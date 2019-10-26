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      Оккупанты коварно обстреляли зону разведения войск: есть раненые

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      Оккупанты коварно обстреляли зону разведения войск
      Оккупанты коварно обстреляли зону разведения войск / narodna-pravda.ua

      В течение суток 25 октября вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 3 военных получили ранения.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия, также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов неподалеку:

      • Новомихайловки;
      • Красногоровки;
      • Водяного;
      • Авдеевки;
      • Лебединского.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов вблизи:

      • Новозвановки;
      • Хутора Свободного;
      • Луганского;
      • Золотого-4;
      • Майского.

      3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Один – в результате обстрела, двое – во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций.

      С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 2 раза нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Хутора Свободного и Новолуганского. Никто из военных не пострадал.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?Трехсторонняя контактная группа договорилась об этом в Минске еще 1 октября. Разведение сил и средств должно стартовать 7 октября, но так и не состоялось из-за постоянных обстрелов пророссийских боевиков. В РФ говорят, что "повлиять на это не могут".

      Впоследствии в ОПУ заявили, что вопрос по разведению сил в Золотом на Луганщине украинская власть пока отложила. Разведение станет возможным только после семидневного режима тишины.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Разведение войск Вооруженные силы Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил
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