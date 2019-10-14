Военнослужащий, который захватил в плен 8 пророссийских боевиков: видео

Легендарный разведчик Руслан Пустовойт на войне с первых дней, прошел горячие точки, захватил в плен восемь боевиков и чуть не погиб. Он одним из первых бросился на войну в 2014 году. И уже 5 лет отдает все силы, чтобы прекратить боевые действия на родном Донбассе.

Захват боевиков

Руслан вспомнил, что в 2014 году противостоять врагу приходилось без необходимого оружия и квалифицированного командования. На войне мужчина прошел горячие точки – Иловайск, Водяное, Широкино и Гнутово.

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А вблизи Саханки случилось то, после чего о военном заговорила вся страна – он захватил в плен восемь боевиков. И произошло все случайно – Руслан шел выполнять задачи и вместе с собратьями наткнулся на вражескую засаду. Выяснилось, что российские наемники как раз планировали накрыть наших артиллерией, но визита военных не ждали.

Боевиков Руслан сразу же передал военному руководству. А позже их обменяли на украинцев, которых удерживали российские наемники.

Смотрите видео захвата пророссийских боевиков на Востоке:

В ноябре 2016 года Руслан получил тяжелое ранение. Вместе с собратьями вышли патрулировать территорию возле Широкино. Попали в окружение врага. Младшего бойца боевики убили, а Руслан с тяжелым ранением попал в госпиталь.

Волонтерство и семья

"Каждый раз, когда у меня что-то спрашивают, у меня такое ощущение, что я это переживаю заново. Это очень трудно. Но скажу вам одно, каждая женщина должна поддерживать своего любимого мужчину. Потому что она для него главный оберег в жизни и чем больше она молится, то Ангелы Хранители рядом с ним", – сказала жена военного Татьяна.



Руслан Пустовойт с женой

После длительного лечения Руслан вернулся в родной Мариуполь. Там начал заниматься волонтерством, а также возглавил организацию мариупольских ветеранов АТО.

С такими как Руслан я пойду куда угодно. И возьмусь за любую даже самую сложную боевую задачу,

– отметил военный Денис Малыхин.

Дома же Руслана всегда ждут жена и двое детей – 12-летний сын и 7-летняя дочь. Мужчина признался, что мечтает, чтобы его дети в будущем жили на свободной и мирной Донецкой области. Поэтому сделает все, чтобы прекратить войну на своей Родине.



Дочь и сын Руслана Пустовойта