Зеленський оголосив про початок розведення військ на Донбасі: коли стартує

Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петровському Донецької області і у Золотому Луганської області.

Глава держави підкреслив, що місцеве населення буде в безпеці і йому не варто боятись.

Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку,

– пообіцяв Зеленський.

Важливо: Україна погодила текст формули Штайнмаєра, – Зеленський

Розведення сил і засобів у Золотому і Петровському на Донбасі заплановано на 7 жовтня,

– заявив у свою чергу представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

Зеленський також навів у приклад розведення військ у Станиці Луганській.

В листопаді ми вже плануємо відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській,

– заявив президент.

Дивіться відео з брифінгу президента Зеленського:

Відзначимо, що Володимир Зеленський також заявив, що Україна погодила текст формули Штайнмаєра.

Зеленський описав суть формули Штайнмаєра

На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.

Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

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Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу