Оккупанты коварно обстреляли зону разведения войск: есть раненые

В течение суток 25 октября вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 3 военных получили ранения.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия, также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов неподалеку:

Новомихайловки;

Красногоровки;

Водяного;

Авдеевки;

Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов вблизи:

Новозвановки;

Хутора Свободного;

Луганского;

Золотого-4;

Майского.

3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Один – в результате обстрела, двое – во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 2 раза нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Хутора Свободного и Новолуганского. Никто из военных не пострадал.

Что известно о разведении войск на Донбассе?Трехсторонняя контактная группа договорилась об этом в Минске еще 1 октября. Разведение сил и средств должно стартовать 7 октября, но так и не состоялось из-за постоянных обстрелов пророссийских боевиков. В РФ говорят, что "повлиять на это не могут".



Впоследствии в ОПУ заявили, что вопрос по разведению сил в Золотом на Луганщине украинская власть пока отложила. Разведение станет возможным только после семидневного режима тишины.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала