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      Как проходят учения резервистов-десантников: фото и видео

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      Стрельбы, огонь и прыжки с вертолета. Под Николаевом продолжаются учения резервистов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Среди нескольких сотен бойцов, как новички, так и опытные ветераны. Впрочем, на учениях все равны. Как проводят учения военные видели корреспонденты 24 канала.

      Руслан Клеменюк новичок среди десантников. В резерв в этот род войск попал после срочной службы, которую проходил в Нацгвардии. Многие из упражнений для него сегодня вновинку. Например, прыгать с вертолета в полной боевой экипировке с 20-метровой высоты.

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      "Сегодня у меня вообще эмоций море. Мне понравилось. Было сначала страшно. Первый раз спустился. Дальше мне уже понравилось", – рассказал военный Руслан Клеменюк.

      Військовий Руслан Клеменюк
      Военнослужащий Руслан Клеменюк

      Тем временем другие подразделения работают на полигоне с оружием. Пока учатся правильно обращаться с автоматом и пулеметом. С каждым подразделением работает несколько инструкторов. Они военные 79 бригады, все с боевым опытом.

      Військові підрозділи
      Работа с подразделениями

      "Мы отрабатываем однообразие прицеливания. Это очень важный фактор. Мы ставили пулю на ствол для того, чтобы они сделали мягкий спуск. Мало кто понимает, как правильно нажимать на спусковой крючок. И мы этому учим", – обяснил инструктор Николай.

      "Проводятся занятия по инженерной подготовке, по огневой подготовке, по парашютно-десантной подготовки. В плане готовности людей к осуществлению десантирования с помощью адаптера. Это проводится на полигоне. Мы стараемся больше показывать, чем больше рассказывать", – добавил пресофицер 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Молодцов.

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      Для ветеранов и новичков одинаковые испытания. А сами учения в Николаевской области продлятся до конца октября 2019 года. Обучение должны пройти несколько резервистов.

      blog_ava
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      25 октября
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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
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