Окупанти підступно обстріляли зону розведення військ: є поранені

Упродовж доби 25 жовтня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 3 військових отримали поранення.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненої мінськими угодами зброєю, також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

Зверніть увагу: Як відбуваються навчання резервістів-десантників: фото та відео

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 6 обстрілів неподалік:

Новомихайлівки;

Красногорівки;

Водяного;

Авдіївки;

Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів поблизу:

Новозванівки;

Хутора Вільного;

Луганського;

Золотого-4;

Травневого.

3 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Один – внаслідок обстрілу, інші двоє – під час підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації уже 2 рази порушили режим припинення вогню. Обидва обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Хутора Вільного та Новолуганського. Ніхто з військових не постраждав.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?Тристороння контактна група домовилась про це у Мінську ще 1 жовтня. Розведення сил і засобів мало стартувати 7 жовтня, але так і не відбулося через постійні обстріли проросійських бойовиків. У РФ кажуть, що "повпливати на це не можуть".



Згодом в ОПУ заявили, що питання щодо розведення сил у Золотому на Луганщині українська влада наразі відклала. Розведення стане можливим лише після семиденного режиму тиші.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу