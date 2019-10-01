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      Зеленський оголосив про початок розведення військ на Донбасі: коли стартує

      6653 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петровському Донецької області і у Золотому Луганської області.

      Глава держави підкреслив, що місцеве населення буде в безпеці і йому не варто боятись. 

      Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку,
      – пообіцяв Зеленський.

      Важливо: Україна погодила текст формули Штайнмаєра, – Зеленський

      Розведення сил і засобів у Золотому і Петровському на Донбасі заплановано на 7 жовтня,
      – заявив у свою чергу представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

      Зеленський також навів у приклад розведення військ у Станиці Луганській. 

      В листопаді ми вже плануємо відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській,
      – заявив президент.

      Дивіться відео з брифінгу президента Зеленського: 

       

      Відзначимо, що Володимир Зеленський також заявив, що Україна погодила текст формули Штайнмаєра.

      Зеленський описав суть формули Штайнмаєра

      • На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.
      • Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Це цікаво: Чому не варто проводити розведення військ на Донбасі: відповідь бійця ЗСУ


      Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Формула Штайнмаєра Мінські домовленості Володимир Зеленський Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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