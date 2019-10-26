Як відбуваються навчання резервістів-десантників: фото та відео

Стрільби, вогонь та стрибки з гелікоптера. Під Миколаєвом тривають навчання резервістів 79 окремої десантно-штурмової бригади. Серед декількох сотень бійців, як новачки, так і досвідчені ветерани. Втім, на навчаннях всі рівні. Як тренуються військові бачили кореспонденти 24 каналу.

Руслан Клеменюк новачок серед десантників. У резерв до цих військ потрапив після строкову служби, яку проходив у Нацгвардії. Багато вправ для нього сьогодні вперше. Наприклад, стрибати з гелікоптера у повній бойовій екіпіровці з 20-метрової висоти.

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"Сьогодні в мене взагалі емоцій море. Мені сподобалось. Було спочатку страшно. Перший раз спустився. Далі мені вже сподобалось", – розповів військовий Руслан Клеменюк.



Військовий Руслан Клеменюк

Тим часом інші підрозділи працюють на полігоні зі зброєю. Поки вчаться правильно поводитись з автоматом та кулеметом. Далі візьмуться за стрілецьку. Із кожним підрозділом працює декілька інструкторів. Вони військові 79 бригади, всі з бойовим досвідом.



Робота з підрозділами

"Ми відпрацьовуємо одноманітність прицілювання. Це не менш важливий факт. Ми ставили кулю на ствол для того, щоб вони зробили м’який спуск. Мало хто розуміє, як правильно натискати на спусковий гачок. І ми цього вчимо", – пояснив інструктор Микола.

"Проводяться заняття з інженерної підготовки, з вогневої підготовки, з парашутно-десантної підготовки. В плані готовності людей о здійснення десантування за допомогою адаптеру. Це проводиться на полігоні. Ми намагаємось більше показувати, аніж більше розказувати", – додав пресофіцер 79 окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов.

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Для ветеранів та новачків однакові випробування. А самі навчання на Миколаївщині триватимуть до кінця жовтня 2019 року. Вишкіл мають пройти кількасот резервістів.