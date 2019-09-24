В Станице Луганской активно восстанавливают разрушенный мост: фотообзор

Сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению разрушенной части моста в Станице Луганскойна Донбассе. Отметим, что его уже 27 ноября должны открыть. Также сейчас параллельно будут разминировать прилегающую территорию.

Сначала планируют установить временный обходной мост для пешеходов, затем восстановить разрушенный.

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Это единственный "мостик" между подконтрольной и временно оккупированной территорией Луганской области. Дальше – так называемая серая зона.

Как восстанавливают мост в Станице Луганский, фото Елизаветы Герасимюк / 24 канал

Известно, что пенсионеров по серой зоне к переходу через разрушенный мост на оккупированную территорию возят автобусы.

Эту временную переправу должны установить до 11 октября, а уже 27 ноября планирует открытие самого моста.

Что известно о ситуации с мостом возле Станицы Луганской?Это единственный на Луганщине пункт пересечения (причем пешеходный) через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Мост через Северский Донец взорвали еще в 2015 году.



Восстановление моста долго не могли начать из-за того, что оккупанты не пускали украинских строителей и отказывались предоставить им гарантии безопасности. Наконец 9 сентября удалось достичь договоренностей и начать работы.