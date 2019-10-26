07:45
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Як відбуваються навчання резервістів-десантників: фото та відео

      112 Читать новость на русском

      Стрільби, вогонь та стрибки з гелікоптера. Під Миколаєвом тривають навчання резервістів 79 окремої десантно-штурмової бригади. Серед декількох сотень бійців, як новачки, так і досвідчені ветерани. Втім, на навчаннях всі рівні. Як тренуються військові бачили кореспонденти 24 каналу.

      Руслан Клеменюк новачок серед десантників. У резерв до цих військ потрапив після строкову служби, яку проходив у Нацгвардії. Багато вправ для нього сьогодні вперше. Наприклад, стрибати з гелікоптера у повній бойовій екіпіровці з 20-метрової висоти.

      Читайте також: Як герой війни затримав злочинця у Львові: неймовірна історія українського військового

      "Сьогодні в мене взагалі емоцій море. Мені сподобалось. Було спочатку страшно. Перший раз спустився. Далі мені вже сподобалось", – розповів військовий Руслан Клеменюк.

      Військовий Руслан Клеменюк
      Військовий Руслан Клеменюк

      Тим часом інші підрозділи працюють на полігоні зі зброєю. Поки вчаться правильно поводитись з автоматом та кулеметом. Далі візьмуться за стрілецьку. Із кожним підрозділом працює декілька інструкторів. Вони військові 79 бригади, всі з бойовим досвідом.

      Військові підрозділи
      Робота з підрозділами

      "Ми відпрацьовуємо одноманітність прицілювання. Це не менш важливий факт. Ми ставили кулю на ствол для того, щоб вони зробили м’який спуск. Мало хто розуміє, як правильно натискати на спусковий гачок. І ми цього вчимо", – пояснив інструктор Микола.

      "Проводяться заняття з інженерної підготовки, з вогневої підготовки, з парашутно-десантної підготовки. В плані готовності людей о здійснення десантування за допомогою адаптеру. Це проводиться на полігоні. Ми намагаємось більше показувати, аніж більше розказувати", – додав пресофіцер 79 окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов.

      Читайте також: Військовий, який захопив у полон 8 проросійських бойовиків: відео

      Для ветеранів та новачків однакові випробування. А самі навчання на Миколаївщині триватимуть до кінця жовтня 2019 року. Вишкіл мають пройти кількасот резервістів.

      blog_ava
      Вигадлива товстунка: як кішка перехитрила тренажер, – смішне відео
      сьогодні
      908
      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 441
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      25 жовтня , 22:33 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 1542
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      25 жовтня , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 1000
      Украина захватывает Америку
      25 жовтня , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 1466
      Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      25 жовтня , 19:30 Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      Ірина Поліщук 1837
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук