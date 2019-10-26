Как проходят учения резервистов-десантников: фото и видео

Стрельбы, огонь и прыжки с вертолета. Под Николаевом продолжаются учения резервистов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Среди нескольких сотен бойцов, как новички, так и опытные ветераны. Впрочем, на учениях все равны. Как проводят учения военные видели корреспонденты 24 канала.

Руслан Клеменюк новичок среди десантников. В резерв в этот род войск попал после срочной службы, которую проходил в Нацгвардии. Многие из упражнений для него сегодня вновинку. Например, прыгать с вертолета в полной боевой экипировке с 20-метровой высоты.

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"Сегодня у меня вообще эмоций море. Мне понравилось. Было сначала страшно. Первый раз спустился. Дальше мне уже понравилось", – рассказал военный Руслан Клеменюк.



Военнослужащий Руслан Клеменюк

Тем временем другие подразделения работают на полигоне с оружием. Пока учатся правильно обращаться с автоматом и пулеметом. С каждым подразделением работает несколько инструкторов. Они военные 79 бригады, все с боевым опытом.



Работа с подразделениями

"Мы отрабатываем однообразие прицеливания. Это очень важный фактор. Мы ставили пулю на ствол для того, чтобы они сделали мягкий спуск. Мало кто понимает, как правильно нажимать на спусковой крючок. И мы этому учим", – обяснил инструктор Николай.

"Проводятся занятия по инженерной подготовке, по огневой подготовке, по парашютно-десантной подготовки. В плане готовности людей к осуществлению десантирования с помощью адаптера. Это проводится на полигоне. Мы стараемся больше показывать, чем больше рассказывать", – добавил пресофицер 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Молодцов.

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Для ветеранов и новичков одинаковые испытания. А сами учения в Николаевской области продлятся до конца октября 2019 года. Обучение должны пройти несколько резервистов.