Чому не варто проводити розведення військ на Донбасі: відповідь бійця ЗСУ

Зараз на Донбасі відбувається процес розведення військ. Це вже зробили у Станиці Луганській, далі йде мова про Петрівське і Золоте. Проте українські військові виступають проти такого рішення керівництва.

Так запевняє боєць ЗСУ Дмитро Гержан в інтерв'ю програми "Хроніки неоголошеної війни" на 24 каналі.

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"Чи так (розведенням військ, – 24 канал) має закінчитися війна на Донбасі? Моя думка, що остаточно ні. Тому що, перш ніж приймати рішення про розведення військ, нехай ці люди подивляться, якою ціною давалися ці землі. Адже кожен клаптик землі политий кров’ю українських солдат", – відповів боєць.

Наше завдання було – як можна більше метрів землі повернути під контроль України. Тому ось так розводити війська – це просто неповага до українських солдат, які ціною життя і здоров’я виконують свій обов’язок по захисту країни,

– заявив Дмитро Гержан.

Він наголосив, що хотів би, аби було прийняте рішення політичним шляхом. І додав, що вирішувати конфлікт на Донбасі не можна шляхом віддавання наших територій.

"Мені здається, що варто посилювати тиск світової спільноти. Можливо, найостаннішим варіантом може бути якийсь миротворчий контингент ООН, але без присутності російських миротворців", – підсумував Дмитро Гержан.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Відео повного випуску відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 25 вересня 2019: