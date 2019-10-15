Розведення сил у Золотому відклали, – Офіс Президента

Заступник голови Офісу Президента Юрій Костюк заявив, що питання щодо розведення сил у Золотому на Луганщині українська влада наразі відклала.

Як пояснив він у ефірі "Громадського", без сталого припинення вогню розведення сил у Золотому є неможливим.

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Що стосується розведення, острахи є абсолютно зрозумілими. Більше того, я хочу сказати, що наразі це питання (розведення сил – 24 канал) є відкладеним, щоби воно відбулося, потрібні певні умови, повинне бути стале припинення вогню певну кількість днів, що не відбулось,

– зазанчив Костюк.

За інформацією пресцентру Об'єднаних сил, станом на 14 жовтня, бойовики другу добу поспіль обстрілюють Золоте. Зокрема, 13 числа окупанти здійснили обстріл ділянки розведення №2 (Золоте–4) з великокаліберних кулеметів.

"Окупанти демонструють своє небажання дотримуватися мінських домовленостей і взятих на себе зобов’язань. Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість противника в подальшому загостренні конфлікту", – наголошують у штабі.

Крім того, Костюк зауважив, що у Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці. Тому не можна говорити, що після відведення нікому буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.

Раніше представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков заявялв, що розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі є можливим лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню. Проте наразі бойовики, попри домовленості, у цих районах постійно обстрілюють українські позиції.

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30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, причина – бойовики вкотре порушили домовленості.



Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу