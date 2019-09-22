Ситуация в Станице Луганской: как боевики срывают договоренности

Пророссийские боевики продолжают игнорировать выполнение обязательств в рамках разведения сил в Станице Луганской. Со своей стороны, Украина не нарушает плана.

Российская сторона не демонтировала фортификационные сооружения на участке разведения. Об этом сообщает со ссылкой на страницу операции Объединенных сил со ссылкой на данные СЦКК на своей фейсбук-странице.

Знайте больше: Разведение войск на Донбассе: как комментируют военные и местные жители

Кроме того, боевики не отвели личный состав, который сейчас якобы дежурит на мосту через реку Северский Донец.

Зато Украина продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец, а также гарантирует безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству.

На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению,

– отметили добавили в ведомстве.

Украина готова к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. К тому же, командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к полному разведению сил на оккупированном Донбассе. Однако, пророссийские боевики также должны выполнить соответствующие условия и отойти от линии соприкосновения.

Какие силы держит Россия на границе с Украиной?Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.



В общем вдоль государственной границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.



Откуда Россия может атаковать Украину / Инфографика 24 канала