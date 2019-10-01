Зеленський оголосив про початок розведення військ на Донбасі: коли стартує
Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петровському Донецької області і у Золотому Луганської області.
Глава держави підкреслив, що місцеве населення буде в безпеці і йому не варто боятись.
Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку,
– пообіцяв Зеленський.
Важливо: Україна погодила текст формули Штайнмаєра, – Зеленський
Розведення сил і засобів у Золотому і Петровському на Донбасі заплановано на 7 жовтня,
– заявив у свою чергу представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.
Зеленський також навів у приклад розведення військ у Станиці Луганській.
В листопаді ми вже плануємо відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській,
– заявив президент.
Дивіться відео з брифінгу президента Зеленського:
Відзначимо, що Володимир Зеленський також заявив, що Україна погодила текст формули Штайнмаєра.
Зеленський описав суть формули Штайнмаєра
- На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.
- Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
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