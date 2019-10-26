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      Окупанти підступно обстріляли зону розведення військ: є поранені

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      Окупанти підступно обстріляли зону розведення військ
      Окупанти підступно обстріляли зону розведення військ / narodna-pravda.ua

      Упродовж доби 25 жовтня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 3 військових отримали поранення.

      Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненої мінськими угодами зброєю, також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 6 обстрілів неподалік:

      • Новомихайлівки;
      • Красногорівки;
      • Водяного;
      • Авдіївки;
      • Лебединського.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів поблизу:

      • Новозванівки;
      • Хутора Вільного;
      • Луганського;
      • Золотого-4;
      • Травневого.

      3 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Один – внаслідок обстрілу, інші двоє – під час підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій.

      З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації уже 2 рази порушили режим припинення вогню. Обидва обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Хутора Вільного та Новолуганського. Ніхто з військових не постраждав.

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?Тристороння контактна група домовилась про це у Мінську ще 1 жовтня. Розведення сил і засобів мало стартувати 7 жовтня, але так і не відбулося через постійні обстріли проросійських бойовиків. У РФ кажуть, що "повпливати на це не можуть".

      Згодом в ОПУ заявили, що питання щодо розведення сил у Золотому на Луганщині українська влада наразі відклала. Розведення стане можливим лише після семиденного режиму тиші. 

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні сили України Розведення військ
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