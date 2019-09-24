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      В Станице Луганской активно восстанавливают разрушенный мост: фотообзор

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      Как восстанавливают мост в Станице Луганской
      Как восстанавливают мост в Станице Луганской / Елизавета Герасимюк / 24 канал

      Сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению разрушенной части моста в Станице Луганскойна Донбассе. Отметим, что его уже 27 ноября должны открыть. Также сейчас параллельно будут разминировать прилегающую территорию.

      Сначала планируют установить временный обходной мост для пешеходов, затем восстановить разрушенный.

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      Это единственный "мостик" между подконтрольной и временно оккупированной территорией Луганской области. Дальше – так называемая серая зона.

      Как восстанавливают мост в Станице Луганский, фото Елизаветы Герасимюк / 24 канал

      Известно, что пенсионеров по серой зоне к переходу через разрушенный мост на оккупированную территорию возят автобусы.

      Эту временную переправу должны установить до 11 октября, а уже 27 ноября планирует открытие самого моста.

      Что известно о ситуации с мостом возле Станицы Луганской?Это единственный на Луганщине пункт пересечения (причем пешеходный) через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Мост через Северский Донец взорвали еще в 2015 году.

      Восстановление моста долго не могли начать из-за того, что оккупанты не пускали украинских строителей и отказывались предоставить им гарантии безопасности. Наконец 9 сентября удалось достичь договоренностей и начать работы.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Луганска Новости недвижимости Украины Строительство Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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