, и поэтому несли огромные потери.

      По словам ветеранов, Украина подписывать перемирие не с оккупационными "Л/ДНР", а с Россией.

      Та мне пофиг с кем он (перемирие – 24 канал) будет. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и прекратить убийства,
      – сказал Зеленский.

      В ответ на это один из бойцов сказал, что когда Украина пытается быстро достичь перемирия, то только загоняет себя в определенные рамки.

      Видео словесной перепалки Зеленского с добровольцами в Золотом-4

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости политики Украина – Россия Разведение войск
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