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      Військовий, який захопив у полон 8 проросійських бойовиків: відео

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      Легендарний розвідник Руслан Пустовойт на війні з перших днів, пройшов найгарячіші точки, захопив у полон вісьмох бойовиків та мало не загинув. Він одним із перших кинувся на війну у 2014 році. І вже 5 років віддає усі сили, аби припинити бойові дії на рідній Донеччині.

      Захоплення бойовиків 

      Руслан пригадав, що у 2014 році протистояти ворогу доводилось без необхідної зброї та кваліфікованого командування. На війні чоловік пройшов найгарячіші точки – Іловайськ, Водяне, Широкине та Гнутово.

      До слова: Військова, яка виховує дитину на фронті – зворушлива історія

      А поблизу Саханки сталось те, після чого про військового заговорила вся країна – він захопив у полон вісьмох бойовиків. І сталося все випадково – Руслан ішов виконувати завдання і разом з побратимами натрапив на ворожу засідку. З'ясувалось, що російські найманці якраз планували накрити наших артилерією, але візиту військових не чекали.

      Бойовиків Руслан одразу ж передав військовому керівництву. А пізніше їх обміняли на українців, яких утримували російські найманці.

      Дивіться відео захоплення проросійських бойовиків на Сході:

      У листопаді 2016 року Руслан отримав важке поранення. Разом із побратимами вийшли патрулювати територію поблизу Широкиного. Потрапили в оточення ворога. Молодшого бійця бойовики вбили, а Руслан із важким пораненням потрапив у госпіталь.

      Волонтерство та сім'я

      "Кожен раз, коли у мене щось запитують, у мене таке відчуття, що я це переживаю заново. Це дуже важко. Але скажу вам одне, кожна жінка повинна підтримувати свою кохану людину. Тому що вона для нього найголовніший оберіг в житті і чим більше вона молиться за нього, то Ангели Хоронителі поруч з ним", – сказала дружина військового Тетяна.


      Руслан Пустовойт з дружиною

      Після тривалого лікування Руслан повернувся до рідного Маріуполя. Там почав займатися волонтерством, а також очолив організацію маріупольських ветеранів АТО.

      З такими як Руслан я піду куди завгодно. І візьмуся за будь-яку навіть найскладнішу бойову задачу,
      – наголосив військовий Денис Малихін.

      Вдома ж на Руслана завжди чекають дружина та двоє дітей – 12-річний син та 7-річна донечка. Чоловік зізнався, що мріє, аби його діти у майбутньому жили на вільній та мирній Донеччині. Тому зробить усе, аби припинити війну на своїй Батьківщині.


      Донька та син Руслана Пустовойта

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики Україна – Росія
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