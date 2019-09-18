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      Армия Украины готовится к полному разведению сил на Донбассе, – Кравченко

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      Украинская армия готовится к полному разведению сил на Донбассе
      Украинская армия готовится к полному разведению сил на Донбассе / Иллюстративное фото

      Вооруженные силы Украины готовятся к полному разведению сил на оккупированном Донбассе. Однако, пророссийские боевики также должны выполнить соответствующие условия и отойти от линии соприкосновения.

      Командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко во время встречи с постоянной представительницей Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани отметил, что сейчас ведутся работы для восстановления моста в Станице Луганской.

      Интересно: Как происходит восстановление моста у Станицы Луганской: онлайн-трансляция

      "В Станице Луганской продолжаются активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее", – сказал генерал.

      Кроме того, украинская армия в ближайшее время готовится к разведению в двух других населенных пунктах – Петровском и Золотом. Власти планируют создать там безопасные районы, ведь они до сих пор остаются милитаризованными.

      Проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан но, в конечном итоге, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны,
      – отметил Кравченко.

      Он отметил, что такую задачу ВСУ получили от Генштаба, министра обороны и президента Зеленского.

       

      Как произошло первое разведение войск на Донбассе?Разведение сил в Станице Луганской начали проводить в конце июня. Договоренности по таким действиям были достигнуты Трехсторонней контактной группой в Минске еще в 2016 году. Однако выполнить его удалось только теперь. По словам президента Зеленского, – это первый шаг к восстановлению мира. Впоследствии ТКГ собралась еще раз и договорилась о "хлебном перемирии", а также – демонтаже оборонительных сооружений и разминировании участков вблизи полуразрушенного моста в Станице Луганской. Сейчас возле моста продолжаются ремонтные работы.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Владимир Кравченко
      Источник: 24 канал
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