Почему не стоит проводить разведение войск на Донбассе: ответ бойца ВСУ

Сейчас на Донбассе происходит процесс разведения войск. Это уже сделали в Станице Луганской, далее идет речь о Петровском и Золотом. Однако украинские военные выступают против такого решения руководства.

Так уверяет боец ВСУ Дмитрий Гержан в интервью программы "Хроники необъявленной войны" на 24 канале.

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"Так ли (разведением войск, – 24 канал) должна закончиться война на Донбассе? Мое мнение, что окончательно нет. Потому что, прежде чем принимать решение о разведении войск, пусть эти люди посмотрят, какой ценой давались эти земли. Ведь каждый клочок земли полит кровью украинских солдат", – ответил боец.

Наша задача была – как можно больше метров земли вернуть под контроль Украины. Поэтому вот так разводить войска – это просто неуважение к украинским солдатам, которые ценой жизни и здоровья выполняют свой долг по защите страны,

– заявил Дмитрий Гержан.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы было принято решение политическим путем. И добавил, что решать конфликт на Донбассе нельзя путем сдачи наших территорий.

"Мне кажется, что стоит усиливать давление мирового сообщества. Возможно, самым последним вариантом может быть какой-то миротворческий контингент ООН, но без присутствия российских миротворцев", – подытожил Дмитрий Гержан.



Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала

Видео полного выпуска видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 25 сентября 2019: