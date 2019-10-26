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      Зеленский прибыл в Золотое и встретился с бойцами: видео словесной перепалки

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      Зеленский в Золотом-4
      Зеленский в Золотом-4 / Фейсбук-страница Sashulya Lisova

      Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно 26 октября прибыл в Золотое-4 на Донбассе, возле которого должно стартовать разведение войск. Там президент встретился с украинскими добровольцами, которые выступают против этого разведения.

      У Зеленского и одного из бойцов произошел не слишком приятный диалог, видео которого появилось в соцсетях. На кадрах человек в военной форме призывает президента провести встречу и подписать некий меморандум с противниками разведения сил на Донбассе, в частности участниками маршей "Нет капитуляции". На это Зеленский требует: "Уберите оружие".

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      Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе говорю – оружие уберите,
      – сказал президент Украины.

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      Смотрите видео разговора Зеленского с военным:

      Что известно о разведении войск и кто против?

      О разведении войск возле поселков Петровское и Золотое договорились все участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Это – одно из необходимых требований для того, чтобы состоялась встреча в нормандские формате.

      Разведение сил должно стартовать через 7 суток полной тишины на Донбассе, однако этого до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

      Кроме того, ряд общественных активистов и участников военных действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В частности, в начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое заявить, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится .

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Разведение войск Война на Донбассе
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